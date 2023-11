Weltkino Filmverleih/dpa Im Gefecht: Rinderhirte Bakary Diallo (Omar Sy) und Sohn Thierno (Alassane Diong)

Eine Vater-Sohn-Beziehung sollte nie wie die zwischen Vorgesetztem und Untergebenem funktionieren. Leutnant Chambreau (Jonas Bloquet) weiß, dass er die Befehle seines Vaters, des kommandierenden Generals, niemals zu dessen vollster Zufriedenheit ausführen kann. Papas Respekt wird Sohnemann wohl erst erlangen, wenn er tot auf dem Schlachtfeld liegt.

Wir erfahren nicht, ob diese Geringschätzung der Grund dafür ist, dass in dem Zug des jungen Leutnants nur schwarze Soldaten dienen, Männer, die im Jahr 1917 fern der Heimat in der Hölle von Verdun verheizt werden. Unter ihnen der Rinderhirte Bakary Diallo (Omar Sy) und dessen Sohn Thierno (Alassane Diong). Häscher hatten den Senegal durchkämmt und Thierno gewaltsam rekrutiert. Bakary hat sich, um seinen Sohn beschützen zu können, freiwillig zum Dienst in der französischen Armee gemeldet. Mit der militärischen Ausbildung der beiden hält sich der Film nicht auf, denn geformt werden die Charaktere in den Schützengräben, mal im eignen, mal im deutschen, je nachdem, ob man gerade angreift oder verteidigt.

Gefahren lauern auch in der Etappe, wo Thierno von den eigenen (schwarzen) Kameraden niedergeschlagen und ausgeraubt wird, während sein Vater gerade ohne greifbaren Erfolg versucht, einen ruhigen Posten für den Sohn in der Kantine zu organisieren. Als sie das nächste Mal vom Einsatz zurückkehren, hat die Feldküche einen Volltreffer bekommen und der Kontaktmann ist tot.

»Mein Sohn, der Soldat« gehört zu der Kategorie von Kriegsfilmen, die gänzlich ohne die Frage von Gut und Böse auskommen. Natürlich rauben nur Kameradenschweine die eigenen Leute aus, aber wer überleben will, tut gut daran zu desertieren, und dafür braucht man nun mal Geld; der einfache Sold reicht da längst nicht aus. So wird Bakary Diallo, ein bis dahin hochanständiger Mann, zum Leichenfledderer. Sein Sohn Thierno hält die Fluchtpläne des Vaters trotz des nun ausreichenden Kapitals für komplett wahnsinnig. Überall im Hinterland lauern Gendarme, die jeden Fahnenflüchtigen sofort aufknüpfen. Gestärkt wird die ablehnende Haltung des Sohnes, seine Rebellion, durch den Umstand, dass er gerade zum Unteroffizier befördert wurde. Mit Tapferkeit allein gelingt eine dermaßen steile Kariere freilich nicht. Er hatte einen Fürsprecher, den jungen Leutnant Chambreau, der mit Thierno noch viel vorhat.

Kampfhandlungen spielen im Stellungskrieg eine eigenartige Rolle. Wenn Geländegewinne immer nur vorübergehend sind, gibt es bloß eine Möglichkeit, dabei dennoch zu militärischen Ehren zu kommen, nämlich indem selbst in Unterzahl möglichst viele Gefangene gemacht werden. Diese oft aus Übermut und Langeweile vollführte Übung wurde schon bei Ernst Jünger sehr ausführlich beschrieben. Durchgeknallte Leutnants gab es auch in der NVA in rauen Mengen (den Bund habe ich nicht kennengelernt). Der Film bietet also in dieser Hinsicht nichts Neues. Es bleibt damit nur das angespannte Vater-Sohn-Verhältnis. Jetzt auf einmal mit einem Sohn, der den Vater wie einen Untergebenen behandelt, behandeln muss. Was auf jeden Fall ein absolut vielversprechender Ansatz ist. Warum wird das Ganze trotzdem zum Rohrkrepierer?

Ein junger Mann kann seinen alten Herren nur einmal durch den Schlamm robben lassen. Er kann es sicher auch mehrmals tun, schließlich ist er der Corporal, aber beim zweiten Mal wird es für den Zuschauer langweilig. Deshalb mussten andere Ideen her. Die führen uns aber von dem eigentlichen Konflikt weg und enttäuschen. Denn wie der alte Bakary seine Fluchtpläne umzusetzen versucht, haut nun wirklich nicht den Zünder in die Granate, genausowenig wie das von Leutnant Chambreau und seinen farbigen Unteroffizieren geplante Himmelfahrtskommando.

Was wäre die Alternative gewesen? Keine Ahnung, aber das Thema gibt ja eigentlich genug her. Auf jeden Fall hätte man diesen ganzen Vater-Sohn-Scheiß (und dazu dann noch einmal gespiegelt) besser weggelassen, auch wenn damit Omar Sy (»Ziemlich beste Freunde«) als Zugnummer auf den Kinoplakaten weggefallen wäre.

In meinem Drehbuch wäre Thierno, der im Senegal eine französische Schule besucht hatte, noch so richtig aufgestiegen, oder er wäre in deutsche Gefangenschaft geraten. In der Nähe von Zossen befand sich damals ein riesiges Lager mit eigener Moschee, um die jungen Männer aus den französischen und britischen Kolonien für Deutschland als Kanonenfutter zu gewinnen. Darüber könnte man auch mal einen Kriegsfilm drehen.