imago images/opokupix Veranstaltung zum 70jährigen Jubiläum der Friedensfahrt in Kleinmühlingen (23.5.2018)

In einem offenen Brief an Kanzler, Regierung und Bundestag rief das Kuratorium Friedensfahrt »Course de la Paix« e. V. am Sonnabend zu Bemühungen um Frieden und Diplomatie in Osteuropa auf:

Der Schock über den Angriff Russlands auf die Ukraine währte kurz. Sie, Herr Bundeskanzler, hielten eiligst eine Rede vor dem Parlament, in der Sie eine Zeitenwende verkündeten. Sie sprachen nicht über eiligste diplomatische Bemühungen Deutschlands. Sie sprachen nicht über mögliche Versäumnisse der Politik. Nein! Sie sprachen über Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden für die Bundeswehr.

Nun tobt der Krieg schon lange. Täglich hören wir von Angriffen und Rückeroberungen. Die Zahl der Toten wird emotionslos genannt. Als wäre ein Leben nichts mehr wert? Weiß man nicht, dass hinter jedem Toten und Schwerverwundeten eine Familie steht? Wird Deutschland schon an den Krieg gewöhnt oder auf ihn vorbereitet? Warum hört man nur noch Rufe nach Waffen und Munition?

Mit Waffen und Munition schafft man keinen Frieden, nur Leid und Elend! (…) Auch wenn der Verteidigungsminister in einem Interview mit dem ZDF verkündet, Deutschland müsse wehrhaft sein, kriegstüchtig, dürfen sich Deutschland und Europa nicht an die Kriegsgefahr gewöhnen.

Nur drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Internationale Radfernfahrt für den Frieden, kurz Friedensfahrt, das erste Mal gestartet. Radrennfahrer aus noch kurz vorher feindlichen Ländern traten gegeneinander zu einem fairen, friedlichen Wettkampf an. Sie lernten sich kennen, verstehen und zu achten. Im Laufe der Jahre entstanden Freundschaften, die bis heute anhalten.

Die Friedensfahrt wird seit 2006 nicht mehr ausgetragen. Ist Frieden damit auch nicht schützenswürdig? Wir, die Friedensfahrtfreunde, organisiert in den Vereinen »Radsport, Radfreizeit und Friedensfahrtgeschichte e. V.« und Kuratorium Friedensfahrt »Course de la Paix« e. V., sind entsetzt und besorgt über die aktuelle deutsche Herangehensweise an internationale Konflikte.

Wir ersuchen Sie, Herr Bundeskanzler, zusammen mit der Regierung, sich deutlich intensiver als bisher für diplomatische und menschliche Lösungen von Konflikten einzusetzen. Handeln Sie und entsprechen dem Grundgesetz in Wort und Geist. Die Kinder, die in diesem Land leben, sollen sich mit Schule, Sport und Spiel beschäftigen können. Gedanken an Kriege auf dieser, unserer Welt, sollten sie nie beunruhigen! Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte eine Verpflichtung zur Erhaltung des Friedens. Vergessen wir diese nie!

Zur Rettung des Jugendklubs »­Linse« in Berlin-Lichtenberg ruft das Solidaritätsnetzwerk auf:

Seit dem 11. Oktober versammeln sich jeden Mittwoch um 17 Uhr Protestierende vor dem Rathaus Lichtenberg. (…) Wir kritisieren den profitgesteuerten Umgang mit dem traditionsreichen Jugendclub sowohl von seiten des Trägers »Sozdia e. V.« als auch von der Bezirksverwaltung. Für den 7. November rufen wir deswegen zu einer Demonstration auf, die um 17 Uhr vor der »Linse« startet und 19 Uhr am Rathaus Lichtenberg enden wird. (…)