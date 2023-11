Hannes P. Albert/dpa Das Böse im Blick: Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag in Berlin

Geht es ums Ganze, um die »Staatsräson«, schließen auch Feinde Freundschaft: Vizekanzler Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) habe eine »historische Rede« gehalten, bescheinigte Bild ihm am Donnerstag. Julian Reichelt, ehemaliger Chefredakteur des Boulevardblatts, war ebenfalls voll des Lobs: »Was Robert Habeck hier sagt, ist an moralischer Klarheit, rhetorischer Brillanz und vor allem tief berührender, aufrichtiger Empathie kaum zu überbieten.« Er treffe den richtigen Ton »wie kein anderer in dieser Bundesregierung«, jubelte die CDU-Vizevorsitzende Karin Prien auf X.

Fast vier Wochen nach Beginn der aktuellen Kriegshandlungen meldete sich der Wirtschaftsminister am Mittwoch nachmittag ausführlich zu Wort. In einer über X verbreiteten Videoansprache schwang er die »Antisemitismuskeule« gegen Muslime und Linke und behauptete, die Solidarität mit Israel werde »rasch brüchig« – obwohl Politiker und Leitmedien seit Tagen nicht anderes tun, als ihre Solidarität mit Israel zu erklären. Die öffentliche Debatte sei »aufgeheizt« und »verworren«. Er wolle mit dem Video dazu beitragen, sie zu entwirren, so Habeck.

In seinem Beitrag bezeichnete er die Sicherheit Israels als Staatsräson und erklärte, Antisemitismus sei »in keiner Gestalt zu tolerieren«. Dessen Ausmaß bei den propalästinensischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands sei »inakzeptabel« und verlange nach einer »harten politischen Antwort«. Eine solche forderte er auch pauschal von muslimischen Verbänden: »Einige haben sich klar von den Taten der Hamas und vom Antisemitismus distanziert, haben das Gespräch gesucht«, so Habeck. »Aber nicht alle und manche zu zögerlich und ich finde, insgesamt zu wenige.« Muslime müssten sich »klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen«.

Der »islamistische Antisemitismus« sei aber nicht das einzige Problem. Er dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch einen in Deutschland verfestigten Antisemitismus gebe. Die Rechtsextremen hielten sich aktuell aus taktischen Gründen heraus, um gegen Muslime hetzten zu können. Sorge mache ihm »der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken«, auch bei »jungen Aktivistinnen und Aktivisten«. Der Tod und das Leid, das über die Menschen im Gazastreifen komme, sei schlimm. Aber »systematische Gewalt gegen Jüdinnen und Juden« könne damit nicht legitimiert werden.

Auch die Distanzierung des deutschen Ablegers von Fridays for Future von der globalen Klimaschutzbewegung lobte der Minister. Diese hatte mehrfach ihre Unterstützung für die Palästinenser bekundet und war dafür von deutschen Aktivsten kritisiert worden.

Nicht nur die Springer-Presse und die Union lobten den Minister für sein Bekenntnis in höchsten Tönen. Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erklärte, ein so »klares und ausgewogenes Statement, das auch die berechtigten Belange der Palästinenser ausdrücklich erwähnt«, habe er in dieser Form in den letzten Wochen nicht gesehen.

Israels Botschafter in der BRD, Ron Prosor, dankte Habeck und sprach gegenüber dem Tagesspiegel von den »richtigen Worten zur richtigen Zeit«. Auch Dietmar Bartsch, Kofraktionsvorsitzender der Partei Die Linke im Bundestag, erklärte begeistert auf X: »Hier hat Robert Habeck einfach recht.«

Scharfe Kritik übte dagegen der Berliner Autor und Journalist Tarek Baé. Er schrieb in einer ausführlichen Analyse der Rede bei X, Habeck habe »Muslime vor den Bus geworfen und Rassismus normalisiert«. So verwies Baé auf den Satz: »Während es schnell große Solidaritätswellen gibt, etwa wenn es zu rassistischen Angriffen kommt, ist die Solidarität bei Israel rasch brüchig.« Tatsächlich würden Opfer rassistischer Gewalt hierzulande oft im Stich gelassen, so Baé. Habeck sage zwischen den Zeilen, dass Deutschland zuviel Interesse an Opfern von Rassismus zeige.

Habecks spricht mit dem Vokabular des momentan von rechts angeheizten Kulturkampfes: »Wer hier lebt, lebt hier nach den Regeln dieses Landes. Und wer hier herkommt, muss wissen, dass das so ist und so auch durchgesetzt werden wird.«