Nachschlag: Ossi werden

IMAGO/Jochen Tack Zumindest das mit dem Schlangestehen kannten wir schon – Begrüßungsgeldausgabe 1989 am Bahnhof Zoo

Dirk Oschmann, Katja Hoyer, der Streit um Charlotte Gneuß' Roman »Gittersee« – wenn du denkst, zum unbekannten Wesen Ossi ist alles gesagt, gibt es immer noch die Werbeschaffenden. Diese zimmerten einem Bankhaus, dessen Name hier nicht genannt werden soll, einen Radiospot zusammen, in dem der Protagonist endlich »Ossi werden« will, indem er sich das »Begrüßungsgeld« abholen geht. Wir erinnern uns, mit schnöden 100 Westmark pro Person meinte man 1989 von bundesdeutscher Seite aus, den Ostdeutschen die runden Tische und das ganze Demokratiegefasel abkaufen zu können. Okay, hat funktioniert und war wie die ganze »Wiedervereinigung« eine deftige Konjunkturspritze für die Kapitalisten im Westen. Die von hundert Mark gekauften Waren erwiesen sich allerdings meist als überteuert und ebensowenig haltbar wie die Wohlstandsversprechen Helmut Kohls. Daran zu erinnern ist fast schon wieder ein Verdienst der Werbetreibenden. (mis)