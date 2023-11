Alena Schmick/S. Fischer Verlag »Und still war es, so still. Und nur die Uhr, ticktack« – Charlotte Gneuß

Dürfen Wessis über den Osten und die DDR schreiben? Also, die Treuhand durfte sich volkseigene Betriebe krallen, die Bundeswehr darf die perspektivarme Ostjugend rekrutieren. Pillepalle, wer da übers Erzählen reden will. So und auch nicht so setzt die Geschichte als Geschichte der Sieger nun mal Verlierer und ihr Leid voraus. Im Falle Ostdeutschlands bedeutete die Niederlage den Abbruch des sozialistischen Experiments, damit die Ausdehnung des bundesdeutschen Staatsgebiets bis an Oder und Neiße, sie bedeutete Deindustrialisierung, massenhafte Aberkennung von Studienabschlüssen und die Einsetzung Westdeutscher in ostdeutsche Direktorenposten.

Die DDR wurde und wird auf zweierlei Weisen mit Feindschaft bedacht: subjektiv von Menschen (darunter Sieger wie Verlierer) – wegen Verfehlungen (tatsächlicher wie angedichteter oder aus dem Zusammenhang gerissener), objektiv vom System – wegen der Alternative zu und Aufhebung von ihm und damit wegen der Vorzüge der DDR, mit der privaten Aneignung von Reichtum und der Vergesellschaftung von Not und Elend für 40 Jahre gebrochen zu haben. Nun kann man sich als ehemaliger DDR-Bürger oder im Bundesland Brandenburg Geborene alle Mühe geben, die DDR zu hassen, und wird trotzdem nicht belohnt; auch Stellen in Gedenkstätten sind begrenzt. Statt dessen trifft der objektive Hass kollektiv.

Man könnte bei letzterer Feindpraxis unpolemisch von einer sprechen, die Kolonialisten eigen ist, sollte aber genau hinschauen. Denn man spart sich Besatzertruppen, die Kevin und Jaqueline in Gera oder Greifswald gängeln, und steckt sie statt dessen als Kriegsmaterial selbst in Bundeswehr-Uniformen. Das ist eines der gewünschten Ergebnisse der Strafaktion gegen den Osten, die statistisch nicht von der Hand zu weisen sind. Ostdeutsche bekamen vergangenes Jahr über ein Viertel weniger bezahlt als das, was Westdeutsche im Schnitt erhielten.

Nun ist die Ost-West-Debatte nicht etwa wegen struktureller Schlechterstellung von Millionen Menschen neu entbrannt oder weil mal wieder der Personalabteilung einer westdeutschen Klitsche der Fauxpas passiert ist, dass ihnen einer Bewerberin gegenüber rausrutschte, sie sei nicht angestellt worden, weil sie Ossi sei. Nein, Literatur ist Anlass: erst das Sachbuch »Der Osten: eine westdeutsche Erfindung« des 1967 in Gotha geborenen Germanisten Dirk Oschmann, dann Charlotte Gneuß’ Debütroman »Gittersee«. Letztere ist 1992 geboren und gebürtige Ludwigsburgerin, hat Eltern, die in der DDR gelebt haben, ist selber aber erst zum Studium nach Sachsen gezogen.

Ihretwegen ward also diskutiert, und dem seinen Bautzner dazuzugeben lohnt primär ihres Werks wegen, für das der Dresdner Autor und Verlagskollege von Gneuß, Ingo Schulze, eine Mängelliste erstellte, die irgendwie über die am Main residierende Editionsleitung zur FAZ und Jury des Deutschen Buchpreises gelangte, in deren Longlist sich unter anderem »Gittersee« fand. Für Schulze peinlich, dass seine Anstriche mit dem Rotstift publik wurden, wurde ihm darauf von den Feuilletons mitgeteilt, er solle den Paternalismus steckenlassen.

Schulze mag recht haben, dass im Jahr 1976 wohl niemand freiwillig in der stinkenden Oberelbe baden gegangen wäre. Der als Retrospektive erzählte Roman legitimiert jedoch allein dadurch, dass Erinnerungen nun mal trügen können, Schwindeln eine oft geprobte Kulturtechnik ist und nachträgliche Sprachverschiebungen, wie das in den letzten zwei Dekaden an Beliebtheit gewonnen habende und aus dem Englischen eingedeutschte Kosewort »Süße«, einbrechen, wenn man über Vergangenes redet. Die Vergehen gegen den naturalistischen Fetisch der Authentizität überlappen sich hier mit der realpolitischen Problemzone, dass der Westen erneut falsch vom Osten berichte. Wäre es denn ein Bericht.

Der Roman von Charlotte Gneuß hat – und das macht es noch legitimer, im Detail hier und da Schmu zu betreiben, Plaste hin, Plastik her – nicht den Osten und die DDR als Kernthema. Den x-ten Stasi-Kitsch braucht es genausowenig wie er garantiert wieder und wieder hergestellt und verbreitet wird. Statt dessen ist das Sujet das des Coming of Age – und wo, wenn nicht in diesem, ist es geradezu Genrezwang, dass an einer Stelle des fragilen Glücks die Protagonistinnen und Protagonisten freudig in ein Wasser hüpfen?

In »Gittersee« ist der Hauptwiderspruch der der Familie und ihres Ersatzes: Am tristen Dresdner Stadtrand lebt die 16jährige Karin mit Eltern, Oma und kleiner Schwester. Vater und Mutter arbeiten nicht wenig, der eine säuft feierabends tüchtig, bleibt aber lieb dabei; die andere äußert sich angstmachend lebensmüde, ehe sie zu einer Freundin in die Stadt zieht. Karin übernimmt viel der Sorgearbeit für ihre Schwester, von der Oma bleibt die Unterstützung weitgehend aus; die scheint aufgebraucht, hat sie doch freiwillig an der Ostfront mitgeholfen, auch weil der Opa dem Faschismus nicht für dessen Sieg zuarbeiten wollte. »Weißt du«, sagt sie der Enkelin, »die Angst der Soldaten macht den Krieg kaputt.« Die Nazioma ist es, die sich gegen staatliche Abhilfe in Form von Krippen stemmt, schließlich »würden die Kinder dort alle kommunistisch verkorkst«. Sie ist das beste Beispiel dafür, warum.

Schwer an diesen Päckchen tragend, verlässt Karin auch noch ihre Liebe: Paul verschwindet, Verdacht auf Republikflucht. Die Staatssicherheit befragt sie, und der offizielle Mitarbeiter Wickwalz nimmt sich Karins an, macht sie nicht nur zur IM, sondern ersetzt auch die wegbrechenden Eltern. Er sorgt sich über seine Dienstpflicht hinaus um Karin, bringt ihr Spielzeug für die Schwester und vermittelt so eine noch in seinen Schutzorganen mitgetragene staatliche Kümmernis, die der Bundesrepublik im Basalsten, etwa beim Zurverfügungstellen von bezahlbarem Wohnraum, abgeht: »Wickwalz kurbelte seinen Sitz zurück. Mach das auch, sagte er, das ist gemütlich. Ich wünschte, ich hätte ein Foto davon, wie wir so zurückgelehnt im Auto saßen.«

Die ambivalente, detaillierte und durch diese Dichte schwer durchdringliche Figur des von der Richtigkeit seiner Arbeit überzeugten Kommunisten, über dessen Sexualität getuschelt wird, bedient nicht das Klischee vom bösfiesen Stasi-Folterknecht, lässt aber auch nicht aus, dass Privates und Politisches, Subjekt und Verhältnisse, oft nicht harmonisch miteinander leben.

Die Mangelwirtschaft, die mit der Interpunktion betrieben wird und sowohl Frage- wie auch Ausrufezeichen nicht enthält, dimmt eine Stimmung, die durch kindliche Klangspiele der Ich-Erzählerin an manchem Satzende sonst zu infantil und damit verniedlichend geraten wäre (»Die Herren standen am Treppenabsatz und sahen mich an. Und wie sie mich ansahen. Und still war es, so still. Und nur die Uhr, ticktack.«). Statt einer Mängelliste wäre hier also eine Lobliste angebracht, wenn sie auch nicht allzulang ausfiele.