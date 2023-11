David Maiwald/jW Jahrzehntelang Überlebensmittelpunkt: Der baufällige Wohnturm in Berlin-Kreuzberg

An der Alten Jakobstraße in Berlin-Kreuzberg steht ein schmuckloses fünfstöckiges Backsteingebäude im Oktobergrau. Der Weg zur Eingangstür führt an verwitterten Schildern vorbei über einen kleinen Parkplatz. Eines der schmalen Fenster an der Eingangsfassade steht offen, obwohl das Gebäude bereits seit geraumer Zeit leersteht. Ausgeblichene Klingelschilder mit winzigen Papieraufklebern sind die einzig noch sichtbaren Zeugen, dass der nun leblose Bau über mehr als 20 Jahre einen wichtigen Lebensmittelpunkt, wenn nicht Überlebensmittelpunkt, für viele Frauen und Kinder darstellte. Gefragt, ob es hier in der letzten Zeit Bauarbeiten gegeben habe, verneinen zwei Schülerinnen, bevor sie auf der anderen Seite des Wohnturms die Stufen zur Eingangstür der Cafeteria der Freien Waldorfschule Kreuzberg hinaufeilen. Ein Aushang der Betreiber teilt mit, dass der Zutritt für externe Besucher zur Zeit nicht gestattet ist.

Früher öffentliches Gebäude

Der Wohnturm beherbergte seit 1994 in der Spitze insgesamt 34 Schutzplätze – 16 für Frauen und 18 für Kinder – in Zufluchtswohnungen des Vereins Hestia e. V. Hier konnten Frauen und ihre Kinder unterkommen, die von einem auf den anderen Tag vor Gewalt in Beziehung oder Familie flüchten mussten. Hier wurden erste Schritte in ein neues Leben möglich. Zunächst im Besitz des Landes Berlin wurde auch der als Gebäudeteil D bezeichnete Wohnturm im Jahr 2005 der Waldorfschule in Erbpacht übergeben, Hestia erhielt daraufhin einen befristeten Mietvertrag von der Schule. Nachdem dieser 2015 ausgelaufen war, konnte die Nutzung jährlich, später alle zwei Jahre verlängert werden. 2019 kam nach einer Mieterhöhung überraschend die Kündigung – Hestia musste Ende Februar 2022 räumen. Mehr als 80 Prozent der verfügbaren Wohnungen fielen dadurch für den Verein weg. Ein derber Schlag ins Kontor, schließlich mussten auf dem mit »angespannt« noch beinahe wohlwollend beschriebenen Berliner Wohnungsmarkt neue Unterkünfte gefunden werden. Heute verwaltet Hestia wieder 13 Zufluchtswohnungen als Schutzraum für von Gewalt betroffene Frauen.

In einem Hinterhaus in Prenzlauer Berg sitzen Vera Specht und ihre Kollegin an einem langen Tisch. Beide haben lange für Hestia im Kreuzberger Wohnturm gearbeitet, erinnern sich noch gut an das Gebäude. Specht ist von Anfang an dabei gewesen, beinahe 30 Jahre sind es mittlerweile. »Es hat die Situation auf dem Wohnungsmarkt natürlich nachhaltig verschärft, dass in den 90ern massenhaft städtische Wohnungen verkauft wurden«, erklärt Specht. Draußen ist es windig und regnet, der Altweibersommer ist definitiv vorbei. Der Ausverkauf Berlins hatte und hat große Auswirkungen auf die Arbeit von Sozialarbeitern. »Es gibt praktisch keine Wohnungen für Leute ohne Geld, also mit geringerem Einkommen.« Das ist auch an den Hilfeprojekten nicht spurlos vorbeigegangen.

»Für das Konzept Zufluchtswohnungen war der Wohnturm einfach perfekt«, sagt Specht. Von 1994 bis 2005 habe es keinen Mietvertrag, sondern eine Nutzungsvereinbarung mit dem Senat gegeben. In den 90er Jahren sei die Zusammenarbeit zwischen der zuständigen Senatsverwaltung – die über die Jahre ständig den Namen wechselte – weniger bürokratisch und weitaus lösungsorientierter gelaufen, hat es den Anschein. Und nicht nur diese Zusammenarbeit. »Der Hausmeister der Waldorfschule hat uns oft geholfen, hat schnell mal ein Klo repariert, oder einen Wasserhahn«, erzählt Specht.

Überraschende Kündigung

Heute ist es anders. Es sei »natürlich eine Belastung, dass sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt mittlerweile so zugespitzt hat«, so Specht. Die drastischen Mieterhöhungen der letzten Jahre hätten es für den Verein immer schwerer gemacht, Schutzwohnungen zu finden. Specht blickt zu ihrer Kollegin, die bestätigend nickt. »Die meisten Frauen sind im Leistungsbezug, wenn sie bei uns wohnen, dieser kommt den steigenden Kosten kaum hinterher. Das schlägt sich auf die schwierige Situation, in der die Frauen sind, doppelt auf.« Im Wohnturm sei vieles kaputt gewesen – vom Aufzug bis zu den Balkons. Ein Gutachten ermittelte im Jahr 2012 Sanierungskosten in Höhe von rund 570.000 Euro. »Du übergibst den Frauen die Wohnung mit der Bitte, den Balkon nicht zu betreten«, erinnert sich Specht. Der neue Geschäftsführer der Waldorfschule habe die Miete im Jahr 2019 zunächst »moderat« erhöht. Einige Monate später kam die Kündigung. Die Sozialarbeiterinnen standen damals unter immensem Druck, neue Bleiben für die Frauen und Kinder aus den 16 Schutzwohnungen zu finden.

Selina Höfner kennt die Probleme ebenfalls aus erster Hand. Die Sozialarbeiterin feierte Mitte Oktober in Berlin mit ihrem Film »Zuflucht nehmen« Premiere, der auch die Geschichte des Kreuzberger Wohnturms in den Blick nehmen konnte. Ihr Verein ASAP e. V. vermittelt Wohnungen an Frauen und ihre Kinder aus Frauenhäusern und Zufluchtswohnungen. In der täglichen Arbeit würden die strukturellen Probleme deutlich, erklärte sie im jW-Gespräch.

Denn durch die Wohnungsnot seien »auch die Zufluchtsprojekte und Frauenhäuser dauerhaft ausgelastet«. Frauen, die in diesen Schutzräumen eigentlich nur für kurze Zeit unterkommen sollten, »müssen dort sehr lange bleiben, weil es einfach keinen Ort gibt, an den sie gehen können«. Alle Projekte in Berlin arbeiteten daher ständig am Limit, viele könnten nicht alle Anfragen bearbeiten, die sie erreichen: »Es gibt täglich mehrere Betroffene, für die einfach kein Schutzplatz vermittelt werden kann«, so Höfner. Diese Frauen verbleiben oft in der Gewaltsituation.

»Der Fonds zum Ausbau von Frauenhäusern und Schutzangeboten hätte für die Sanierung in Frage kommen können, den hätte aber die Waldorfschule beantragen müssen, als Vermieter«, sagt Specht. Gemeint ist die Bundesförderung »Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen«, eingerichtet von der damaligen Frauenministerin Franziska Giffey (SPD). »Es wäre schön gewesen, hätte sich die Senatsverwaltung auch dafür eingesetzt, oder uns anderweitig Unterstützung gegeben bei der Suche nach neuen Wohnungen. Sie hätten zum Beispiel die landeseigenen Wohnungsunternehmen stärker in die Pflicht nehmen können, als Türöffner für unsere Hilfsangebote sozusagen.«

Die Sanierungskosten für den Wohnturm hätten sich nach zwei Gutachten von 2019 und 2021 zwischen »3,4 und 3,8 Millionen Euro« belaufen, erklärte Roberto Heuer, Geschäftsführer der Freien Waldorfschule Kreuzberg, auf jW-Anfrage. Beim Gespräch mit der Senatsverwaltung im Juni 2021 habe man eine »Grundskepsis darüber benannt«, ob die Förderkontingente des Bundes »für unsere Größenordnung passen«. Im April 2023, mehr als ein Jahr nach dem Auszug von Hestia, habe man diese dennoch in Betracht gezogen.

In Gesprächen mit der Waldorfschule und Hestia habe man erreichen wollen, »dass Hestia e. V. die Immobilie nach der Sanierung erneut anmieten kann«, erklärte die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung gegenüber jW. Dabei sei auf das Förderprogramm des Bundes verwiesen und dem neuen Geschäftsführer im Anschluss ein Link zur Informationsseite geschickt worden. Es habe sich aber »abgezeichnet, dass eine erneute Vermietung nicht im Sinne der Waldorfschule und somit nicht wahrscheinlich war«. Hestia sei eine befristete Verwaltungsstelle für die Wohnungsakquise bewilligt und mittlerweile verstetigt worden.

Zuwendung ausgeschlossen

In dem denkmalgeschützten Wohnturm hätte »im Prinzip alles« saniert werden müssen, erklärte Geschäftsführer Heuer. Deshalb seien die einst im Gutachten genannten Kosten von rund 570.000 Euro für eine Sanierung »selbst für eine Betrachtung im Jahr 2012 unrealistisch«. Noch während der laufenden Nutzung von Hestia habe der Senat eine Bezuschussung oder Zuwendung des Projekts »leider ausgeschlossen«. Eine Beantragung der Bundesförderung sei dieses Jahr auch nicht mehr möglich gewesen. Die Förderstelle bestätigte dies auf jW-Anfrage.

Für die meisten Schutz- und Hilfsprojekte in Berlin ist die Situation »grundsätzlich prekär«, wie die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen (BIG) gegenüber jW erklärte. Zuwendungsbescheide zur Finanzierung würden lediglich für ein Jahr ausgestellt, weshalb die Projekte »jedes Jahr um ihre Weiterfinanzierung bangen« und Beschäftigte nicht wüssten, »ob ihre Stelle im folgenden Jahr noch besteht«. Bundesfamilienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) hatte zur Haushaltsplanung für das kommende Jahr erklärt, die Finanzierung von Baumaßnahmen von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen mit zehn Millionen Euro mehr zu berücksichtigen. Durch eine im Jahr zuvor erfolgte Zehn-Millionen-Euro-Kürzung des Postens ist dieser damit aber lediglich wieder ausgeglichen. Die prekäre Situation für Hilfsprojekte für von Gewalt betroffene Frauen wird so – wie auch die gesamte soziale Infrastruktur – bestenfalls für ein weiteres Jahr verwaltet.