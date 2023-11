Füßchen in der Tür

Hayk Baghdasaryan/Photolure via AP/dpa Hilfe naht: Außenministerin Annalena Baerbock beim Verschenken von Teddybären am Sonnabend in Armenien

Um die Peinlichkeit dieses Besuches gleich vorweg abzuhandeln: Die neun Millionen Euro, die Annalena Baerbock Armenien als Soforthilfe für die dort hängengebliebenen Karabach-Flüchtlinge dagelassen hat, sind ein Hohn. Neun Millionen, verteilt auf 100.000 Geflohene, sind 90 Euro pro Person. Nach den Hungerleidersätzen des deutschen Asylbewerberleistungsgesetzes reicht das für ungefähr eine Woche, bei den mutmaßlich niedrigeren Lebenshaltungskosten in Armenien vielleicht für zwei. Da viele der geflohenen Armenier inzwischen aus der armen »Heimat« weitermigriert sind, langt es für die Gebliebenen möglicherweise für einen Monat. Danke, Deutschland!

Der offenkundige Geiz der Bundesregierung gegenüber diesem Flüchtlingsproblem im winterlichen Hochgebirge hat seinen Grund. Die Wahrscheinlichkeit, dass geflohene Karabach-Armenier irgendwann an der deutschen Grenze auftauchen, ist sehr gering. Die Grenze Armeniens zur Türkei ist zu, aus Georgien müssten sie über die Ukraine reisen, über Russland kommen sie auch nicht durch. Und im »sicheren Herkunftsland« Armenien werden sie ja ebenfalls nicht politisch verfolgt. Da tat es tatsächlich ein Teddybärchen, das Baerbock einem Flüchtlingsmädchen für die Kameras in die Hand drückte.

Was also hat Baerbock im Transkaukasus gesucht? Die Vorstellung, sie könne im Alleingang oder stellvertretend für die EU dort einen Vermittlungsprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan in Gang setzen, ist fernab aller Realität. Aserbaidschan hat sie das spüren lassen: Sein Außenminister fiel Baerbock am Sonnabend ins Wort, als sie armenische Ortsnamen verwendete. Baku hat die stärkeren Waffen, die volleren Konten – die die Bundesrepublik mit ihrem Interesse, Gas und Öl von dort zu beziehen, immer noch weiter füllt – und mit der Türkei eine Schutzmacht, an der in der Region nicht vorbeizukommen ist. Es konnte sich leisten, die Einladung zu einem Treffen mit Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Rande des EU-Gipfels im andalusischen Granada auszuschlagen. Baku hat Zeit.

Die Erfahrung der faktischen Machtlosigkeit der EU kann auch Paschinjan nicht ignorieren. Reden kann er viel von der »Diversifizierung« der armenischen Allianzen und die Existenz des russischen Stützpunkts im Lande in Frage stellen. Auch wenn Russland Armenien tatsächlich wegen überwiegender Eigeninteressen an guten Beziehungen zu Aserbaidschan im Stich gelassen hat – welche Alternative hätte Armenien denn? Mit dem Völkermordvorwurf an die Türkei als Kernelement des Nationalbewusstseins eingeklemmt zwischen dieser und ihrem Verbündeten Aserbaidschan? Der einzige Nachbar, zu dem Armenien gute Beziehungen hat, ist der Iran. Und da liegt der Hase im Pfeffer: Baerbock verkniff sich nicht die Warnung, dass »einige Akteure« in der Region unehrliche Absichten verfolgen könnten. BRD und EU meinte sie natürlich nicht damit.