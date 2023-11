Missbrauchsfamilie des Tages: Die Blinkens

Andrew Harnik/AP Photo/dpa

Grusel hat viele Gesichter, zwei gehören US-Außenminister Antony Blinken und seiner Ehefrau Evan Ryan, Kabinettssekretärin beim US-Präsidenten. Sie führten am 31. Oktober, an dem sich US-Chemiemilliardäre nicht mit den landesüblichen Massenmorden per sanft tödlicher »Medizin« begnügen, sondern den gesamten Globus mit Ekelsüßkram in Schockeuphorie versetzen, ihre beiden Kinder – vier (Sohn) und drei Jahre (Tochter) alt – dem Greis im Weißen Haus zu. Der verkrümelte 90 Minuten lang zur »Halloween«-Party Zuckerpillen (Verkleidung: Er selbst mit Basecap) und hatte den 8.000 Besuchern vorgegeben, grausige literarische Figuren nachzuahmen. Das nahmen Blinkens wörtlich und machten ihren Kleinen zum olivgrünen Selenskij mit US-ukrainischer Doppelflagge als Anstecker, die Tochter ward in einer Ukraine-Fahne überreicht. Vom tattrigen Oberkommandierenden gab’s dafür reichlich M&Ms – die widerliche Zuckerlinse von Mars. Die Heimstatt der Untoten, das Weiße Haus, war in Tücher gehüllt, auf denen hässliche Viecher schreckten, darunter »First Dog« »Commander«, eine Töle, die gern ihre Zähne in Gliedmaßen von Personal und Besuchern schlug und sich deswegen präsidialer Gunst erfreute.

Ob die Blinken-Kinder beim Anblick der Horrorbilder draußen, des speichelnden Hundeviehs drinnen oder gar des Mummelopas aus der Fassung kamen, ist nicht vermerkt. Vielleicht hatte Papa Blinken ihnen zur Seelenstärkung seinen Hokuspokuskommentar aus der Washington Post vom selben Tag zu Massakern an Palästinensern vorgetragen: »Auch wir möchten unsere Lieben ernähren können, unsere Kranken pflegen, sauberes Wasser zum Trinken haben und vor Angriffen geschützt sein.«

Denn auch in Washington gilt: »Familie ist die angestammte Heimstatt von Missbrauch und Gewalt, von Mord und Totschlag.« (Wiglaf Droste am 26. Januar 2011 in dieser Zeitung)