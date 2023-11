ZUMA Press/imago/Montage jW

»Selbst ein Bein gestellt«

Zu jW vom 27.10.: »Tesla unter Verdacht«

Die Umweltverbände haben sich mit ihrem Verhalten zu diesem Erörterungstermin selbst ein Bein gestellt. Die Gründe des Fernbleibens sind lächerlich. Die von Tesla geplanten Technologien sind bekannt, bereits genehmigt und im Einsatz. Die Aktualisierung einzelner Zahlen in den Antragsunterlagen ändert daran nichts, ebenso sind die Gründe für die Schwärzungen bekannt. Diese Erörterung ist rechtsverbindlich, und hierzu wird auch ein Protokoll erstellt, worauf man sich vor Gericht berufen kann. Hier hätten die Umweltverbände Tesla in der Anhörung hinsichtlich der Umweltstandards festnageln können. Der Neubau des Bahnhofes Fangschleuse ist nicht nur im Interesse von Tesla, sondern kann von allen Menschen der Region genutzt werden. Durch vier Bahnsteige ergibt sich ein Überholpunkt, falls die Strecke für den ICE Richtung Frankfurt/Oder–Warschau ausgebaut werden soll. Durch zusätzliche Gleise für Güterverkehr können Waren auf der Schiene transportiert werden, was der Umwelt dient. Der Vorwurf des Subventionsbetruges ist Unfug. Der neue Bahnhof ist Eigentum der DB, und Investitionen in die DB-Infrastruktur werden grundsätzlich zu zwei Dritteln von der öffentlichen Hand finanziert.

Detlef Jost, Berlin

»Zurückhaltung und weniger ­Euphorie«

Zu jW vom 24.10.: »Durch die Lücke ins ­System«

Den Zerfall der Linkspartei habe ich aus marxistischer Sicht seit langer Zeit zunächst solidarisch, im Verlauf zunehmend kritisch verfolgt. Die Abspaltung dürfte wesentlich in der Politik der Führungsspitze begründet sein, die nicht im entferntesten linke Akzente zu setzen vermag, konzeptionslos, ohne Boden, politische Substanz, Stimmungswellen folgend. Von marxistisch-sozialistisch konnte schon lange keine Rede mehr sein. Was eine Sahra Wagenknecht und Mitstreiter ausmachte, ist, schlicht gesagt, Geist und Verstand, der der linken Führungsriege abhandengekommen ist. Die Entwicklung der Partei ist belastend, überlagert von unsäglichem innerparteilichen Gezänk, machtpolitischen Auseinandersetzung. Vor diesem Hintergrund sind meine Erwartungen und Hoffnungen gedämpft.

Positiv an der Sache ist, dass etwas politisch-oppositionelle Bewegung in die Linke kommt. Mit einiger Zurückhaltung, Bedacht und weniger Euphorie kann ich nur den Start und die Entwicklung des vorläufigen Vereins mit Perspektive Partei verfolgen. »Wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit« sind dem Gründungsakt als politisches Leitmotiv vorangestellt. Stellt sich da nicht die leise Frage, welche Partei im Lande sich dazu nicht bekennen würde? Konkreter und politisch mehr links wird es erst einmal nicht. Wir werden sehen, wohin es geht.

Der Bezug auf Brandt und Gorbatschow sagt allerdings etwas zur Richtung aus, die mit Sozialismus oder gar grundsätzlicher Systemkritik oder -wechsel nichts zu tun hat. Ist »Durch die Lücke ins System« so zu verstehen? Vielleicht kann man hoffen, dass wirklicher Friedenskampf und die Verhinderung eines dritten Weltkriegs mit Wagenknechts Verein einen deutlichen Anstoß erfahren, der die Kriegstreiber im eignen Lande möglichst das Fürchten lehrt. Diese Erwartung wäre schon sehr viel. Wenn es für marxistische Politik und Kräfte für bevorstehende Wahlen wieder eine akzeptable Wahlempfehlung sein könnte, wäre es aber erfreulich positiv.

Roland Winkler, Aue

Verheißungsvolle Vorzeichen

Zu jW vom 28./29.10.: »Aus Leserbriefen an die Redaktion«

Den Auszug von Mitgliedern der Bundestagsfraktion der Linken begrüße ich, da Die Linke sich leider zu sehr dem Gedanken der Herrschenden angeschlossen hat. Ich selbst war seit 1977 Mitglied (SED, PDS, Linke), bin dieses Jahr ausgetreten. Ich hatte zwei Briefe an den Parteivorstand geschrieben, in denen ich von der Partei eine entschiedene Politik gegen Krieg und Waffenlieferungen sowie die Unterstützung der Antikriegsaktion von Sahra Wagenknecht forderte. Antwort erhielt ich nicht. Wieder wurde diese Aktion im Einklang mit den Mainstreammedien verächtlich gemacht.

Das gegründete »Bündnis Sahra Wagenknecht« unterstütze ich und verbreite das Aktionsprogramm. Natürlich begann sofort der politische und mediale Gegendruck, natürlich findet man »Splitter in den Augen der Gründer, sieht aber nicht den Balken vor der eigenen Stirn«. Die Anzeichen für eine erfolgreiche Parteigründung sind verheißungsvoll. Auch wenn dieses Projekt vielleicht scheitern wird, ein Versuch ist es allemal wert. Ich bin dabei!

Rainer Stüllein, Langenwetzendorf

Bedenkliche Entwicklung

Zu jW vom 1.11.: »Nazischreck in Havanna«

Beunruhigende Meldungen aus Kuba. In einem UZ-Artikel vom 7. Juli 2023 »Kuba arbeitet an tiefgreifender Reform der Staatsunternehmen. Mehr Markt geplant« heißt es über den größten Teil des staatlichen Sektors: »Die Betriebe werden künftig weitgehend autonom agieren, untereinander im Wettbewerb stehen und sich über den Markt versorgen; Insolvenzen sind möglich.« Bei soviel Perestroika fühlen sich offenbar antikommunistische Elemente ermutigt, offen aufzutreten. Äußerst bedenklich, wenn sich mitten in Havanna ein solches »Kulturzentrum« entwickeln kann. »Letztes Jahr sahen wir den Ku-Klux-Klan auf den Straßen von Havanna; jetzt tanzt und regiert Adolf Hitler im Máxim Rock. Es ist an der Zeit, unserer Jugend wieder Werte zu vermitteln«, wird eine Frau zitiert. Da scheint die kubanische Öffentlichkeit wachsamer als die Behörde zu sein. Positiv auch die Reaktion der russischen Botschaft.

Franz Schoierer, per E-Mail