Nachschlag: Auf der falschen Seite

IMAGO/NurPhoto Wiederaufleben der Geschichte: Historisches Enactment zum 61. Jahrestag der Unabhängigkeit (Algier, 4.7.2023)

Im Interview mit dem Spiegel meinte der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune vor zwei Jahren einmal, dass sich die Europäer Marokko gerne als Postkartenidylle vorstellen. Über Algerien dagegen werde immer wieder so berichtet, als handele es sich um ein »nordafrikanisches Nordkorea«. Der »Hintergrund« des Deutschlandfunks zum Thema »Algerien. Fragile Stabilität in Nordafrika« von Sarah Mersch machte da keine Ausnahme. Die Parteilichkeit für Marokko trat besonders deutlich zu Tage, als die Sprache auf den Konflikt um die Westsahara kam. Das ist keineswegs nur eine Auseinandersetzung zwischen regionalen Rivalen, die in einer strittigen Frage nun einmal verschiedene Standpunkte vertreten. Mit keinem Wort erwähnt wurde, dass die Einwohner der alten spanischen Kolonie ein von der UNO verbürgtes Recht auf Unabhängigkeit haben, über das Marokko sich mit Hilfe seiner Verbündeten hinwegsetzt. Auch hier steht der Westen im Unterschied zu Algerien auf der falschen Seite der Geschichte. (jt)