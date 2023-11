Sebastian Gollnow/dpa Immer mehr Firmen machen die Biege: Nur noch jeder zweite Beschäftigte ist hierzulande tariflich abgesichert

Ein Tarifvertrag beschert allerhand Vorteile: höheres Einkommen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, weniger Arbeitsstunden, mehr Freizeit, mehr Lebensqualität. Aber immer weniger Beschäftigte profitieren davon. Gemäß einer am Montag vorgelegten Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ist hierzulande nur noch rund die Hälfte aller Werktätigen tariflich abgesichert – bei sinkender Tendenz. Die Zahl tarifflüchtiger Unternehmen wächst seit Jahr ungebremst, belegen neuere Daten des Statistischen Bundesamts, auf die sich die Auswertung stützt. Von »Arbeitgebern« sowie der Politik fordert der DGB, den Negativtrend zu stoppen, wozu die frisch aufgelegte Kampagne »Tarifwende« beitragen soll.

Diese richtet sich im speziellen an die Bundesregierung. Die Ampelparteien hatten per Koalitionsvereinbarung gleich mehrere Initiativen zum Thema angekündigt. So solle ein Bundestariftreuegesetz dafür Sorge tragen, dass öffentliche Aufträge nur mehr an Firmen mit Tarifbindung vergeben werden. Ferner soll es neue Regeln zur Fortgeltung von Tarifverträgen bei Betriebsausgliederungen sowie die Schaffung eines digitalen Zugangsrechts für Gewerkschaften in die Betriebe zwecks Stärkung der Mitbestimmung geben.

Allerdings sei bisher keine der Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, heißt es in dem am Montag vor Pressevertretern präsentierten Bilanzpapier. Dabei brauche es noch mehr, etwa straffere Vorgaben, »Tarifverträge besser für alle Unternehmen allgemeinverbindlich zu machen«, eine steuerliche Honorierung für gewerkschaftliches Engagement oder die Abschaffung sogenannter »Ohne-Tarif-Mitgliedschaften« in Unternehmerverbänden. Handlungsdruck besteht ebenso mit Blick auf die neue EU-Mindestlohnrichtlinie. Die sieht vor, dass Mitgliedstaaten mit einer Tarifbindung unter 80 Prozent nationale Aktionspläne zur Stärkung der Tarifbindung vorlegen müssen. Dafür habe die Bundesregierung »jetzt noch genau ein Jahr Zeit«, liest man in der Studie.

»Der aktuelle Trend gefährdet unseren Wohlstand, schwächt die Demokratie und kommt uns teuer zu stehen«, beklagte die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi. Den volkswirtschaftlichen Schaden durch Tarifflucht und Lohndumping beziffert die auf der 2022er Verdiensterhebung (VE) des Statistischen Bundesamts beruhende Untersuchung mit jährlich 130 Milliarden Euro. Das Minus bei den Einkommen der Betroffenen beläuft sich demnach allein auf 60 Milliarden Euro. Bei gleicher Tätigkeit hätten Beschäftigte mit Tarifvertrag im Bundesmittel »zwölf Prozent mehr Geld in der Lohntüte«, bemerkte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Das Defizit der Leidtragenden summiert sich damit auf im Schnitt 3.022 Euro netto. Jene in Ostdeutschland werden gar mit 3.915 Euro weniger abgespeist, während die »Verlierer« im Westen der Republik 2.819 Euro weniger verdienen. Lohnabhängigen in tariflosen Betrieben fehlt es überdies an Sicherheiten in Krisenzeiten. Die Bestimmungen zur Zahlung von Kurzarbeitergeld bei Arbeitsausfällen sind in tarifgebundenen Unternehmen in aller Regel besser.

Aber auch das Gemeinwesen als Ganzes leidet unter der grassierenden Tarifflucht. Laut Studie ergeben sich jährliche Beitragsausfälle bei der Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung in Höhe von 43 Milliarden Euro. Hinzu kämen Einbußen bei der Einkommenssteuer von 27 Milliarden Euro bei Bund, Ländern und Kommunen. Weitere Mindereinnahmen in nicht genannter Größenordnung ergeben sich im Bereich der Mehrwertsteuer durch den Kaufkraftverlust der schlechter bezahlten Beschäftigten.

»Diese Entwicklung wollen und dürfen wir nicht länger hinnehmen, wenn wir unser Sozial- und Wirtschaftsmodell erhalten wollen«, bekräftigte Körzell. An die Unternehmerschaft appellierte er, »ihrer gesellschaftlichen Verantwortung wieder gerecht zu werden – und im übrigen auch dem eigentlichen verfassungsmäßigen Auftrag: mit uns gemeinsam Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu verabreden«. Entsprechend machte Gewerkschaftschefin Fahimi das Angebot, »mit uns in eine neue Phase der Sozialpartnerschaft zu treten«. Dass die jahrelange Anbiederung an den Klassenfeind die Schwäche der Gewerkschaften erst mit herbeigeführt haben könnte, behielt sie für sich.