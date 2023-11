Mohammad Abu Elsebah/dpa Mutter verletzt, Baby unterversorgt: Eine Palästinenserin wartet im Al-Schifa-Krankenhaus auf Behandlung (23.10.2023)

Für Israels Präsident Isaac Herzog ist klar: Es gibt keine unschuldigen Zivilisten in Gaza. »Es ist nicht wahr, dass die Zivilbevölkerung nichts weiß und nicht beteiligt ist. Das ist absolut nicht wahr. Sie hätten sich erheben können. Sie hätten gegen das böse Regime kämpfen können, das den Gazastreifen durch einen Staatsstreich übernommen hat«, erklärte er am 17. Oktober. Wohl wissend, dass sich unter den rund 2,3 Millionen Einwohnern der abgeriegelten und unter Dauerbombardement stehenden Enklave neben den zahlreichen Kindern auch rund 50.000 Schwangere befinden. Der UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA) schätzt, dass im kommenden Monat 5.500 von ihnen entbinden werden, rund 160 Geburten gibt es derzeit »jeden Tag inmitten des Chaos«. Diese Frauen seien »von sicheren Entbindungen abgeschnitten, da die Krankenhäuser angegriffen werden und das Gesundheitssystem zusammenbricht, da lebensrettende Medikamente, Treibstoff und Strom ausgehen«, heißt es auf der Startseite der UN-Organisation.

»Wir haben Berichte über Kaiserschnitte erhalten, die ohne Anästhesie durchgeführt wurden«, erzählte der UNFPA-Repräsentant für Palästina, Dominic Allen, am Freitag dem japanischen Portal NHK. Immer mehr Babys würden unter dem Stress des Krieges zu früh geboren und müssten in der Neugeborenenintensivstation des Al-Schifa-Krankenhauses betreut werden. Den Berichten zufolge sei die Situation in anderen Krankenhäusern ähnlich. Dabei befindet sich das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt – mit Tausenden Patienten und Zehntausenden Vertriebenen – seit Israels Behauptung, dass sich darunter das Hauptquartier der Hamas befände, unter ständiger Gefahr bombardiert zu werden.

Vergangene Woche veröffentlichte UNFPA ein Video aus Al-Schifa. Darin erklärte der Leiter der Intensivstation, Nasser Bulbul, dass viele der Neugeborenen, die dort versorgt werden, Waisenkinder seien – und man wisse nichts über ihre Identität oder was mit ihren Angehörigen passiert sei. In einem Fall hätten die Ärzte eine vorzeitige Entbindung durchführen müssen, während die Mutter im Sterben lag. Es gebe »gravierende Engpässe bei medizinischem Material, Beatmungsgeräten und lebensrettenden Medikamenten (…), insbesondere jenen für Frühgeborene innerhalb der ersten zwei Stunden ihres Lebens«. Abseits davon fehlten grundlegende Dinge wie – Wasser. Die Kapazität des Gazastreifens, Wasser zu produzieren, liegt derzeit bei fünf Prozent des normalen Niveaus. »Wir hören wirklich schreckliche Geschichten über die Probleme, mit denen schwangere Frauen konfrontiert sind«, so Allen. Einige hätten nur ein oder zwei kleine Flaschen Wasser pro Tag, »die aufgrund von Filterausfällen ziemlich salzig sind«.

Kimura Mariko, die für eine in Jerusalem beheimatete japanische NGO arbeitet, erzählte gegenüber NHK von Müttern aus dem Gazastreifen, die von ihrer schwierigen Situation berichteten. Ständig seien sie dazu gezwungen, mit ihren Kindern an neue Orte zu fliehen. In den Nachrichten an Kimura heiße es meist: »Wir haben ein paar Flaschen Wasser, aber kein Brot.« Und: »Meine Kinder essen nur einmal am Tag.« Diese Frauen »überleben unter Umständen, in denen sie jeden Moment sterben können«, so Kimura. Und für jene, die gerade entbunden haben, ergibt sich darüber hinaus die Schwierigkeit, dass sie nicht stillen können, wenn sie nicht bei guter Gesundheit sind.

»Ich schlafe auf der Straße, so wie ihr mich gefunden habt. Die Situation ist unerträglich hier«, prangerte wiederum eine Hochschwangere an, als sie von Mitarbeitern des UNFPA entdeckt wurde. Andere leben in Notunterkünften, in denen es »keine Privatsphäre« und »keine Würde« gebe. Zudem steigt in diesen beengten Verhältnissen unter katastrophalen Versorgungsbedingungen die Gefahr, dass die Frauen zusätzlich physischer Gewalt ausgesetzt sind. Und so lange Israel weiter unablässig Bomben auf Gaza wirft, stehen Mütter wenige Stunden nach der Entbindung im Krankenhaus wieder allein auf der Straße. Und fragen sich: »Mein Kind ist geboren. Ich habe keinen Zugang zu Kleidung. Worin soll ich mein Baby einwickeln, um es warm zu halten?«