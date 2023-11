Anja Mikolajetz »Alle Darsteller hatten bereits Erfahrungen mit Versen und freuten sich auf die von Hacks« – Jens Mehrle

Peter Hacks hat mehr als vierzig Dramen geschrieben. Weshalb spielten Sie ausgerechnet »Jona«?

Jens Mehrle: Zunächst einmal ist es ein außerordentlich schönes Stück, und es wurde seit seiner Uraufführung nicht wieder aufgeführt. Mit der Titelfigur zeigt Hacks, wie die Rolle der Kunst in Krisenzeiten in Bewegung gerät. Und die politische Haupthandlung zeigt eine Krise, die offenbar auch uns betrifft. Hacks schrieb das Stück 1986 warnend und prophetisch als letztes in der DDR.

Mit biblischem beziehungsweise antikem Stoff. Können Sie den kurz skizzieren?

Zu Beginn der Handlung ist König Schamsch, der für eine neue Stufe der Gesittung des Staates Assur steht, bereits lange ermordet. Von Assur heißt es etwa, dass dort auch die Frauen Gelehrte seien. Die möglichen Helden eines künftigen Assur, das Liebespaar Eskar und Asyrte, wollen dieses Erbe antreten. Doch arrangieren sie sich zu diesem Zweck mit der nurmehr auf Machterhalt bedachten Herrscherin Semiramis. Damit entzweien sie sich und handeln gegen die eigenen Absichten und Interessen. Der Kampf um die Wiederherstellung von Fortschritt, um den es im Stück geht, schien uns angesichts der aktuellen Krisen und Kämpfe brisant genug.

Semiramis steht für bloße »Staatsschlaubergerei«, ein Sichdurchmogeln anstelle zukunftsgerichteten Denkens. Der zeitgenössische Bezug war für Hacks so eng, dass in seiner Korrespondenz mit André Müller zuweilen für Honecker einfach Semiramis steht. Wie lässt sich trotzdem der Bezug zu der Gegenwart herstellen, von dem Sie sprechen? Lässt sich dieses Drama verallgemeinern?

Es zeigt Leute, die ein Erbe verspielen, aber es noch kennen, in ihm leben. Insofern ist heute die Lage eine andere, aber die Epoche, in der wir nun leben, begann mit dem Niedergang des frühen Sozialismus, und insofern das Stück ebendiesen betrifft, betrifft es damit auch unsere Zeit. Eine direkte Übertragung griffe zu kurz. Mit Assur ist ja ein Staat gemeint, den zu verteidigen lohnt. Aber es gibt aktuelle Formen politischen Handelns, Kriegskalküle, Erpressungen, bei denen sich die Gegenwart bemüht, den finstersten Vorgängen in dem Stück gerecht zu werden.

Statt es zu verallgemeinern, lässt sich jeweils etwas in ihm entdecken. Schließlich schrieb Hacks kein Zeitstück, sondern baute sein Drama aus verschiedenen Bestandteilen: der Semiramis-Legende, der Jona-Geschichte, der historischen Konstellation von Assur-Ararat-Babel, in der wiederum jene von DDR-BRD-Sowjetunion am Ende des 20. Jahrhunderts erkennbar ist, und schließlich der Liebesgeschichte zwischen Eskar und Asyrte. Dieses Kunstwerk mit einer vielfach trächtigen Metapher verlangt eher Interpretation als Verallgemeinerung.

Eingangs haben Sie von einem außerordentlich schönen Stück gesprochen, und das berührt auch seine Form. Das Äußere ist ja streng klassisch: Fünf Akte, die Einheit von Ort, Zeit und Handlung, fünf Personen (plus eine stumme Ergänzung). Was interessiert Sie daran, welche Probleme der Form galt es zu lösen?

Die Form des Stücks ist Reiz und Herausforderung. Hacks nähert sich hier einerseits sehr dem französischen Klassizismus in der Einheitlichkeit der Form oder der deutschen Klassik mit der Begrenzung auf fünf Personen. Andererseits oder gleichzeitig öffnet er das Drama dem Shakespeareschen Stücktyp. Mit Jona führt er eine Beobachterfigur ein, die jedoch – anders als in den folgenlosen ironischen Brechungen der Romantik oder des Regietheaters – in die Handlung eingreift. Das Stück erweist sich, auch dramaturgisch, als Experiment. Weil die Handlung sehr komprimiert ist, war es nicht leicht, die Fabel klar herauszuarbeiten und die Vorgänge zu gewichten. In den Proben und Vorstellungen ging es darum, immer wieder neu zu schauen, Fragen zu stellen. Denn die scheinbare Geschlossenheit birgt viel Offenes.

Hacks hat – heute und bereits 1986 ungewöhnlich genug – den Großteil von »Jona« in Versen geschrieben. War das für die Schauspieler ungewohnt?

Gegen die verbreitete Ansicht, Verse seien kompliziert, ist festzuhalten, dass sie Schauspielern erleichtern, den Text zu lernen und zu sprechen, weil sie eine Struktur bieten. Doch werden sie erst zu einer Kunstform des Theaters, wenn sie Haltung, Emotion, Absicht, Handlung transportieren und körperlich, sprich gestisch werden. Das wäre ein Ziel, dem wir uns höchstens annähern konnten, wozu also die gesamte schauspielerische Arbeit gehört. Alle Darsteller hatten bereits Erfahrungen mit Versen und freuten sich auf die von Hacks.

Ihre Inszenierung wurde 2022 in Sachsen-Anhalt produziert und dort an verschiedenen Orten gezeigt. Das erforderte, was Bühnenbild und Requisiten angeht, einfache Mittel. Ergaben sich gerade daraus Möglichkeiten einer Poetisierung?

Das Bühnenbild war nicht das Problem, weil das Stück mit den Tigris-Terrassen die Bühne selbst als Ort definiert, wie es die Stücke der Antike oder Shakespeares tun. Anders als die Bibel fordert Hacks auch keinen wachsenden und welkenden Rizinus, sondern beschränkt sich auf den welkenden Kürbis. Aber wir haben einen Prospekt, der Auftritte und Assoziationen ermöglicht. Die Bühnen- und Kostümbildnerin Anja Mikolajetz gestaltete außerdem Kostüme, die mit ihren besonderen Formen Figuren zeichnen und mit den Bewegungen der Spieler die Kunstform des Theaters bedienen und das Stück auf besondere Weise verlebendigen. Schwierig waren allenfalls die Bühnen selbst, die oft nur eine geringe Tiefe hatten und reliefartige Arrangements erforderten.

Und das Publikum?

Es war stets äußerst aufmerksam. Die Sprache beschrieben manche Zuschauer als ungewöhnlich aber auch als besonderen Genuss. Fragen gab es zu den Motiven von Semiramis’ Tun. Die abgründigen politischen Vorgänge wurden wiederum als sehr realistisch wahrgenommen. Getroffen waren die Zuschauer von der irreparablen Liebe im Stück.