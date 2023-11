Ultra-Pyro-Battle des Tages: Niedersachsenderby

osnapix/imago Bengalische Feuer: Bisweilen ferngezündet und in den falschen Farben (Hannover, 5.11.2023)

Inspektion im Block, sicher ist sicher. Denn pyronaler Zwist liegt in der Luft, es ist Derbytime am Sonntag im Bundesland mit dem bockigen Galopper im Wappen. Ultras von Eintracht Braunschweig gehen für den Präventivcheck teils tief in die Knie. Durchstöbern Reihe für Reihe, Sitzschale für Sitzschale im Hannoveraner Niedersachsenstadion. Und sie suchen? Das Versteck. Für präparierte Rauchtöpfe samt Zündmechanismus; bedient aus der Ferne.

Das heitere Vorspiel in Bückhaltung vor dem Hauptakt hat einen Grund. Ein Spruchband der Aktivsten der 96er verrät: »Ihr habt 120 Minuten, um unter den richtigen Sitz zu gucken!« Den Wink nimmt die vitale Gästeschar aus BS ernst. Sie wissen, der kreative Pyrobattle hat Potential für einen Serienschlager und kann – allzeit, allerorts – in die nächste Runde gehen. Schuldlos sind sie daran nicht.

Im März 2023, am 25. Spieltag der vergangenen Saison, war es Eintracht-Anhängern aus der engagierten Pyroabteilung gelungen, Qualm in den Klubfarben blau und gelb im Sektor der »roten« Hannover-Fans aufsteigen zu lassen. Per Fernzündung. Eine Schmach.

Die Revanche ließ etwas auf sich warten; dann aber – und mit besonderem Überraschungseffekt. Ende Oktober, beim Auswärtskick der Braunschweiger im saarländischen Kaff Elversberg. Auf Knopfdruck Rauch in Rot im blau-gelben Block. Zeitgleich präsentierten 96-Ultras im heimischen Stadion beim Gastauftritt des 1. FC Magdeburg ein Banner mit mirakulöser Botschaft an die Hunderte Kilometer entfernten Rivalen: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den größten Fernzünder im ganzen Land?« Vorläufiger Stand: Remis.

Der gilt weiterhin. Von farbenfremden Fundstücken im Tribünenbereich der BSler haben die Inspekteure nicht berichtet. Dafür von dichten Rauchwolken auf den Rängen. Farblich schön getrennt, ohne Zwischentöne.