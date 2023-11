SCRSS/United Archives International/imago Leidvolle Erfahrung als Space Dog. Die sowjetische Hündin Kosjawka (Aufnahme von 1959)

Noch bevor der Mensch das All erreichte, war ihm ein Hund zuvorgekommen. Die erste tierische Kosmonautin hörte auf den Namen Laika und verstarb wenige Stunden nach dem Start ihrer Rakete vom Weltraumbahnhof in Baikonur am 3. November 1957. Angehörige anderer Arten flogen ebenfalls: Weltraumfische sollten das Verhalten von Wasser unter schwerelosen Bedingungen testen, und Weltraumkatzen den Zustand von Futter im Outer Space; die Mehrzahl der zwecks Informationsgewinnung geopferten Tiere starb infolge von überhitzten Raumkapseln oder kollabierte beim Start. Die Affen Enos, Ham, Able, Baker, Sam, Bonnie, Martine, Pierette, Lapik und Albert flogen im Dienst der Entwicklung telemetrischer Systeme.

Einige Namen leben in wissenschaftlichen Aufzeichnungen weiter, abseits davon ist über das Leben der Weltraumtiere wenig bekannt. Neben Tabellen von Blutdruckmessungen oder subkutan implantierten Sensoren bezeugen Fotografien die vormalige Hundepräsenz. Laika ist darauf im Gestänge eines Apparats zu sehen, Gurte machen die Hündin nahezu bewegungsunfähig. 1956 hatte Laika die Schwelle des Moskauer Instituts für Flugmedizin passiert, sie erfüllte die Vorgaben entlang der Kriterien für Rasse, Alter und Geschlecht. Alle Hunde mussten zwischen achtzehn Monate und sechs Jahre alt sein, rekrutiert wurden zudem nur solche, die in den winzigen Laderaum der Rakete passten; um Exkremente besser abzuleiten, sollten die Tiere weiblich sein, um Filmaufnahmen zu optimieren, von heller Fellfarbe.

Der Flug ins All setzte ein rigides Programm von einjähriger Dauer voraus, gemeinsam mit Laika sollten es auch die Raumfahrthunde Bobik, Tschischik, Desik, Lisa, Mischka, Neputjowy, Ryschik, Smely, Albina, Kosjawka, Malyschka, Zygan und andere absolvieren. In ein engmaschiges Geschirr gezwängt, wurden die Muskelreaktionen der Hunde über Stunden hinweg genau überprüft; danach kamen sie für mehrere Tage in eine Kapsel, die sämtliche Bedingungen während des Raketenstarts simulieren sollte. Nicht alle Hunde ertrugen den Lärm und die Vibrationen, die meisten verhielten sich jedoch ruhig. Bobik, ein junger Hund, der für einen ballistischen Flug ausgewählt worden war, widersetzte sich einen Tag vor seinem Abflug dem Training und entkam. Die Lücke wurde schnell geschlossen: »SIB« – ein Akro­nym für »Ersatz für den abgängigen Hund Bobik« – ersetzte ihn, auch diesmal war es eine Frage von Gewicht und Körpergröße: Nicht die Rakete wurde an den Hund angepasst, sondern der Hund der Rakete.

Rund drei Jahre nach Laikas Flug ins All traten zwei Hunde in ihre Fußstapfen: Belka und Strelka. Ihre Bilder wurden mit Hilfe einer TV-Kamera im Inneren der Korabl-Sputnik 2 (Sputnik 5) auf die Erde übertragen. Nach dem Raketenstart bellten die Hunde und versuchten ihre Fesseln zu lösen, während der vierten Erdumkreisung begann Belka exzessiv zu erbrechen. Belka und Strelka waren die ersten Lebewesen in einer langen Geschichte von tierischen Weltraumexpeditionen, die einen eintägigen Flug in der Erdumlaufbahn überlebten. Sie landeten am 20. August 1960 nahe der Stadt Orsk zurück auf der Erde. Nach 25 Stunden im All nahm ein Team aus Wissenschaftlern das Hundepaar in Empfang und befreite es aus der Raumkapsel. Der sowjetische Wissenschaftler Oleg Gasenko präsentierte Belka und Strelka nach ihrem historischen Flug bei einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit.

Nicht jeder Hund, der Laika nachfolgte, wurde posthum zum Medienstar. Die Raumfahrthunde Schulka und Schutka erhielten wenige Minuten vor dem Start glamourösere Namen, sie flogen als Schemtschuschyna (Perle) und Kometa (Komet) ins All. Der Plan eines suborbitalen Wiederholungserfolgs endete jedoch in einem Martyrium: Aufgrund eines Konstruktionsfehlers, der die Flugbahn der Raumkapsel veränderte, wurden die Hunde beinahe Opfer eines eingebauten autodestruktiven Mechanismus. Ihre Raumkapsel landete unvorhergesehen im sibirischen Schnee. Nachdem es dort drei Nächte verbracht hatte, konnte das Hundepaar gerade noch lebend geborgen werden.

Am 14. April 1958, kurz nach Mitternacht, berichteten Augenzeugen an der US-amerikanischen Ostküste davon, ein UFO gesichtet zu haben; wenige Minuten später meinten karibische Fischer, am Horizont dasselbe Objekt entdecken zu können. Was Menschen aus unterschiedlichen Erdteilen zur selben Zeit gesehen haben wollten, war ein brennendes Raumschiffswrack, das sekundenschnell vom Himmel fiel. Nach einem Jahr im All kam die Pionierin der sowjetischen Raumfahrttechnologie unerwartet auf die Erde zurück. Von Laika war am Ende nur mehr Asche übrig geblieben. Es gilt als verbürgt, dass die Hündin bereits innerhalb der ersten Stunden ihrer extraterrestrischen Mission verstarb. Das Hitzeschild an der Außenseite der Raumfahrtkapsel und der Ventilator im Inneren waren nicht dafür gemacht, die beim Start schnell ansteigende Temperatur zu regulieren. Fünf Tage nach Laikas Tod war Radio Moskau noch davon überzeugt, Lebenszeichen aus dem All zu vernehmen; Übertragungen dieser Art verfehlten von Beginn an ihren Empfänger. Kosmonauten haben eine Geschichte, tote Hunde können keine mehr erzählen.