M. Golejewski/AdoraPress Fordern Waffenstillstand und Einschreiten gegen drohenden Völkermord: Demonstrierende am Sonnabend in Berlin

Auf den Straßen Berlins und anderer größerer deutscher Städte wehten am Wochenende wieder zahlreiche Palästina-Flaggen. Tausende riefen laut »Freiheit für Gaza« oder auch »Stop the war!«. Trotz einer ausufernden Medienkampagne und behördlicher Repression gegen jede Palästina-Solidarität haben allein am Sonnabend erneut mehrere tausend Menschen in der Bundeshauptstadt weitgehend friedlich für ein von Kolonialherrschaft befreites Palästina sowie gegen die Kriegsverbrechen der israelischen Armee demonstriert. Die Polizei sprach am Sonntag von rund 9.000 Menschen, die in Berlin teilgenommen haben. Auch in Nordrhein-Westfalen gab es am Sonnabend mehrere palästinasolidarische Kundgebungen, die größte in Düsseldorf mit – nach Polizeiangaben – rund 17.000 Teilnehmenden. Nach jW-Redaktionsschluss sollten auch am Sonntag bundesweit mehrere Demonstrationen stattfinden.

Medienvertreter und Politiker bemühten sich, noch während die Berliner Demonstration am Sonnabend andauerte, diese pauschal als antisemitisch und »pro Hamas« zu diffamieren. »Hier vor dem Roten Rathaus in Berlin treffen sich gerade der eine oder andere Israel-Hasser und Antisemit zur bundesweiten Demo für die Hamas«, behauptete etwa Andreas Kopietz, Redakteur der Berliner Zeitung, bei X (früher Twitter). Die ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf schrieb dort auf ihrem privaten Profil, die Demos seien »ein Angriff auf unseren Staat, unsere Demokratie«, eine »Kultur des Hasses auf unsere Werte«. Und auch der bellizistische CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter kommentierte Videos der Demo auf der Plattform und polemisierte, Berlin zeige »heute massiv Terrorunterstützung, Israel-Feindlichkeit, Antisemitismus, Unterstützung für Hamas, Samidoun und andere«. Den propagandistischen Vogel schoss Bild ab. Tausende Menschen sollen »Israel bombardieren!« gebrüllt haben, behauptete das Boulevardblatt. Tatsächlich war es die Parole »Deutschland finanziert, Israel bombardiert«.

Bei der Kundgebung in Berlin wurde Kritik an den Bombardierungen des hochgerüsteten israelischen Militärs in Gaza geäußert. Auch ging es um die international erhobene Forderung nach einem Waffenstillstand in dem Krieg. Auf den Plakaten waren Sätze zu lesen wie »Stoppt den Genozid in Gaza«, »Schluss mit dem Besatzungsterror« oder »Viva Palästina«. Sobald der Ruf »From the River to the Sea, Palestine will be free« (Von Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein) angestimmt wurde, griffen nach jW-Informationen Ordner ein. Die Parole war von der Berliner Staatsanwaltschaft untersagt worden. Dieses Verbot ist auch in der Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums für den Gefangenenunterstützungsverein Samidoun enthalten.

Zumindest die Berliner Polizei sah keinen Anlass, die Demonstration im nachhinein zu kriminalisieren. Eine Sprecherin bezeichnete gegenüber dem Tagesspiegel den Verlauf als »mehrheitlich friedlich«. Es habe 59 Festnahmen und 64 Anzeigen gegeben. Die Festnahmen sollen vorrangig der Identitätsfeststellung gedient haben. So wurden die Personalien von vier Demonstranten festgestellt, die auf den Neptunbrunnen geklettert waren, um dort Palästina-Flaggen zu befestigen. Eine weitere Gruppe habe in Parolen auf arabisch der islamistischen Hamas gehuldigt, sagte die Sprecherin. Hier sei es ebenfalls zu Festnahmen gekommen.

Auch in anderen deutschen Städten gab es palästinasolidarische Demonstrationen. So gingen in Düsseldorf am Sonnabend rund 17.000 Menschen auf die Straße. Der Verlauf dieser Versammlung war laut Polizei ebenfalls insgesamt friedlich. Unerwünscht waren Palästina-Fahnen in Essen, wo rund 3.000 Menschen dem Aufruf der salafistischen Hizbu-Tahrir-Sekte gefolgt waren. Der islamistische Charakter des Aufmarsches sei der Polizei dadurch deutlich geworden, »dass Ordner eine strikte Geschlechtertrennung vornahmen und Frauen sowie Kinder am Ende des Aufzuges laufen mussten«. Einige Teilnehmende zeigten Transparente mit der Forderung nach der Errichtung eines Kalifats.

Zur Kundgebung in Berlin hatte ein Bündnis aus dem linken, palästinasolidarischen Umfeld mobilisiert, darunter die »Palästina-Kampagne« und die »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost«. »Es war eine gute Demo mit tollen Reden, weitestgehend vernünftige Leute waren dem Aufruf gefolgt, es war groß, international und eine gute Stimmung«, hieß es etwa auf dem X-Account »Revolutionärer 1. Mai Berlin«. Die DKP Berlin schrieb: »Zehntausende sendeten heute ein starkes Signal an die herrschende Klasse in Deutschland, dass wir ihre Unterstützung für Israel und dessen Völkermord an den Palästinensern nicht teilen!«