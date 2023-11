Vermischtes: Zensur, Wut und Dummheit

Drei »vermischte Meldungen« aus der Ukraine der vergangenen Wochen: Präsidentengattin Olena Selenska bestellte Ende Oktober Vertreter des Internetkonzerns Google nach Kiew und trug ihnen vor, was sie zur »Informationssouveränität« der Ukraine beitragen sollten. Erstens die Krim auf ihren Landkarten generell als zur Ukraine gehörig kennzeichnen – bisher wurde die Krim in Russland als Teil Russlands dargestellt, außerhalb davon als »umstritten«. Zweitens auf Anfragen von ukrainischen IP-Adressen keine russischsprachigen Inhalte mehr zur Verfügung zu stellen – bisher hatte sich der Google-Algorithmus danach gerichtet, in welcher Sprache die Anfrage gestellt worden war. Und drittens generell die Zugänglichkeit russischer Inhalte auch im Ausland zurückzudrängen.

Schnitt. Eine im ukrainischen Kulturleben als Skandalnudel bekannte Persönlichkeit ist die Lwiwer Kinderbuchautorin Irina Farion. Die frühere Abgeordnete der faschistischen Swoboda-Partei ist in letzter Zeit weniger durch ihre literarische Produktion als durch Attacken gegen die russische Sprache bekannt geworden. Etwa durch die Aufforderung, einen Kiewer Taxifahrer, der sich geweigert hatte, mit seinen Fahrgästen in der »Staatssprache« Ukrainisch zu reden, »im Strafbataillon zu entsorgen«. Jetzt setzte die Dame noch einen drauf: Es sei ein Skandal, schrieb sie, dass so viele Kämpfer des Naziregiments »Asow« untereinander Russisch sprächen. Diejenigen, die es täten, seien »keine Ukrainer«, so Farion, und sollten sich schämen. Wenn sie so klug seien (was »Asow« im übrigen von sich nicht in erster Linie behauptet), dann hätten sie doch schon längst das Ukrainische erlernen können. Wo denn? An der Front, so berichten es ukrainische Soldaten immer wieder in sozialen Netzwerken, werde im wesentlichen auch auf ukrainischer Seite Russisch gesprochen. Weil nämlich in erster Linie Bewohner der russischsprachigen Landesteile eingezogen wurden – nebenbei ein unauffälliges Mittel, eine in den Augen ukrainischer Nationalisten notorisch verdächtige Bevölkerungsgruppe zu dezimieren.

Noch mal Schnitt. Am Montag verstarb ein enger Mitarbeiter des militärischen Oberbefehlshabers Waleri Saluschnij an den Folgen einer Explosion in seiner Wohnung. Wie seine Frau berichtete, war er – es war sein 38. Geburtstag – mit den Geschenken seiner Kollegen nach Hause gekommen. Eines davon war ein Körbchen mit einer Flasche Whisky und sechs Handgranaten. Als er sie seinem Sohn zum Spielen gegeben habe, sei eine explodiert und habe den Vater getötet sowie das Kind verletzt. Von offizieller Seite wurde der Vorfall bestätigt und vermutet, der verstorbene Major habe die Granaten wohl für originelle Whiskytumbler gehalten. General Saluschnij stellte die These in den Raum, sein Assistent sei einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. (rl)