Sven Simon/imago Beiderseits kein Interesse an einem »führbaren« Atomkrieg in der Mitte Europas: Franz Josef Strauß und Erich Honecker (Hubertusstock, 24.7.1983)

Im neuen Heft der Mitteilungen des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung werden einmal mehr Archive, Bibliotheken und Gedenkstätten der Arbeiterbewegung sowie bislang unveröffentlichte Dokumente zur Zeitgeschichte vorgestellt. Olaf Schlunke schreibt über das Kulturhistorische Archiv (KHA) des Humanistischen Verbandes, Landesverband Berlin-Brandenburg. Interesse weckt auch das Schaudepot Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold (1924–1933) in der Berliner Gedenkstätte Deutscher Widerstand, vorgestellt von Stefan Heinz. Holger Czitrich-Stahl erläutert zwei Gedenktafeln zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Thüringen, nämlich zum Volkshaus in Jena und zum Sozialdemokraten August Friedrich in Apolda. Gedanken zur Weiterentwicklung der Mitteilungen und zur Arbeit des Förderkreises tauschen Czitrich-Stahl und Rainer Holze mit der Feminismus- und Anarchismushistorikerin Vera Bianchi aus.

Im September 1987 war der DDR-Staatsratsvorsitzende und SED-Generalsekretär Erich Honecker auf Staatsbesuch in der Bundesrepublik. Hier traf er neben Bundeskanzler Helmut Kohl und dem ehemaligen SPD-Fraktionschef Herbert Wehner auch den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß. Der Historiker Siegfried Prokop präsentiert und kommentiert in den Mitteilungen einen vom Sekretär Honeckers, Frank-Joachim Herrmann, verfassten Vermerk über das Vieraugengespräch zwischen Honecker und Strauß in München, das auch der Vorbereitung des Milliardenkredites für die DDR 1988 galt. 1987 standen sich auf den Territorien der beiden deutschen Staaten atomare Mittelstreckenraketen gegenüber, die die Kriegsgefahr dramatisch erhöhten. In der Regierung von US-Präsident Ronald Reagan wurde ernsthaft über die »Begrenzbarkeit« eines Atomkrieges auf Deutschland und Mitteleuropa nachgedacht. Honecker und Strauß zeigten sich der Gefahr dieser Lage bewusst. Strauß versicherte, dass er ein leidenschaftlicher Anhänger der Forderung »Nie wieder Krieg« sei und alles dafür getan werden müsse, um einen Krieg nicht denkbar, kalkulierbar und führbar zu machen.

Er befürworte eine Abrüstung, beginnend bei Kurz- und Mittelstreckenraketen, die deutsches Territorium zerstören könnten, so Strauß. Honecker pflichtete ihm bei und verwies auf die Abrüstungsvorschläge der Staaten des Warschauer Vertrages, die hier Übereinstimmungen aufwiesen. Die beiden einigten sich auf den Nenner: »In den USA werde aber diskutiert, was geschehen solle (…). In der Militärgeographie werde dafür eine Verkürzung auf den deutschen Raum, beiderseits der Grenze, vorgesehen. Dies bedeute: ›die USA in voller Sicherheit, Westeuropa in hoher Sicherheit, wir in vollem Risiko‹«. Beide Gesprächspartner sahen und schätzten einander als Pragmatiker und erörterten während ihres Gesprächs weitere wichtige Aspekte der deutsch-deutschen Beziehungen. Dieses in der »Stiftung Archive der Parteien und Massenorganisationen der DDR« im Bundesarchiv erhaltene Dokument ist ein bemerkenswertes Zeugnis praktischer Vernunft in bedrohlichen Zeiten.