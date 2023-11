Ed Miles/Another Dimension/dpa Langzeittaugliches Konzept: Orchestral Manoeuvres in the Dark

»Bauhaus Staircase« ist das 14. Album von Orchestral Manoeuvres In The Dark, und es hätte, so wie es ist, zu fast jedem anderen Zeitpunkt ihrer langen Karriere erscheinen können. Das ist keine Kritik an mangelnder Entwicklungsfähigkeit, eher ein Zeugnis der Langzeittauglichkeit des Konzepts »OMD«.

OMD ist eine der wenigen Bands, die sich in über 40 Jahren nie großartig verändert hat und trotzdem nie antiquiert klang. Ihr von Kraftwerk geprägter, warmer Maschinensound korrelierte eher zufällig mit irgendwelchen Trends, war aber ansonsten eigensinnig genug, um nicht einer aus der Mode gekommenen Epoche zugeordnet werden zu können. Ihrem Retrofutur war, wie dem von Kraftwerk, immer eine spezielle Melancholie zu eigen, die man vielleicht am besten als Nostalgie für eine Gegenwart, die nie zustande kam, bezeichnen könnte. Weil irgendwo die Geschichte falsch abgebogen ist und wir jetzt da sind, wo wir sind. Das »Jetzt« damals war die drohende nukleare Auslöschung, das »Jetzt« von heute muss nicht groß beschrieben werden, um seine Unerträglichkeit zu verdeutlichen und den Wunsch nach einer anderen Gegenwart zu erklären.

Seinen Titel »Bauhaus Staircase« hat sich das Album von einem Gemälde Oskar Schlemmers aus dem Jahr 1932 geliehen. Das ist auch die Zeit, an die OMD und andere britische Bands um 1980 anknüpften. Europa vor dem Krieg. Sie sponnen Gedanken aus dieser Zeit fort und kreierten ihre futuristische wie zurückblickende Ästhetik. Wie OMDs Zeitgenossen von Heaven 17 (recht ähnlich) oder (ganz anders) Scritti Politti schufen Andy McCluskey und Paul Humphreys ein Amalgam aus Politik und Pop, das heute so – aufgrund veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen – nicht mehr entstehen könnte. Wohl aber kann es weitergeführt werden.

Mit quixotischer Sturheit kämpfen OMD gegen die Idiotie der Menschheit, singen wacker gegen Klimawandel, Kapitalismus, gegen den erstarkenden Faschismus. Gegen dessen Wiederkehr als Tragödie (Putin) und als Farce (Trump, Johnson). Auch wenn Texter McCluskey nicht so philosophisch versiert ist wie etwa Green Gartside von Scritti Politti – es gibt sehr viel schlechteren politischen Pop. Außerdem hat sich das Duo Bonuspunkte für den Song »Veruschka« verdient, der dem Model Veruschka von Lehndorff huldigt, bekannt aus Michelangelo Antonionis Film »Blow up« von 1966: Völlig stoned schwebt sie durch eine Partygesellschaft in London, wird gefragt: »Ich dachte, Du seist in Paris?«. »Ich bin in Paris«, antwortet sie und fliegt aus dem Blickfeld.

»Bauhaus Staircase« besteht aus Songs, die auf unaufdringliche Weise sofort so klingen, als würden sie einen schon lange begleiten. Eine Ausnahme ist »Look at You Now«, eine etwas zu offensichtliche Schützenfestengtanznummer. Dafür gibt es mit »Bauhaus Staircase«, »Kleptocracy« und »Aphrodite’s Favourite Child« mindestens drei Popperlen für die Ewigkeit. McCluskey, dieses Jahr 64 geworden, bereitet uns darauf vor, dass »Bauhaus Staircase« vermutlich das letzte Album der Band sein wird. Was bedauerlich wäre, denn so gut wie hier waren OMD seit den 1980ern nicht mehr. Man muss also hoffen, dass er so wankelmütig ist wie viele seiner Kollegen, die ihren Ruhestand verkündeten, um ein paar Jahre später wiederzukommen, weil sie sonst ja nichts gelernt haben. Sollte er das Pensionärsdasein tatsächlich durchziehen, haben er und Paul Humphreys auf einem Höhepunkt aufgehört.