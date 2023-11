Linke Literaturmesse Trotz widriger Umstände geglückt: Die 28. Linke Literaturmesse

Knapp 200 Leute drängten sich am Freitag abend in Nürnberg zum Auftakt der 28. Linken Literaturmesse, um die traditionelle Podiumsdiskussion zu verfolgen. Unter dem Motto »Keine Vergesellschaftung ist auch keine Lösung!« standen »aktuelle gesellschaftliche Kämpfe, Bewegungen, organisatorische Ansätze und strategische Eckpfeiler« auf der Tagesordnung, verhandelt von Aktiven von Fridays for Future, des Frauenkollektivs Revolutionärer Aufbau Zürich, der Nürnberger Organisierten Autonomie (OA), der Basisgewerkschaft FAU sowie von der Wochenzeitung UZ. Eine Debatte, die »endlich mal über die Selbstvergewisserung zu aktuellen Themen hinausreichte«, hieß es in anschließenden Gesprächen. Denn »Was tun?« sei nach wie vor die entscheidende Frage, brachte es eine Anwesende auf den Punkt, als sich gegen 22 Uhr der Pulk im zentral gelegenen Künstlerhaus im »Kunst-Kultur-Quartier« löste.

Der Weg nach draußen führte an einigen Dutzend Zementsäcken vorbei – ein Hinweis auf unvollendete Umbaumaßnahmen des einst selbstverwalteten Zentrums Komm. Erst vor wenigen Wochen hatte die Stadt den Messeorganisatoren mitgeteilt, dass die Räumlichkeiten nur für die stets fünf parallelen Veranstaltungen reichen, nicht aber für die rund 50 Ausstellerstände. Immerhin taten sich in fußläufiger Nachbarschaft das würdige Baumeisterhaus und das schicke Design Offices Nürnberg als alternative Messeflächen auf, um Verlage wie Dağyeli, Edition AV, Mandelbaum, Manifest, Mangroven, Papyrossa, Promedia oder Unrast zu beherbergen. Hinzu kamen Antiquariate sowie Zeitungen und Zeitschriften wie Cuba Libre, Jacobin, Marxistische Blätter, junge Welt oder ND. Die Stimmung im Design Offices sei »voll friedlich« gewesen, resümierte ND-Feuilletonredakteur Christof Meueler am Sonntag vormittag. Will sagen: Keine gegenseitigen Bekehrungsversuche unter den durchaus heterogenen Gruppierungen, die in ihrer Ausrichtung von anarchosyndikalistisch über marxistisch-leninistisch bis trotzkistisch reichten. Wie so oft in den fast drei Jahrzehnten der Existenz dieser Messe ist es den Veranstaltern wie Mitwirkenden einmal mehr gelungen, das einende Band linker Literatur in den Vordergrund zu stellen.

Ein Fazit, das sich auch für die 54 Veranstaltungen ziehen lässt. Den Auftakt am Samstag mittag machten Gisela Notz und Nadja Bennewitz zum Frauenkalender »Wegbegleiterinnen«, Günter Pohl zum zweiten Band eines so ernsten wie launischen philosophischen Dialogs, Annette Schiffmann zu Texten von Mumia Abu-Jamal und – mit großem Andrang – die Zeitung ND mit der her­ausfordernden Frage, »wie tot« die Linke sei. Jeweils über 50 Besucher fanden am Samstag zu Veranstaltungen mit Titeln wie »Feministisch streiken« (Kollektiv aus Kassel), »Eine Frau geht einen trinken. Allein« (Lou Zucker), »Aufbruch in Jackson. Schwarze Selbstverwaltung und solidarische Ökonomie« (Michael Schiffmann), »Die wunden Punkte von Google, Amazon, Deutsche Wohnen & Co« (Nina Scholz), »Arme Welt gegen reiche Welt« (ISW-report) oder »Der verschwiegene Völkermord« (Aert van Riel). Kai Degenhardt rundete den Abend mit »Wessen Morgen ist der Morgen« ab, um mit Text und Musik die Geschichte des Arbeiterliedes nachzuzeichnen. Textsicher zeigte sich das Publikum bei dem abschließenden »Lied, nach dem nichts mehr kommen kann«, wie Degenhardt frei nach Hannes Wader die »Internationale« einleitete.

Auch das gute Dutzend an Sonntagsveranstaltungen zeugte von großem Bedarf nach Erkenntnisgewinn und Debatten. Auf der Schlussrunde der Verlage zeigten sich die Aus­steller durchweg zufrieden. Im Vordergrund stand das Lob für die Messeausrichter, das der Organisation unter widrigen Umständen ebenso galt wie dem stets gut besetzten Infotisch und der Verpflegung mit einem vorzüglichen Chili sin Carne.

»Ein Vorgeschmack auf Berlin«, hieß es beim Abbau im Baumeisterhaus mit Blick auf die Rosa-Luxemburg-Konferenz im Januar. Auch da freue man sich auf »neue Räumlichkeiten«. »Strömt zuhauf«, hallte noch einmal das »Lied, nach dem nicht mehr kommen kann«, nach.