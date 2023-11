Stefan Boness/IPON Klaus Höpcke (27.11.1933 bis 14.10.2023)

Unersetzlich ist niemand auf dieser Welt, aber manche hinterlassen eine dauerhafte Leerstelle. Hans Modrow und selbstverständlich der am 14. Oktober verstorbene Klaus Höpcke gehörten zu einem Typ Mensch und Politiker, der nicht mehr nachzuwachsen scheint. Beider Ableben in diesem Jahr 2023, in dem die Partei Die Linke, die letzte wirkmächtige Erbin der KPD, endgültig auseinanderzufallen droht, erscheint wie ein Zeichen an der Wand.

Klaus Höpcke, den ehemaligen »DDR-Literaturminister«, habe ich Anfang der neunziger Jahre in Bayern kennengelernt. Nach einer Veranstaltung mit ihm hatten wir unseren Gast noch ins Wirtshaus gelockt, um bei Schnitzel und Bier weiter zu diskutieren. Ich war tief beeindruckt von diesem klugen Menschen und seiner unaufdringlich vornehmen Erscheinung, habe die Ohren gespitzt und, hoffentlich täuscht meine Erinnerung nicht, den Mund gehalten. Etwa 15 Jahre später hatte ich ihn einmal praktisch für mich allein, inmitten 500 Delegierter auf einer Tagung des zehnten Parteitages der PDS bzw. Linkspartei bzw. DIE LINKE.

Die Partei firmierte seit 2006 vorübergehend unter diesen drei verschiedenen Namen, wahrscheinlich, um den Feind zu verwirren. Höpcke war Delegierter des Marxistischen Forums, ich der Arbeitsgemeinschaft Medien. Die Parteitagsregie hatte die Vertreter der verschiedenen lästigen Zusammenschlüsse in die hintersten Reihen verbannt, damit uns die Fernsehkameras nicht finden. Höpcke focht das nicht an, er folgte, die Materialien vor sich ausgebreitet und Notizen machend, den Debatten über die bevorstehende Fusion mit der WASG, während wie üblich ein großer Teil der Genossen die Gänge bevölkerte, um zu sehen und gesehen zu werden.

Mich hatte das Losglück neben Höpcke plaziert, und so hatte ich Gelegenheit, ihn auszufragen, wenn gerade gewählt und nicht debattiert wurde. Ich wollte von ihm wissen, wie es dazu kam, dass in der DDR Stefan Heyms »Der König David Bericht« herauskommen konnte. Er meinte, er habe etwas über Bande gespielt. Auf einer Geburtstagsfeier den Gästen erzählt, man habe sich im ZK darauf geeinigt, drei noch nicht in der DDR erschienene Heym-Romane zu veröffentlichen, darunter diesen, und das habe schnell die Runde gemacht. Die Bedenkenträger hätten sich nicht durch eine Zurücknahme der vermeintlichen Genehmigung in eine missliche Lage bringen wollen, und so sei es dabei geblieben.

Im Verlaufe dieser Tagung mussten wir einen Parteivorsitzenden wählen, Lothar Bisky sollte es wieder werden, und ich wollte mich enthalten. Höpcke wollte wissen, warum. Er teilte manche der Argumente, die ich gegen Bisky vorbrachte, wies mir aber schlüssig nach, dass meine Verweigerung erstens sinnlos und zweitens grundfalsch wäre. Ich musste mir eingestehen, dass er recht hat, und enthielt mich trotzdem. Aber das habe ich ihm nicht verraten. Ich wollte ihn nicht enttäuschen, diesen feinen Menschen.