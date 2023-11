imago images/BeckerBredel Eine Branche, in der unvergütete Mehrarbeit zum Joballtag gehört (Saarbrücken, 17.12.2021)

Für viele Beschäftigte gehört es zum Joballtag: Arbeitskraft verausgaben – zum Nulltarif, sprich ohne Bezahlung. Beispiel Berlin: Rund 37,3 Millionen Überstunden haben Kollegen im vergangenen Jahr geleistet, mehr als 24 Millionen davon »gratis«. Zahlen, die aus dem am Donnerstag vorgestellten »Überstundenmonitor« des Pestel-Instituts hervorgehen, den die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten Region Berlin-Brandenburg (NGG) in Auftrag gegeben hatte.

Besonderes Bonbon: »Alle Beschäftigten zusammengenommen haben den Berliner Unternehmen durch unbezahlte Mehrarbeit rund 346,12 Millionen Euro quasi ›geschenkt‹«, sagte Sebastian Riesner, regionaler Geschäftsführer der NGG, gleichentags im jW-Gespräch. Und das sei schon stark heruntergerechnet – nämlich nur auf Mindestlohnbasis ermittelt. Ferner sei der Überstundenberg ein Gradmesser für den »massiven Fachkräftemangel«, beklagte der Gewerkschafter.

Die Wissenschaftler aus Hannover haben für ihre Untersuchung aktuelle Daten aus dem Mikrozensus und aus der sogenannten Erwerbstätigenrechnung der Bundesländer ausgewertet, erklärte Matthias Günther vom Pestel-Institut am Donnerstag auf jW-Nachfrage. Aus dem statistischen Material ließ sich auch bezahlte und unbezahlte Mehrarbeit herausfiltern.

Wie sieht die Situation speziell in der Hauptstadtgastro aus? »Allein in Hotels, Restaurants und Gaststätten leisteten die Beschäftigten in Berlin 2022 rund 1,01 Millionen Überstunden. 340.000 davon ohne Arbeitsentgelt«, heißt es seitens des Pestel-Instituts. Hotellerie und Gastronomie könnten nicht dauerhaft auf die »Goodwill-Überstunden« ihrer Angestellten bauen, betonte Riesner. »Es wird höchste Zeit, das Fachkräfteloch zu stopfen, das die Coronakrise noch vergrößert hat.« Das funktioniere indes nur bei attraktivem Brancheneinkommen. Das wie hoch sein sollte? »Perspektivisch muss der Gastrostartlohn für eine Köchin oder einen Restaurantfachmann nach der Ausbildung bei 3.000 Euro brutto pro Monat für einen Vollzeitjob liegen«, befand Riesner. Ein »Lohnziel« gegen Fachkräfteschwund und Minijobschub.

Richtig ist, das Volumen an unbeglichenen Überstunden ist im Zehnjahresvergleich laut Mikrozensus rückläufig. Von zirka 441 Millionen (2012) auf 334 Millionen (2022). Wesentlicher Faktor: die coronabedingte Schließung ganzer Gewerbezweige. Aber, wendet Riesner ein, Fragen nach Arbeitszeiterfassung und Arbeitsschutz würden »mit dem Gastro- und Gästezuwachs wieder virulenter«.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte in einem Beschluss vom September 2022 festgestellt, dass »Arbeitgeber« die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten aufzeichnen müssen. Sie sind zudem verpflichtet, Arbeitszeitnachweise mindestens zwei Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Das reicht Riesner nicht. Firmenchefs müssten angewiesen werden, Beschäftigten elektronisch erfasste Arbeitszeiten zwecks Prüfung und Dokumentation auszuhändigen – monatlich, lückenlos, zwingend. Das sieht Johanna Wenckebach ähnlich. Und eh, Arbeitszeit sei zu vergüten, »alles andere betrügt Beschäftigte um ihren Lohn«, sagte die wissenschaftliche Direktorin des Hugo-Sinzheimer-Instituts für Arbeits- und Sozialrecht (HSI) der Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag zu jW. Zumal Gesetz und Rechtsprechung Arbeit ohne Bezahlung nicht kennen würden, ergänzte die »Berichterstatterin für Arbeitnehmer:innenrechte« der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Beate Müller-Gemmeke, gegenüber dieser Zeitung.

Ein Problem dabei, Wenckebach: Die wenigsten Geprellten verklagten ihren »Arbeitgeber«. Und wer seinen Anspruch auf Lohn gerichtlich durchsetzen will, muss beweisen können, dass er Überstunden erbracht hat. Zusatzproblem: Die Regel einer korrekten Arbeitszeiterfassung »wird offenbar viel zu häufig ignoriert«, so Wenckebach weiter. Müller-Gemmeke fordert deshalb eine gesetzliche Klarstellung zur Arbeitszeiterfassung. »Das würde sofort unbezahlte Mehrarbeit verhindern.« Abgeordnete sollten über eine entsprechende Gesetzesnovelle diskutieren. Baldigst. Bis dahin heißt es für viele Mehrwertproduzenten: schuften, umsonst.