-/UPI/dpa Wenn Popmusik Kunst wird: Joni Mitchell (Isle-of-Wight-Festival, England, 1970)

Newport Folk Festival 2022, auf der Bühne Joni Mitchell, wie schon 1969. Damals stand sie an der Schwelle zur Berühmtheit und führte einige ihrer heutigen Kultsongs auf. »Big Yellow Taxi«, in dem das grüne Paradies zu einem zugepflasterten Parkplatz wird, mag darunter gewesen sein, »Woodstock« war noch nicht dabei, stand aber kurz vor seiner Entstehung. Mitchell würde darin, obwohl selbst nicht dabei, dem letzten friedlichen Hippiefestival ein Denkmal setzen, Abgesang auf eine Ära mit Träumen von goldenem Sternenstaub und der Verwandlung von Bombern in Schmetterlinge. Gerhard Gundermann griff das Bild ein Vierteljahrhundert in »Soll sein« kategorisch auf: Bomben – wieder in den Flugzeugbauch!

Das ist Kulturgeschichte, und wer hätte ernsthaft gedacht, dass Joni Mitchell nach ihrem schweren Gehirn­aneurysma 2015 je zurückkommen würde. Nun saß sie da in Newport mit zu Zöpfen gebundenen langen blonden Haaren, den umgehängten Stoffen und Ketten, einer Baskenmütze auf dem Kopf und wirkte würdig wie eine weise Schamanin, präsentierte ihr nachdenkliches »Both Sides Now«, 1968 in der Version von Judy Collins ein großer Erfolg, mit dunkler Stimme, eine Oktave tiefer vielleicht als früher in den Aufbruch- und Umbruchjahren, als sie ein heller, manchmal kieksiger Sopran unverwechselbar machte.

Sie musste selbst schmunzeln, verwundert vielleicht ob ihrer erfahrenen Weitsicht schon als junge Frau, eine Joni, die von Dialektik singt, von den zwei Seiten einer Sache, der Betrachtung ein und derselben Wolke, den Wechselfällen der Liebe, dem Auf und Ab des Lebens. Und es mag eine sonderbare Erfahrung gewesen sein, sechzig Jahre danach, dass ihr Anteil daran, dass Popmusik zu Kunst wurde, nicht gerade gering war.

In verschiedenen Phasen, inspiriert von Folk, Rock und vor allem auch Jazz, legte sie künstlerisch Spuren, die zu ihrem Umfeld führten, zu den Verhältnissen, in denen nicht nur sie selbst lebte. Kunst ist immer auch politisch, Joni Mitchell eines der herausragenden Beispiele für die gegenseitige Bedingtheit von Musik, Poesie und Gesellschaft. Sie wurde 1943 als Roberta Joan Anderson geboren, Mutter Lehrerin, Vater bei Militär, beide mit Vorfahren in Nordeuropa. Während ihrer Kindheit grassierte in Kanada eine Polio­epidemie. Joni und ihr Landsmann Neil Young gehörten nach Isolation und Leid zu den Überlebenden.

Nimm’s gelassen, Neil, sagte sie 1964 zu ihrem zwei Jahre jüngeren Kollegen und Freund. Der gerade Neunzehnjährige, der eine durchaus mit ihr vergleichbare Entwicklung nehmen würde und deren beider Wege sich noch oft kreuzen würden, hatte zu der Zeit einen echten Durchhänger: Bald würde er volljährig und die Kindheit hinter sich lassen, die Zuckerwatte und bunten Luftballons der Jahrmärkte. Young schrieb das lapidare, aber schöne »Sugar Mountain«, ein melancholisches Volkslied, und Joni holte ihn wieder runter von seinem Depri und antwortete mit »The Circle Game«, einem Spiel mit den ewig wechselnden Jahreszeiten. Von gemalten Ponys und dass wir Gefangene auf einem »Zeitkarussel« seien, sang sie: »We can’t return, we can only look behind, from where we came.« Es geht nicht zurück, im Vorwärtsgehen können wir uns nur umdrehen und schauen, woher wir stammen.

Buffy Sainte-Marie, selbst eine formidable Songschreiberin (»Soldier Blue«, »Universal Soldier«) indigener Herkunft, die in Newport bereits 1964 auf der Bühne stand, machte den Song zu einem der wichtigen Momente der Filmmusik – zusammen mit Youngs »Helpless« und John Lennons »Give Peace a Chance« wurde »The ­Strawberry Statement« (»Blutige Erdbeeren«) neben »Easy Rider« zum Spielfilmdokument der 1968er Proteste – in der BRD übrigens viel weniger beachtet als in der DDR.

Das »Carousel of Time« drehte sich. Eine Krankheit war Fluch mit monatelanger Krankenhausödnis und, wenn man so will, Segen zugleich geworden: Jonis linke Hand hatte an Kraft verloren, und das blieb auch so. Sie musste überlegen, wie sie trotzdem Saiten­instrumente bedienen könnte, versuchte es mit einer Ukulele, viel später auch mit der dreisaitigen Appalachian Dulcimer – legendär ihre Songs auf ihrem Album »Blue« (1971), heute wie die Vorgänger »Clouds« (1969) und »Ladies of the Canyon« (1970) und die nachfolgenden »For the Roses« (1972), die popjazzigen »Hejira« (1976) und »Mingus« (1979) allesamt Meilensteine der populären Musik.

Sie war zur wohl besten Gitarristin überhaupt geworden und zur vielleicht wichtigsten – auf deutsch – »Liedermacherin«. Nicht weniger als 57 Gitarrenstimmungen habe sie im Laufe der Zeit benutzt, erklärte jüngst die Sängerin Stella Sommer im Rolling Stone den Reichtum an Varianten in Jonis Kunst. Die New York Times befand, angelehnt an Bob Dylans ausgedehnte Erzählform sei Mitchells »Folk-Pop-Poesie von einer Dichte und Verfeinerung, die vordem ohne Beispiel war«. Die FAZ schrieb von einem »reichen Formenspiel«, das allen Ansprüchen gerecht werde, die man an Lyrik stellen könne: »voller komplexer Wortrhythmen, poetischer Bilder und beinahe philosophischer Kontemplation«.

Sicherlich hatten auch die vielen Musiker, denen sie begegnete, Einfluss auf Stil und Inhalt ihres Schaffens, ihr erster Ehemann – ihr Nachname stammt von ihm – war ein Folkmusiker, Leonard Cohen, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, James Taylor, Jackson Browne traf sie in ihren Laurel-Canyon-Jahren, manche wurden ihre Lover, einigen widmete sie Songs, mit Bob Dylan war sie auf dessen »Rolling Thunder Revue« unterwegs, von deren literarischem Chronisten Sam Shephard soll der verspielte »Cojote« auf dem »Freeway« handeln. Sie ist damit in dem Konzertfilm »The Last Waltz« über The Band von Martin Scorsese zu sehen. Für Roger Waters’ »The Wall« 1990 auf dem Potsdamer Platz interpretierte sie »Good bye Blue Sky«.

PS: »Carey«, den rothaarigen Abenteurer mit dem weißen Turban, traf sie im Frühjahr 1970 auf Kreta. Sie widmete ihm den gleichnamigen Song aus jenen Tagen der Hoffnung, als eine kulturelle Hegemonie linker Gedanken erreichbar schien. Der Beitrag »Joni in Matala« (jW, 15.7.2023) erzählt davon, und enthielt das Versprechen, an ihrem 80. Geburtstag eine Flasche Wein auf sie zu trinken und die geleerten Gläser auf den Boden zu pfeffern. An diesem Dienstag, dem 7. November, ist es soweit.