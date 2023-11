Absetzbewegungen

REUTERS/Gleb Garanich Tatsächlich dürfte ihr Verhältnis getrübt sein: Armee- und Staatschef bei den Feiern zum Unabhängigkeitstag (Kiew, 24.8.2023)

Es sieht danach aus, dass sich in einem Teil der ukrainischen Führung ein gewisser professioneller Realismus zurückmeldet. Was mehrere Leute aus der Umgebung von Präsident Wolodimir Selenskij der US-Zeitschrift Time noch anonym gesteckt hatten, nahm der militärische Oberbefehlshaber der Ukraine, General Walerij Saluschnij, nun auf die eigene Kappe: der Welt öffentlich mitzuteilen, dass der Krieg aus ukrainischer Sicht in einer Sackgasse stecke und weder schnell noch leicht zu gewinnen sei. Russland habe die größeren Ressourcen an Menschen und Material, und seine Gesellschaft stehe nach wie vor mehrheitlich hinter dem Krieg.

Dass er nach diesem Interview seine Generalsmütze demnächst mit einem Hut wird vertauschen müssen, scheint Saluschnij in Kauf zu nehmen. Gerade für jemanden, der die Sommeroffensive nach eigenen Worten gemäß dem Prinzip »Wird schon gutgehen« und nicht nach der Clausewitzschen Maxime geplant hat, im Krieg immer mit dem Schlimmsten zu rechnen, ist es der letztmögliche Moment, um den Mythos einer »im Felde unbesiegten« ukrainischen Armee zu konservieren. Nicht nur die Frontlage erinnert laut Saluschnij an die jahrelange blutige Stagnation im Ersten Weltkrieg. Es ist insbesondere auch die Weise, wie sich der verantwortliche General aus der Affäre zieht – wie 1918 die deutschen Generäle Ludendorff und Hindenburg.

Um die Mythenproduktion scheint sich auch der ehemalige Selenskij-Berater Olexij Arestowitsch bei seiner Planung einer eigenständigen Karriere vorrangig zu kümmern. Seine Idee, den Krieg im Gegenzug gegen eine beschleunigte NATO-Aufnahme der Ukraine entlang der jetzigen Frontlinien zu beenden und die Rückgewinnung der verlorenen Landesteile auf den Sankt-Nimmerleins-Tag »politischer Bemühungen« zu verschieben, habe den Vorteil, dass man sie der ukrainischen Gesellschaft und der Armee als Sieg »verkaufen« könne. Die Idee ist nicht originell. Henry Kissinger hat sie schon früher ins Gespräch gebracht und ist dafür von den proukrainischen Lautsprechern als Putin-Versteher und Sandkastenstratege beschimpft worden.

Für die NATO hätte Arestowitschs Lösung den Vorteil, auf jeden Fall einen Fuß bis an den Dnipro vorschieben zu können, für das antirussische Projekt, das seit 2014 in Kiew an der Macht ist, wäre es die vorläufige Bestandsgarantie. An seiner Zugehörigkeit zu diesem Projekt ließ Arestowitsch trotz seiner Ankündigung, gegen Selenskij kandidieren zu wollen, keinen Zweifel. Nach seinen Worten wird die Ukraine noch mehrere Kriege gegen Russland führen müssen – allerdings erst dann, wenn sie militärisch wieder aufgepäppelt ist. Kein Wunder, dass Russland auf die Äußerungen von Arestowitsch gar nicht und auf die Saluschnijs mehr als zurückhaltend reagiert hat. Es hat sich in Minsk 2014 und 2015 zwei Atempausen für die Ukraine abhandeln lassen. Eine dritte dürfte es nicht geben.