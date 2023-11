C3 Pictures/imago Primus unter den Immobilienhaien: Das Geschäftsmodell als Auslaufmodell? (Bochum, 30.10.2023)

Die anhaltende Wohnungskrise beschert der Vonovia SE weiterhin prächtige Gewinne. Am Freitag legte Deutschlands führender Immobilienkonzern seine Bilanzzahlen für das dritte Quartal 2023 vor. Demnach ist das Vermietungsgeschäft um satte sieben Prozent gewachsen und spielte einen Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von über 1,8 Milliarden Euro ein, fast 120 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau. Noch mehr als das freuen die Anleger die Erfolgsmeldungen bei der mit Elan verfolgten Verkaufsstrategie. Um seinen riesigen Schuldenberg abzutragen, veräußert das Unternehmen seit Monaten in großem Stil Wohnungsbestände und Beteiligungen. Allein im laufenden Jahr wurden damit Erlöse von zirka 3,7 Milliarden Euro erzielt, davon 1,7 Milliarden Euro seit August.

Wie Vorstandschef Rolf Buch am Freitag in Bochum mitteilte, gehen Neubauprojekte in Berlin im Volumen von 357 Millionen Euro in den Besitz der CBRE Investment Management über, wobei sich ein Teil der Wohnungen noch in der Fertigstellung befinde. Der Vermögensverwalter von Immobilien erwerbe damit 1.200 Einheiten in der Hauptstadt zu einem Preis leicht unter Buchwert. Außerdem will sich Vonovia von 30 Prozent einer Beteiligung an einem Immobilienportfolio trennen, das Bestände von 31.000 Wohnungen vorwiegend in Bremen, Kiel und Lübeck umfasst. Im Raum steht ein Kaufpreis von einer Milliarde Euro, den der Finanzinvestor Apollo zu zahlen bereit sein soll. Der Abschluss der Transaktion wird auf Ende des Jahres terminiert.

Mit seiner Verkaufsoffensive liegt der Dax-Konzern über Plan, ursprünglich wollte er in diesem Jahr auf diesem Wege zwei Milliarden Euro generieren. Mittelfristig wollen die Bochumer 66.000 Wohnungen im Wert von 13 Milliarden Euro losschlagen. Bundesweit bewirtschaftet das Unternehmen mehr als 500.000 Einheiten, dazu kommen weitere 50.000 in Schweden und Österreich. Mit den Erlösen sollen die Verbindlichkeiten deutlich reduziert werden, die insbesondere wegen der gestiegenen Zinsen zuletzt stark angewachsen waren. Der sogenannte LTV, das Verhältnis des Kreditbetrags zum Verkehrswert des Immobilienportfolios, habe Ende September bei 45 Prozent gelegen und damit am oberen Rand des Zielkorridors von 40 bis 45 Prozent, hieß es am Freitag. Ende September hatte Vonovia verkündet, den einst geplanten Bau von 60.000 Wohnungen wegen der »angespannten Marktlage« auf Eis zu legen.

Erst vor einer Woche wurde bekannt, dass die Stadt Dresden 1.213 Wohnungen sowie unbebaute Grundstücke mit einer Fläche von etwa zwölf Hektar zum Preis von insgesamt 87,8 Millionen Euro von der Vonovia zurückerhalten soll. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Zustimmung durch den Stadtrat soll die städtische Wohnungsgesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) Eigentümerin der Objekte werden. Den Mietern stehen dem Vernehmen nach keine Verbesserungen ins Haus, weder bei den Wohnkosten noch den Kündigungsfristen. Dafür sollen auf besagten Brachflächen in Zukunft 1.800 neue Wohnungen entstehen. Florian Bau, Jurist beim Dresdner Mieterverein, bezweifelt das. »Wer soll das bezahlen? Die WiD hat vor einem Jahr sämtliche Projekte beim sozialen Wohnungsbau gestoppt, weil man sich das nicht leisten könne«, beschied er am Freitag gegenüber junge Welt.

Den Rückkauf der Vonovia-Bestände sieht Bau dann auch mit gemischten Gefühlen. »Prinzipiell ist es begrüßenswert, wenn die Stadt ein Stück wohnungspolitische Handlungsfähigkeit zurückerhält«, sagte er. »Aber damit kommt keine einzige neue Wohnung hinzu, obwohl es so dringend Wohnraum braucht: für sozial Bedürftige, Migranten, Flüchtlinge und Menschen mit geringem Einkommen.« Die Transaktion hält er außerdem für »extrem teuer«. Zur Erinnerung: Dresden hatte 2006 seinen gesamten kommunalen Bestand an 48.000 Wohnungen auf einen Schlag für 1,7 Milliarden Euro an den US-amerikanischen Finanzinvestor Fortress verhökert. Pro Einheit waren das rund 35.000 Euro. Nun wird für die Stadt mehr als das Doppelte fällig.