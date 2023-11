Gonzalo Fuentes/REUTERS Bitte durch fünf teilen! (Technologiekonferenz im Juni in Paris)

Wer endlich nimmt es mit Amazon auf? Die deutsche Bundesregierung vielleicht. Kaum vorstellbar. Dabei verfügt die Ampel durchaus über die nötigen Waffen. Mit der am Dienstag in Kraft getretenen elften Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) hat das Bundeskartellamt weitreichende Eingriffbefugnisse im Falle »erheblicher und fortwährender« Marktstörungen. »Notfalls« könne die Aufsichtsbehörde auf dieser Grundlage »marktmächtige Unternehmen sogar entflechten«, teilte am Montag das Bundeswirtschaftsministerium mit. Das ist gut gebrüllt, aber irgendwie bleiben Zweifel am Umsetzungswillen des Ressortchefs Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) mit seiner Leidenschaft für US-Interessen.

Dagegen nehmen die Aktiven bei Lobbycontrol das neue Regelwerk beim Wort. »Amazon kann und muss zerschlagen werden«, postulierten Vereinsvertreter während einer Onlinepressekonferenz am Dienstag. Sie präsentierten ein Gutachten der Kanzlei Schulte Rechtsanwälte mit Sitz in Frankfurt am Main, das den Nachweis für eine nach deutschem Recht mögliche Aufspaltung des Megakonzerns in seine Einzelteile erbringe. Dieser sei in drei Jahrzehnten »so mächtig geworden, dass unsere Gesellschaft von ihm abhängig ist«, erklärte Max Bank von Lobbycontrol. Mit seiner Monopolstellung als Onlinehändler und im Bereich E-Commerce, die noch durch Geschäftsbereiche wie den Cloudservice gestützt werde, habe sich Amazon zu einem Platzhirsch ausgewachsen, ohne dessen Dienste »tagtägliche Abläufe nicht mehr funktionieren«. Deshalb seien Versuche, das Unternehmen mit punktuellen verhaltensbezogenen Maßnahmen zur Besserung zu bewegen, nicht zielführend. Vielmehr müsse es in seiner Struktur aufgebrochen werden, und »das deutsche Kartellrecht bietet die Grundlage dafür«, so Bank.

Das hatte Anfang Juli auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) mit Blick auf die damals gerade verabschiedete GWB-Reform bekräftigt. Zitat: »Schon die Erfinder der sozialen Marktwirtschaft wussten: Wir brauchen eine Wettbewerbsbehörde mit Biss.« Allerdings hat das Bundeskartellamt bisher stets Beißhemmungen gezeigt, wenn es um die großen Fische ging. Und obwohl Amazons Geschäftsmodell auf der Ausbeutung und Überwachung seiner Beschäftigten beruht, auf dem Missbrauch der Daten seiner Kunden, auf Steuervermeidung und der Verschwendung und Zerstörung natürlicher Ressourcen, hat der Konzern beim Profitmachen hierzulande praktisch freie Hand – wie auch beim Lobbyieren in Berlin und Brüssel. Nach Recherchen von Lobbycontrol hat Amazon im Vorjahr allein in Deutschland knapp 2,5 Millionen Euro fürs Klinkenputzen aufgewendet.

Gegen die harte Tour, also die Zerschlagung, werden in der Debatte für gewöhnlich die hohen Kosten und die Dauer des Prozesses ins Feld geführt. Der Verfasser besagten Gutachtens, Kim Manuel Künstner, hält derlei Argumente für vorgeschoben. »Ist das kontrafaktische Szenario behördliche Untätigkeit, so ist jede strukturelle Maßnahme naturgemäß langwieriger, kostspieliger und invasiver«, schreibt er in der Expertise. Die Realität sei dagegen »von immer neuen Verfahren und Gesetzesinitiativen« zur Ahndung und Verhinderung von Wettbewerbsverstößen gekennzeichnet, und deren Durchsetzung, Überwachung und Kontrolle seien »häufig deutlich aufwendiger« und teurer als der Eingriff in die Strukturen. Für Amazon empfiehlt Künstner deshalb eine Aufspaltung in die Geschäftsfelder »Einzelhandel, Dienstleistungen gegenüber Drittverkäufern (Marketplace), Cloud (Amazon Web Services), Smart Home Devices (Echo und Alexa) und Logistik«.

Apropos »bissig«: Mit harten Bandagen geht die US-Kartellbehörde Federal Trade Commission (FTC) gegen Amazon vor. Ende September hat die Behörde gemeinsam mit den Generalstaatsanwälten von 17 Bundesstaaten eine Kartellklage gegen den Techgiganten wegen des Missbrauchs seiner Marktmacht eingereicht. Wie es in der US-Presse heißt, hat es FTC-Chefin Lina Khan auf nicht weniger als die Zerschlagung des Konzerns abgesehen. Bitte nachahmen, Herr Habeck!