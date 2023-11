Nachschlag: Endlos verseucht

ARD/BR Reporterin Lena Ganschow begutachtet PFAS-freien Löschschaum

Ein Züricher Professor ist überzeugt: »Wir brauchen nicht nur eine Energie-, sondern auch eine Chemiewende!« Doch dafür müsste sich die Bevölkerung erst einmal des immensen Problems der Fluorchemikalien bewusst sein. PFAS – dabei handelt es sich um mehr als 10.000 chemische Verbindungen, die extrem stabil sind und uns in allen erdenklichen Produkten umgeben: Antihaftbeschichtungen für Kochgeschirr oder in Pipelines, bei der Halbleiterproduktion, in Feuerlöschern, in Funktionstextilien oder in Kältemitteln für Klimaanlagen. Nur, sie sind derart stabil, dass sie den Boden verseuchen und sich auch im menschlichen Organismus anreichern. Und das für äußerst lange Zeit, weswegen sie auch Ewigkeitschemikalien genannt werden. Der Willen der Hersteller, harmlosere Verbindungen einzusetzen, ist erwartungsgemäß gering. Doch das Ausmaß kontaminierter landwirtschaftlicher Flächen und verseuchten Grundwassers ist immens, droht außer Kontrolle zu geraten. (mme)