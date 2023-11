Natalia Campos/ZUMA Wire/imago Für die Beschäftigten gab es im vergangenen Jahr unterm Strich Reallohnverluste (Derry, 30.1.2022)

Seit anderthalb Jahren kämpfen Gewerkschaften im gesamten Vereinigten Königreich für bessere Löhne, doch die Regierung in London weigert sich und blockiert. Noch dramatischer ist die Lage in Nordirland. Denn das dortige Regionalparlament Stormont wird seit Februar 2022 von den probritischen Unionisten boykottiert. Sie wollen verhindern, dass die republikanische Sinn Féin, mittlerweile die stimmenstärkste Partei Nordirlands, die Regierungschefin stellen wird. Ohne Regionalregierung gibt es für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und die Gewerkschaften keine Ansprechpartner. London fühlt sich nicht zuständig.

Dabei zeigt eine neue Studie des Annual Survey of Hours and Earnings (ASHE): Die Löhne im öffentlichen Dienst sind im vergangenen Jahr um sieben Prozent gefallen. Im Nordosten Irlands ist das von besonderer Bedeutung: Nach Jahrzehnten des Kriegs hat sich der private Sektor nicht erholt. Neben der »Schattenwirtschaft« ist der öffentliche Dienst der größte Beschäftigungssektor. Besonders prekär ist der Gesundheitsbereich NHS. Dort trifft das viele Angestellte wie Krankenpfleger, deren Reallöhne im vergangenen Jahr bereits um ein Viertel gefallen sind.

Dagegen gibt es Protest: Zahlreiche Angestellten im öffentlichen Dienst in Nordirland befinden sich derzeit im Arbeitskampf. Diese Woche streiken die Tierärzte und die Angestellten des Verkehrsunternehmens Translink haben eine Abstimmung über Kampfmaßnahmen begonnen. Stimmen sie mit ausreichender Mehrheit dafür, planen die Gewerkschaften in den Wochen vor Weihnachten im gesamten öffentlichen Verkehr die Arbeit niederzulegen. Ebenso befinden sich Nordirlands Lehrer im Ausstand.

Im Vergleich zu öffentlich Bediensteten soll laut ASHE-Zahlen der Reallohn bei Vollzeitanstellungen im privaten Sektor 2022 um 1,4 Prozent gestiegen sein. In manchen Bereichen gab es aber auch erhebliche Gehaltseinbußen. So sank der Reallohn im Finanzdienstleistungssektor um elf Prozent in nur einem Jahr.

In Nordirland werden die niedrigsten Löhne im gesamten Privatsektor des Vereinigten Königreichs gezahlt. Besser dotierte Jobs gab es seit der Staatsgründung vor 100 Jahren nur im öffentlichen Dienst. Dieser Gehaltsunterschied, der über die Jahrzehnte bei fast 40 Prozent lag, verringert sich dadurch zusehends. Laut den ASHE-Zahlen liegt das wöchentliche, durchschnittliche Bruttoeinkommen im öffentlichen Sektor bei 733 Pfund Sterling (840 Euro), wogegen das durchschnittliche Wochengehalt im Privatsektor nun bei 599 Pfund Sterling (686 Euro) liegt – nur noch eine Differenz von 22 Prozent.

Die Studienmacher betonen, dass der Reallohn aller Vollzeitbeschäftigten in Nordirland im Untersuchungszeitraum von April 2022 bis April 2023 um 0,3 Prozent sank. Eine bislang zweijährige Abwärtsspirale. Und das nordirische Statistikamt Northern Ireland Statistics and Research Agency, das die Daten zur Verfügung stellt, schrieb jüngst in einer Mitteilung, dass die Reallöhne im öffentlichen Dienst sich in den beiden Jahrzehnten seit dem Ende des Nordirland-Konflikts nicht erhöht haben. Das durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen liege in Nordirland bei Vollzeitbeschäftigung bei 32.5000 Pfund Sterling (37.221 Euro) und damit 10 Prozent unter dem Durchschnitt Großbritanniens. In der Republik im Süden der Insel liegt das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen bei 44.200 Euro.

Dennoch zeigt London keinen Willen, die Löhne in Nordirland zu erhöhen. Derzeit verhandeln Lehrergewerkschaften in England mit der Regierung um Löhne. Am Donnerstag gab das britische Bildungsministerium bekannt, dass eine Einigung für England folgenlos für andere Regionen bleiben werde: »Bessere Löhne in England werden nicht bessere Löhne in Nordirland bedeuten«, hieß es.

Da es in Belfast derzeit keine Regierung gibt, wird die nordirische Provinz direkt aus London regiert und Gewerkschaften hatten gehofft, dass sich Verhandlungsergebnisse in England auch positiv auf die Löhne in Nordirland auswirken werden.