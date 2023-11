»Rechter Kulturkampf an unseren Schulen – die Demokratie ist gefordert!« Podiumsdiskussion in Erinnerung an das antijüdische Pogrom vom 9. November 1938. Donnerstag, 9.11., 19 Uhr. Ort: Aula der Fritz-Karsen-Schule, Onkel-Bräsig-Str. 76, Berlin. Veranstalter: Die Falken Neukölln, Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule, DGB Neukölln, Initiative »Hufeisern gegen rechts«

»Stolpersteine putzen«. Aktion. Das Putzen der Stolpersteine findet am Donnerstag, dem 9. November, in der Zeit zwischen zehn und 18 Uhr an allen Verlegeorten statt. Über die Homepage erich-zeigner-haus-ev.de/neunter-november ist neben Hintergrundinformationen eine Karte zu finden, durch die man sich mit Klick auf einen Stadtbezirk die Liste aller dort befindlichen Stolpersteine anzeigen lassen kann. Alle Leipziger sind aufgerufen mitzumachen. Veranstalter: Erich-Zeigner-Haus

»Schweigemarsch zum Gedenken an die ermordeten jüdischen Müllheimer«. Donnerstag, 9.11., 17 Uhr. Ort: Evangelische Stadtkirche, Müllheim. Veranstalter: Friedensrat Markgräflerland

»Künstliche Intelligenz. Sozialismus aus dem Rechner oder Technodystopie?« Tagung. Die Integration von künstlicher Intelligenz in die Gesellschaft wird kritisch beleuchtet. Veränderung von Arbeit und Kultur, digitale Planwirtschaft, Data Science sowie technologische Utopien und Dystopien werden diskutiert. Sonnabend, 11.11, ab 13 Uhr. Ort: Café Haus Zwei, Freiland Potsdam, Friedrich-Engels-Str. 22, Potsdam. Veranstalter: Libertalia und RLS Brandenburg