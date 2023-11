Patrick Pleul/picture alliance/dpa Härte gegen unerlaubt Eingereiste soll den Unmut der Bevölkerung über materielle Nöte mildern (nahe Forst, 11.10.2023)

Es scheint das letzte Politikfeld zu sein, auf dem sie noch Handlungsfähigkeit demonstrieren wollen: Am Montag wollte sich Regierungschef Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 16 Bundesländer im Kanzleramt in Berlin treffen (nach jW-Redaktionsschluss), um mit ihnen das staatliche Vorgehen gegen »irreguläre« Einwanderung abzustimmen. Bereits am Freitag hatten sich die Spitzenvertreter der Unionsfraktion, Friedrich Merz (CDU) und Alexander Dobrindt (CSU), dort eingefunden. Während jene Begegnung darauf abgezielt haben dürfte, die Reihen im Bundestag zu schließen, so dürfte der Hauptzweck des Bund-Länder-Treffens gewesen sein, dies für den Bundesrat zu gewährleisten.

Die Forderungen lagen vor Beginn der Gespräche am Montag nachmittag auf dem Tisch. So will der Bund nach Angaben der Länder seinen Anteil von 3,75 auf 1,25 Milliarden Euro bei der Versorgung von Asylsuchenden zusammenstreichen. Dagegen streuben sich die Länder. Im Oktober hatten sie sich darauf geeinigt, eine Pauschale von 1,25 Milliarden Euro sowie pro Geflüchteten mindestens 10.500 Euro jährlich zu fordern. Bislang hatte sich der Bund dem verweigert und statt dessen versprochen, kapitalistisch nicht verwertbare Einwanderer schneller außer Landes zu schaffen und die Zahl »illegaler« Einreisen dauerhaft zu senken.

Die Partei von Finanzminister Christian Lindner legte derweil weitere zynische Ideen vor, wie der Staat Ausgaben für Geflüchtete senken kann. In einer am Montag in Berlin veröffentlichten Mitteilung des FDP-Präsidiums heißt es, Leistungskürzungen sollten künftig auch über den gesetzlich vorgesehenen 18. Monat hinausgehen dürfen. Unter »engen« Bedingungen sollte eine Verringerung »auf nahe Null« möglich sein. Für eine faktische Entmündigung durch das Abschaffen von Bargeld für Asylsuchende sprach sich neben Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unter anderen auch CDU-Präsidiumsmitglied Julia Klöckner aus.

Schutzsuchende in eine noch schlechtere materielle Lage zu versetzen, werde nicht die propagierte Wirkung erzielen, warnte Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Berufsvereinigung »Gewerkschaft der Polizei« am Montag in Berlin. Solche »auf Verprellen und Wegekeln zielenden und den Steuerzahler übrigens viel teurer kommenden Maßnahmen« sorgen statt dessen für »eine erwartbare Steigerung von Delikten wie Schwarzarbeit, Zwangsprostitution, kleinere Diebstähle«. Dies bedeute entsprechenden Mehraufwand.

Um die derzeitige »Versorgungskrise« zu lösen, müsse »massiv in die öffentliche und soziale Infrastruktur investiert werden«, forderte die Abgeordnete Clara Bünger von Die Linke in einer Mitteilung. Die Kommunen seien »seit Jahren kaputtgespart« worden. Dies wissen Bundesregierung und Union propagandistisch zu nutzen. So war im FDP-Papier die Rede von Deutschlands »Kräften«, die »begrenzt« seien.

Wie sehr die entsprechende Beschallung der Öffentlichkeit fruchtet, verdeutlichte am Montag das Ergebnis einer Onlineumfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos unter 20.570 Menschen aus 29 Ländern. Demnach betrachten 44 Prozent der daran beteiligten Bundesbürger Migration als eine ihrer drei größten persönlichen Sorgen. 45 Prozent nannten die Inflation, 35 Prozent die Angst vor Armut und sozialer Ungleichheit, nur 28 Prozent sorgten sich wegen der Erderwärmung.