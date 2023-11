ZUMA Press/imago/Montage jW

»Solidarität für Kuba«

Zu jW vom 25.10.: »Hinterhof bereinigt«

Dank an Volker Hermsdorf für diesen sehr guten Beitrag für die internationale Solidarität der Marxisten und Kuba-Freunde. Mir wurde vor 40 Jahren die Ehre zuteil, gemeinsam mit ca. 120 Sicherheitsleuten einen DDR-Besuch des stattlichen schwarzen 1,92-Meter-Mannes und ­Fidel-Castro-Freundes Maurice Bishop im Bezirk Potsdam abzusichern.

Der US-Imperialismus mit seinen Geheimdiensten hat diesen wunderbaren Menschen umgebracht und viele Konterrevolutionen organisiert und finanziert. (…) Maurice Bishop ist nicht vergessen. Die Solidarität für Kuba und alle Friedenskämpfer geht weiter.

Hans-Gernot Schultze, Potsdam

»Scheinheilig und ohne Reue«

Zu jW vom 2.11.: »Krokodilstränen«

Es ist eine traurige Wahrheit, dass die deutsche Afrikapolitik im Jahr 2023 weit entfernt von gleicher »Augenhöhe« mit den Staaten des Kontinents ist. Die versprochene »gemeinsame Aufarbeitung« bleibt ein unerfülltes Versprechen, während die Opfer weiterhin auf Gerechtigkeit warten. Die Tränen, die vergossen werden, sind nicht aufrichtig, sondern gleichen den Krokodilstränen – scheinheilig, leer und ohne wahre Reue. In einer Zeit, in der die Welt nach Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit sucht, zeigt sich Deutschland hier von seiner schmerzlichen Seite, unfähig oder unwillig, die Last seiner Vergangenheit wirklich anzuerkennen und daraus zu lernen.

Istvan Hidy, Stuttgart

»Maximierung ihrer Profite«

Zu jW vom 28./29.10.: »Dresden kauft Vonovia-Wohnungen«

Die kurze Meldung in der jW vom 28. Oktober 2023 »Dresden kauft Vonovia-Wohnungen« ist eine tiefergehende Erläuterung wert. Dresden beabsichtigt den Rückkauf von 1.213 Wohnungen, meldet die Sächsische Zeitung vom 28./29. Oktober 2023. Für die unsanierten Wohnungen will die Stadt 87,8 Millionen Euro zahlen. Macht 71.723 Euro pro Wohnung. Vor 15 Jahren erhielt die Stadt für den Verkauf ihrer 47.000 kommunalen Wohnungen 981 Millionen Euro. Machte damals etwa 21.000 Euro pro Wohnung. Jetzt muss die Stadt mehr als dreimal soviel bezahlen. Zu den Mieteinnahmen von mindestens fünf Millionen in den 15 Jahren gibt’s für Vonovia noch mal 87,8 Millionen dazu. Abzüglich der 25,5 Millionen für den Kauf macht das einen Reingewinn von gut 67 Millionen. Die in dem Deal noch als Verhandlungserfolg gepriesenen zusätzlichen zwölf Hektar Bauland für etwa 1.800 Wohnungen erhielt der Käufer vor 15 Jahren dank der weiträumigen Bebauung gratis dazu. Werden die Wohnungen – wie beim Dresdner Woba-Verkauf – den Spekulanten ausgeliefert, diktieren sie die Bedingungen. Zur Maximierung ihrer Profite, zu Lasten der Mieter und Steuerzahler.

Christian Helms, Dresden

»Es geht um Glaubwürdigkeit«

Zu jW vom 24.10.: »Durch die Lücke ins System«

Im September 1973 bin ich in die Partei eingetreten, und heute stehe ich, nach 50 Jahren, auf der Türschwelle zum Austritt. 1989 habe ich die SED nicht verlassen, weil ich mir die Frage gestellt habe: Warum ist die DDR gescheitert, und wer trägt die Verantwortung? Ja, ich war nicht frei von Mitverantwortung, war ich doch selbst ein Opportunist bis in die späten 80er Jahre. Aber die Frage nach dem Warum begleitet mich bis heute und sollte eine linke Partei immer begleiten. Es folgten Jahre aktiver politischer Arbeit in Leipzig-Grünau. Acht Jahre war ich Vorsitzender einer PDS-Basisgruppe, Mitglied im Ortsvorstand. Erfolgreiche Wahlkämpfe wurden geführt, mehrmals wurde das Direktmandat der PDS für den Landtag in Sachsen gewonnen. Es erfolgte eine aktive Auseinandersetzung mit unserer Geschichte. Wir hatten wieder Glaubwürdigkeit gewonnen. Es war auch die Zeit, in der viele neue, vor allem auch junge Mitglieder den Weg zur Partei fanden; eine politische und kulturelle Bereicherung. Aber es begann auch ein schleichender Prozess der Entfremdung. Zum ersten Mal wurde dies deutlich mit dem ersten Koalitionsvertrag in Thüringen, wo Bodo Ramelow mit seiner Unterschrift die DDR zum »Unrechtsstaat« erklärt hat, womit viele ehemalige DDR-Bürger und linke Wähler gedemütigt wurden.

Der Ukraine-Krieg hat viele Bürger, vor allem im Osten, politisch und mental zerrissen; auch mich. Respekt- und würdelos war der Umgang des Parteivorstandes mit Hans Modrow, welcher am Ende seines Lebens noch einmal in einen großen Gewissenskonflikt geraten ist. Unmoralisch war die Denunziation der Friedensdemo im Februar 2023 in Berlin durch den Parteivorstand. Und ist es nicht auch unmoralisch, wenn sich Politiker einer erklärten Friedenspartei für Waffenlieferungen einsetzen, welche das Sterben, hauptsächlich von jungen Menschen in der Ukraine, verlängern? Ist es nicht opportunistisch, wenn die drei direkt gewählten linken Abgeordneten Sahra Wagenknecht und ihren Mitstreitern Unmoral vorwerfen, aber gleichzeitig Sahra Wagenknecht nicht nur einmal in Leipzig aufgetreten ist und zur Wahl der Linken und den Direktkandidaten geworben hat? Gerade Gregor Gysi und Gesine Lötzsch sollten doch wissen, dass Opportunismus ein Virus ist, welcher die Seele einer Partei zerfressen kann.

Ich hoffe, die Partei findet zu ihrer menschlichen sowie politischen Größe und Souveränität zurück und stellt die Kampagne gegen Sahra Wagenknecht und Mitstreiter ein. Es geht auch um unsere Glaubwürdigkeit. Erklärt: Wir sind eine Partei des Grundgesetzes. Das Mandat eines jeden Abgeordneten ist frei.

Der kommende Parteitag wird entscheiden, ob ich austrete. Ich möchte es nicht, aber letztendlich werden die Delegierten entscheiden, welchen Schritt ich gehe. Wenn ja, werde ich als parteiloser Sozialist im Leben sein.

Hans-Jürgen Bunk, Leipzig