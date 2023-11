IMAGO/USA TODAY Network Lia Thomas im März 2022

Männer sind einfach sportlich überlegen, sie sind ja stärker, Frauensport hat eine Existenzberechtigung in der Nische – die Debatte um Geschlechtergerechtigkeit hält den Sport seit einigen Jahren in Atem, doch die wirklich relevanten Fragen werden an die Seitenauslinie gedrängt. Natürlich ließe sich im Kontext des sportlichen Wettbewerbs hervorragend über die Sinnhaftigkeit von Geschlecht als alles entscheidender Einteilungskategorie diskutieren oder über die soziale Konstruktion von Geschlecht, z. B. wie konkrete Vorstellungen von Geschlecht oder Sexualität entstehen. In der Causa Lia Thomas zeigt sich statt dessen eine plumpe Transfeindlichkeit, die jedes kritische Denken vermissen lässt. Die US-amerikanische Schwimmerin gewann 2022 den nationalen College-Titel im Freistil über 500 Yard (ca. 457 Meter) und sah sich bereits im Vorlauf mit transfeindlicher Kritik aus dem bürgerlich-konservativen und rechten Lager konfrontiert, mittlerweile auch aus linken, feministischen Kreisen. Das Wort lieferte die Frage nach Selbstbestimmung: Wann ist eine Frau eine Frau? Und darf eine trans Frau in der Kategorie der Schwimmerinnen antreten?

In diesen Debatten oft vorgetragen: die Idee eines »biologischen« und damit »natürlichen« Geschlechts. Sie liefert die Begründung einer Täter-Opfer-Umkehr, mit der Lia Thomas als »nur selbsterklärte Frau« zu einer Bedrohung der »wahren Schwimmerinnen« gerät, der abgesprochen wird, auch Opfer von sexualisierter Gewalt sein zu können, deren Leben nicht schützenswert ist. Aber das Konzept eines »biologischen Geschlechts« ist in sich problematisch, denn es umfasst neben der Untersuchung der Geschlechtsmerkmale auch die Messung der Hormonspiegel von Testosteron und Östrogen. Weder haben die meisten Menschen irgendeine Kenntnis über ihren Chromosomensatz oder ihre Hormonspiegel, noch sind diese unveränderlich. Der Hormonspiegel kann durch Umwelteinflüsse beeinflusst werden. Aber warum überhaupt die binäre Aufteilung in Mann und Frau?

Lohnpatriarchat

Das gesellschaftliche Leben ist im Kapitalismus auf Überausbeutung gewisser Gruppen angewiesen: Aus dem globalen Sklavenhandel und der Sklavenarbeit – also unbezahlter Arbeit – konnte überhaupt erst die ursprüngliche Akkumulation auf Weltmaßstab gelingen, Rassismus verknüpft sich mit der Macht des Kapitals aus dieser reellen Lage. Ähnlich ist es mit der Verbindung von Patriarchat und Kapitalismus bestellt: Wer besorgt die unbezahlte Reproduktionsarbeit (Kinderbetreuung, -erziehung, Haushalt etc.)? Traditionell die Frau. Die Philosophin Silvia Federici bezeichnet dieses Phänomen als Lohnpatriarchat, da Frauen systematisch von gleichen Arbeitsbedingungen und Entlohnung ausgeschlossen sind, weil gesellschaftliche Voraussetzungen nicht einfach geändert werden können.

Welche Auswirkungen hat das auf den Sport? Historisch zunächst den Ausschluss von Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. So besorgte der Deutsche Fußballbund 1955 das Verbot von Frauenfußball und gliederte ebenjenen nach weitläufigen Protesten in den 1970er Jahren wieder ein. Was sich dabei zeigt: Sportverbände konstruieren die binäre Geschlechtertrennung aktiv mit, es gibt eben nur einen Männer- und einen Frauenfußball.

Die Proteste gegen ein solches Sportverständnis, das die Geschlechtszugehörigkeit in ein binäres System zum Ausschlusskriterium macht, halten sich allerdings in Grenzen. Im Sport wurde und wird selten um wirkliche Teilhabe gekämpft, wodurch sich eine Sphäre hegemonialer Männlichkeit vor allem Nichtmännlichen schützt. Zwar erleben wir aktuell mit dem kommerziellen Aufschwung des Frauenfußballs einen sympathischen Trend, der allerdings nur zaghaft verschleiert, dass bei dieser Kommerzialisierung ehemalige Schlüsselbegriffe der feministischen Bewegung wie »Diversity« und »Empowerment« zu marktkonformen Kategorien für Gleichberechtigung verkommen, die einfach nur eine geschlechtergerechtere Verwertung des Produkts Fußball garantiert. An der binären Geschlechtervorstellung, die die patriarchal-kapitalistischen Verhältnisse absichert, wird hingegen nicht gerüttelt.

Neue Regularien

Was sollte sich folglich ändern? Der Weltschwimmverband »World Aquatics« beschloss in Reaktion auf die Causa Thomas neue Regularien, de facto ein Ausschluss aller trans Menschen, um dann vor einigen Monaten die Kehrtwende zu vollziehen und eine eigene Kategorie für alle Geschlechter einzuführen. Diese offene Kategorie ist dabei das Folgeproblem der Fixierung auf Unterteilung und Ordnung – Transfeindlichkeit im Sport lässt sich nur wirksam bekämpfen, wenn die zugrundeliegende gesellschaftliche Ordnung angegriffen wird. Geschlechtergerechtigkeit im Sport ist zwangsläufig mit den reellen Folgen des Kapitalismus verknüpft. Nur das eine bekämpfen zu wollen schafft keine Befreiung, sondern produziert menschenverachtende Debatten über selbstgewählte Existenzen.