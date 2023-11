Ralf Rottmann/IMAGO/Funke Foto Services Ein Schaubild: Erster Spatenstich erst nach tiefem Griff ins Steuersäckel

Völlig überraschend kam der Ruf nach Staatshilfen nicht. Schließlich schreibt Siemens Energy schon seit seiner Abspaltung von der Siemens AG im Jahr 2020 rote Zahlen. Im vergangenen Jahr war der Fehlbetrag in den Bilanzen von 560 auf 647 Millionen Euro angewachsen. Im laufenden Jahr haben sich in den ersten drei Quartalen sogar schon Verluste von 3,7 Milliarden Euro aufgetürmt. Zuletzt mussten die Aktionäre auf ihre Dividenden verzichten und zudem einen latenten Wertverfall ihrer Anteile schlucken.

Dabei ist die globale Nachfrage nach den Produkten aus dem Portfolio des Münchener Konzerns vor dem Hintergrund von Energiewende und Klimakrise groß: Bei Gasturbinen hält Siemens Energy nach eigenen Angaben einen Weltmarktanteil von 44 Prozent – und ist damit die Nummer zwei hinter General Electrics und vor Mitsubishi. Bei der Übertragung von Hochspannungsgleichstrom sowie bei Offshorewindkraft sei man sogar Weltmarktführer. Ein Sechstel der globalen Stromversorgung basiere auf Technik von Siemens Energy, konstatierte das Unternehmen im vergangenen Jahr. Und die Auftragsbücher sind voll – bei 109 Milliarden Euro lag das Volumen Mitte des Jahres.

Viele Aufträge, wenig Reserve

Wie konnte es vor diesem Hintergrund zu einer derartigen Schieflage kommen? Es gibt mehrere Ursachen, die Gemengelage ist komplex. Zum einen sind die Kapitalreserven des Konzerns nach Jahren steigender Verluste zu dünn, um für neue Aufträge die erforderlichen Garantien glaubwürdig gewähren zu können. Bei einem wesentlichen Teil der offenen Aufträge handelt es sich um milliardenschwere Großprojekte, die sich über Jahre hinziehen. Die Auftraggeber leisten in der Regel Anzahlungen in Höhe von 20 bis 30 Prozent und wollen dafür Garantien über die vollständige Auftragsausführung. Die kann Siemens Energy nicht gewähren, und auch die Banken wollen mit Blick auf die roten Zahlen nicht mehr einspringen. Zu groß scheint das Risiko eines Zahlungsausfalls.

Diese Zweifel an der mittelfristigen Profitträchtigkeit der Siemens-Abspaltung haben sich zuletzt verschärft, da die Verluste in diesem Jahr deutlich drastischer ausfallen als in der Vergangenheit. Insbesondere mit der enormen Schieflage der Windenergietochter Siemens Gamesa ist das zu erklären. Deren Krise hält schon seit Jahren an, hat sich aber zuletzt aufgrund von Pfusch auf Offshoreplattformen, kaputten Lieferketten und starker Konkurrenz aus China drastisch zugespitzt. Allein in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres türmte die Sparte Verluste in Höhe von 2,2 Milliarden auf. Die Konzernspitze von Siemens Energy will sich dieser Problembaustelle lieber heute als morgen entledigen. Längst machen Berichte über die Prüfung von Standortschließungen, Massenentlassungen und weitere Abspaltungen die Runde.

Und dann auch noch der Ukraine-Krieg, der das Geschäftsgebaren von Siemens Energy von Anfang an arg belastet – nicht nur im Zuge der Auseinandersetzungen um die Verantwortung für ausbleibende Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 im vergangenen Jahr, als diese noch intakt war. In Sankt Petersburg musste der Konzern zudem sein Gasturbinengemeinschaftsunternehmen mit dem russischen Anlagenbauer Power Machines abschreiben. Nun kommt noch der Druck dazu, die Kooperation mit dem staatlichen Energieunternehmen Rosatom im Bereich ziviler Atomkraft zu beenden. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hatte sich dafür ausgesprochen, solche Aktivitäten im Rahmen des Wirtschaftskriegs gegen Moskau zu sanktionieren. Hier drohen dem Münchener Konzern weitere Profitverluste zugunsten chinesischer Wettbewerber – was die Panikattacken im Kreise der Spekulanten weiter anheizt.

Hilfsbereiter Staat

Keine einfache Gemengelage also, die Konzernführung hofft deshalb auf den Staat, der mit rund 15 Milliarden Euro einspringen soll. Das ist in etwa die Summe, die derzeit für Auftragsgarantien fehlt. Ein wesentlicher Grund für die schnell erhobene Forderung nach Hilfe aus der Steuerkasse dürfte wohl sein, dass sie erfolgversprechend ist. Die Bereitschaft des deutschen Staates, das einheimische Kapital in kleinen und großen Notlagen großzügig und bedingungslos zu unterstützen, wurde während der Krisen der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach unter Beweis gestellt. Und das Wirtschaftsministerium macht keinen Hehl daraus, dass es Siemens Energy wegen seiner »Relevanz für die Transformation des Wirtschaftsstandorts Deutschland« für absolut unterstützenswert hält. Eine gute Verhandlungsposition also für die Konzernspitze.

Der drastische Verfall des Aktienkurses, der mit der Forderung nach Milliarden aus der Staatskasse einsetzte, konnte durch die zur Schau gestellte Hilfsbereitschaft der Regierung erst mal gebremst werden. Um knapp 40 Prozent war der Preis der Wertpapiere am 26. Oktober auf ein Allzeittief von 6,49 Euro eingebrochen – und hat damit den Dax insgesamt deutlich nach unten gedrückt und für allgemein schlechte Laune auf dem Parkett gesorgt. Mittlerweile hat sich der Kurs etwas erholt und dümpelt zwischen acht und neun Euro halbwegs stabil vor sich hin. Anfang 2021 kostete die Siemens-Energy-Aktie allerdings noch mehr als 30 Euro. Seither geht es mal schneller, mal langsamer, aber in der Regel bergab.