Paul Zinken/dpa Folgen dem Ruf: Friedrich Merz (r.) und Alexander Dobrindt (2. v. r.) am Freitag in Berlin

Das Ziel steht längst fest, jetzt soll der Weg dahin ausgekungelt werden: Am Freitag hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag in Person von Friedrich Merz (CDU) und Alexander Dobrindt (CSU) ins Kanzleramt geladen. Dort sollte das weitere Vorgehen für die geplante Verschärfung der Begrenzung von Migration und Flucht abgestimmt werden. Beide Seiten haben laut der Nachrichtenagentur dpa Stillschweigen darüber vereinbart. Scholz wolle die CSU/CDU einbinden, weil er angeblich einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens in dieser Frage anstrebt.

Klar ist: Hinter verschlossenen Türen wird die für Montag geplante Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vorbereitet. Dabei dürften die Länderchefs ein weiteres Mal darauf pochen, eine größere und stetigere Finanzierung vom Bund für die Versorgung von Geflüchteten zu erhalten. Und die Bundesregierung dürfte ein weiteres Mal als Beruhigungspille mehr und schnellere Abschiebungen unerwünschter Ausländer sowie ein härteres Vorgehen gegen illegalisierte Einreisen anbieten – nebst etwas mehr Geld für die Kommunen. Dies jedenfalls war bislang das Ergebnis vergleichbarer »Gipfeltreffen«.

»Allein in diesem Jahr summieren sich die Kosten für asyl- und flüchtlingsbedingte Ausgaben der Länder auf 17,6 Milliarden Euro«, protestierte der MPK-Vorsitzende Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident in Hessen, am Freitag in Wiesbaden gegenüber dpa. Weitere Ausgaben der Kommunen in Höhe von 5,7 Milliarden Euro kämen laut Rhein hinzu. Vom Bund seien »lediglich 3,75 Milliarden Euro« geflossen, klagte er und wies darauf hin, dass laut dem Haushaltsplan von Bundesfinanzminister Christian »Schuldenbremse« Lindner (FDP) für 2024 der Betrag »auf 1,25 Milliarden Euro« gekürzt werde. Dies sei aus Sicht der Länderregierungen nicht akzeptabel.

Rhetorisch setzt die CDU unter Merz vor allem seit der Berufung von Carsten Linnemann zum Generalsekretär verstärkt auf eine Demagogie, die rassistische Ressentiments bedient und Härte gegenüber Ausländern fordert. Machtpolitisch ist das Kalkül, die Grünen aus der Regierungskoalition zu keilen. Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei erklärte gegenüber der Rheinischen Post vom Freitag, die Union stehe »grundsätzlich parat«, sollte »die Ampel-Koalition nicht die Kraft für eigene Entscheidungen« besitzen. Die Bedingung: »dass sich wirklich etwas bewegt«, sprich: Forderungen von CSU und CDU im Kampf gegen Migration erfüllt werden. Eine davon ist, dass zur »Rettung« des »gesellschaftlichen Zusammenhalts« künftig nur noch rund 200.000 Menschen jährlich in die BRD einwandern dürfen sollen.

Es dürfte noch einige Zeit verstreichen, bis solche Abschottungsfantasien in die Realität umgesetzt sind, nebenbei das individuelle Grundrecht auf Asyl abgeräumt ist und womöglich eine gewaltsame Reduzierung der Migration aus den Trümmerhaufen des westlichen Imperialismus in die EU Wirkung zeigt. Zeit, die die Kommunen nicht haben: »Die immer wieder diskutierten Einmalzahlungen des Bundes bieten keine Planungssicherheit«, kritisierte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, gegenüber der Rheinischen Post. »Die bis 2021 praktizierte vollständige Übernahme der Unterkunftskosten für anerkannte Geflüchtete war gut und richtig«, sekundierte der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, gegenüber dem Blatt.

Die brauche es wieder, »um die Kommunen nicht auf den Kosten sitzen zu lassen, für die sie nichts können«. Sager steht dabei ganz auf Regierungs- und Unionslinie. So forderte er eine Entmündigung von Asylsuchenden, denen ihm zufolge nur noch Sachleistungen zustehen sollten. Auch müsse der Bund »Einflussfaktoren« abbauen, »die für eine starke Zuwanderung sorgen«.

Dem stehen die Grünen, wohl als Reaktion auf den Rechtsruck in der Debatte, keineswegs entgegen. »Wenn die Kapazitäten – wie jetzt – an ihre Grenzen stoßen, müssen auch die Zahlen sinken«, schrieben Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bundesvorsitzende Ricarda Lang gemeinsam im Tagesspiegel (Onlineausgabe vom Mittwoch). »Die Menschlichkeit« dürfe »uns« dabei »nicht abhandenkommen«. Lang und Kretschmann gaben die Losung aus, »Humanität« könne es »dauerhaft nur in der Ordnung geben«.

Abgesehen davon, dass die unzureichenden Kapazitäten der Kommunen von den politisch Verantwortlichen als gottgegeben behandelt werden, läuft der Rechtsruck in der Migrationspolitik auch sonst konträr zur ökonomischen Wirklichkeit. Auf die Frage, wie viele Zuwanderer man für »die Wirtschaft« in der BRD brauche, um die Zahl der Arbeitskräfte stabil zu halten, antwortete Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin: Der Kanzler spreche gern von bis zu sieben Millionen Menschen, mit Blick auf die frühen 2030er Jahre. Mit einer Schätzung des Bedarfs auf 1,5 Millionen eingewanderter Arbeitskräfte pro Jahr sei die Dimension »ganz gut umrissen«.