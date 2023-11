Nachschlag: Revolte gegen das System

Sebastian Barros/NurPhoto/imago Knuffige Ästhetik: Die bunte Comicgrafik suggeriert harmlosen Spaß, wo es doch todernst zugeht (Bogota, 14.10.2021)

Wie schwer ist es, in einem individualistischen Online-Shooter zu gewinnen, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern? Ungeheuer schwer, wie der Selbstversuch des Kulturkritikers Jonathan McIntosh ergab. Der Autor des Projekts »Pop Culture Detective« wählte »Fortnite« der Firma Epic Games, Inc. – ein durchkommerzialisiertes Produkt voller lizenzierter Charaktere aus populären Comicwelten, TV-Shows und anderen Spielen. Die süchtigmachende Belohnungsstruktur beschert der Firma jährlich Milliardenbeträge. Der Spielmodus »Battle Royale« ist angelehnt an den gleichnamigen Horrorfilm aus Japan. Das Ziel: Als einziger den Kampf aller gegen jeden überleben. Irgendwann gelingt es McIntosh, als Pazifist zu gewinnen. Im zweiten Experiment will er echte soziale Interaktion mit anderen Spielern erzielen – ein ungleich schwierigeres Unterfangen. Am Ende steht die Frage, weshalb zur gegenseitigen Auslöschung angetriebene Spieler dann doch lieber auf Belohnungen verzichten, Frieden schließen und anderen helfen. (mb)