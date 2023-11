Herrenvolkdämmerung

dpa/Bernd von Jutrczenka Die Rechte von Schutzsuchenden im Visier: Bundeskanzler Scholz (M.) mit den Ministerpräsidenten Rhein (l.) und Weil (Berlin, 7.11.2023)

Fünf von neun Stunden widmeten Länderministerpräsidenten und Kanzler in der Nacht zum Dienstag dem Thema Zuwanderung. Was in barer Münze herauskam, war – gemessen am Umfang des Bundeshaushalts von 476 Milliarden Euro, vom Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 3,87 Billionen Euro ganz zu schweigen – ein lächerlicher Betrag von 3,5 Milliarden Euro. Soviel will der Bund Ländern und Kommunen für die Abwehr von Asylbewerbern zuschießen. Abschreckung und Abschottung sind Zweck der Übung. Deswegen stehen an der Spitze der in kaltem Hohn mit »Humanität und Ordnung« überschriebenen Gipfelbeschlüsse die zu Grenzschließung und Einreisekontrolle. Wer durchkommt, dem werden nun Leistungen gekürzt oder gestrichen, aber selbst in Zeiten, in denen für Hochrüstung die Staatskasse geplündert wird, finden sich fürs »Wehrhaftmachen« bei der Abwehr »unnützer« Zuwanderer ein paar Euro zusätzlich. Christian Lindner freute sich, dass die Kürzungen eine Milliarde Euro bringen und fügte im AfD-Sound hinzu: »Durch diese Maßnahme wird auch die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats reduziert.«

Denn Konsens der Herrenvolkdemokraten ist, dass Flucht und Vertreibung von Habenichtsen in deutsche Sozialsysteme führen. Das haben rund 150 Verbände erst vor wenigen Tagen wieder einmal als »sachfremd« und »menschenfeindlich« kritisiert. Krümel vom Tisch eines wirtschaftlich bröckelnden, aber Kriegsertüchtigung mit Unsummen schaffenden Staates sind kein Fluchtgrund. Außerdem: Das Bundesverfassungsgericht hat 2012 Kürzungen des Existenzminimums »aus migrationspolitischen Gründen« untersagt. Was kümmert das einen Wertegemeinschaftler? Für »Pro Asyl« ist das Ergebnis der nächtlichen Sitzung daher mit Recht ein »politischer Tritt nach unten – mit beifallheischendem Blick auf die verunsicherten und ressentimentgeladenen Teile der Bevölkerung.«

Bemerkenswert bleibt der Dilettantismus auf diesem Gebiet seit Jahrzehnten. An der »irregulären Migration«, wie es heute im Jargon heißt, ändert sich durch Abwehr nichts. Im Gegenteil: Diktate der EU-Europäer zur Migration werden in Afrika oder Asien weniger denn je akzeptiert. Hierzulande wurde noch so getan, als grübele jemand über Fluchtursachen. Das ist vorbei – bis auf: Der Russe war’s in der Ukraine. »Unsere« Kriege haben niemanden vertrieben. Innenpolitisch steigert das Herumdreschen auf Migranten als dem angeblichen Hauptproblem dieses Landes nur rechten Tatendurst. Die AfD ätzt wegen der »panikartigen Versuche«, Ruhe an der Heimatfront herzustellen. CDU/CSU schließen sich an.

Abgesehen vom politischen Ablenkungszirkus besagt das jetzt Beschlossene: Es reicht in diesem Land nur noch zu immer weniger – außer zum Krieg. Die Herrenvolkdämmerung hat eingesetzt.