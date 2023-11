Michael Gstettenbauer/imago Bauaktivitäten in exponierter Lage könnten bald zum Stillstand kommen (Düsseldorf, 1.11.2023)

Bis vor einigen Monaten schien es für die Signa-Gruppe immer nur aufwärtszugehen. Doch steigende Kosten bei gleichzeitig sinkenden Bewertungen für das milliardenschwere Portfolio aus Immobilien, Handel und Medien setzten Firmenboss René Benko gewaltig zu. Vor wenigen Tagen hätten mehrere Investoren Benko in einem Brief aufgefordert, die Führung der Signa-Gruppe in andere Hände zu geben, berichtete das Handelsblatt am Donnerstag.

Wenige Stunden später ist es gewiss: Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner, der Anteile an der Signa-Holding hält, sagte am Freitag dem ORF-Radio, dass sich Benko zurückzieht und der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz einsteigt.

Ferner forderten Investoren Benko auf, seine Stimmrechte an den künftigen Treuhänder Geiwitz zu übergeben. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater aus Neu-Ulm hat sich in den vergangenen Jahren als Insolvenzverwalter gewissermaßen einen Namen gemacht. So wickelte er 2012 die Drogeriemarktkette Schlecker ab und in der jüngeren Vergangenheit gleich mehrfach das Warenhausunternehmen Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK), das ebenfalls zum Signa-Imperium gehört.

Aktionen, die auf eine zunehmende Krise bei Signa hindeuten, häufen sich: So wurden erst in der vergangenen Woche die Bauarbeiten am Prestigeobjekt »Elbtower« in Hamburg wegen ausbleibender Zahlungen an die Baufirma eingestellt. Ebenso liegt seit längerem das Signa-Projekt am Gänsemarkt in der Hansestadt brach, wo Büroetagen, Gastronomie und wenige Wohnungen entstehen sollten. Die steigenden Zinsen bei gleichzeitig immer höheren Kosten im Baugewerbe haben die Turbulenzen bei Signa erheblich beschleunigt. Um den Konzern finanziell zu entlasten, entzog die Muttergesellschaft vor kurzem der Tochter Signa Sports United (SSU) zugesagte Mittel, woraufhin SSU Insolvenz anmelden musste. Düster sieht es auch bei GKK aus, wo der neue Chef, Olivier van den Bossche, über zu schlechte Verkaufszahlen klagt.

Nach Angaben des Nachrichtenmagazins Spiegel sollen sich mehrere Signa-Investoren bei einer Videokonferenz Anfang der Woche einig gewesen sein, dass Benko aus der Konzernleitung ausscheiden müsse. Anderenfalls werde er von den Gesellschaftern nicht länger das dringend benötigte Geld erhalten. Dann stehe jedoch die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Angeblich soll sich Benko bei dieser Gelegenheit erstmals zum zeitlich befristeten Rückzug aus der Firmenspitze bereit gezeigt haben. Er könne die Kontrolle vorübergehend an den Sanierungsexperten Geiwitz übergeben, erklärten anschließend Insider. Sie sollten recht behalten.

In der Lebensmittelzeitung (LZ) vom Donnerstag wusste man von weiterer externer Unterstützung, die für die Immobiliengesellschaften Signa Prime und Signa Development engagiert werden solle: Es soll sich dabei um Finanzexperten von Rothschild und der Kanzlei White & Case handeln. Geldgeber klagten derweil über eine schlechte Informationslage zu den Ausmaßen der Krise bei Signa. Nach LZ-Informationen soll deshalb nach Roland Berger inzwischen auch der Inhaber der »Fressnapf«-Kette, Torsten Toeller, eine Verkaufsoption über seinen Anteil in Höhe von 4,46 Prozent an der Signa-Holding gezogen haben.