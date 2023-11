Alex Babenko/AP Photo/dpa Familien ukrainischer Soldaten fordern die Rückkehr ihrer Angehörigen nach 18 Monaten Militärdienst (Kiew, 27. Oktober)

Die Aufregung in Kiew über den desaströsen Artikel der US-Zeitschrift Time zum Zustand der ukrainischen Führung ist noch nicht vorbei. Sicherheitsratschef Olexij Danilow kündigte Ermittlungen des Geheimdienstes nach den Hinweisgebern aus der Umgebung von Präsident Wolodimir Selenskij an. Präsidentenberater Michailo Podoljak sagte, wer nicht an den ukrainischen Sieg glaube, habe kein Recht, in der Führung des Landes zu arbeiten.

Den Zweiflern gesellte sich am Mittwoch ein weiterer hinzu. Die britische Zeitschrift The Economist veröffentlichte ein Interview mit dem militärischen Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte, General Walerij Saluschnij. Der General räumte darin Fehler bei der Planung der Offensive im Süden des Landes ein. Es seien aber nicht nur seine persönlichen Fehler, sondern die der NATO-Lehrbücher, nach denen die Operation vorbereitet worden sei. Dort sei von einem Vormarschtempo von 30 Kilometern pro Tag ausgegangen worden. Faktisch seien die ukrainischen Truppen aber in fünf Monaten nur maximal 17 Kilometer vorangekommen. Niemand habe die Dichte der russischen Minenfelder und vor allem den Grad der Unterstützung voraussehen können, den der Krieg in der russischen Bevölkerung genieße. In jedem anderen Land hätte der Tod von 150.000 Soldaten das Ende des Krieges erzwungen, so Saluschnij, nicht aber in Russland. Nebenbei gab er dabei eine um die Hälfte niedrigere Zahl der russischen Verluste an, als sie der ukrainische Generalstab in seinen täglichen Bulletins verbreitet.

Im gegenwärtigen Stadium sei der Krieg in eine Sackgasse geraten, sagte Saluschnij. Die Ukraine könne die Initiative nur dann wieder ergreifen, wenn sie in ihrer Bewaffnung einen »technologischen Sprung« vollziehe. Danach sehe es aber nicht aus. Saluschnij sprach von einer Situation ähnlich der an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Einen ähnlichen Vergleich hatte schon im Sommer der damalige US-Generalstabschef Mark Milley gezogen und vor diesem Hintergrund zu einem Waffenstillstand entlang der damaligen Frontlinie geraten.

Es sieht also danach aus, dass sich Teile der ukrainischen Führung auf einen möglichen Richtungswechsel in der Ukraine-Politik der USA einzustellen suchen. Nicht nur auf der konzeptionellen Seite, sondern auch auf der personellen. Der im Januar aus den Diensten der Präsidialadministration ausgeschiedene Exberater Olexij Arestowitsch kündigte am Mittwoch an, bei den nächstes Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen gegen Selenskij anzutreten. Er warf ihm diktatorische Ambitionen und Versagen im Kampf gegen die Korruption vor. Als einen seiner Programmpunkte nannte er die Bereitschaft, auf die an Russland verlorenen Gebietsteile vorläufig zu verzichten, wenn das Land beschleunigt in die NATO aufgenommen würde. Die Frage nach der Wiedererlangung der verlorenen Gebiete könne man immer noch stellen, wenn Wladimir Putin einst verstorben sei und man mit einer neuen russischen Führung zu tun haben werde. Eine Lösung »Kriegsende gegen NATO-Mitgliedschaft« könne man der ukrainischen Gesellschaft und dem Militär als Sieg verkaufen.

In Russland kommentierte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow die Äußerungen Saluschnijs mit den Worten, der ukrainische Kommandeur irre sich. Der Krieg befinde sich nicht in einer Sackgasse. Vielmehr sei Russland dabei, die Ziele der »Spezialoperation« zu erreichen.