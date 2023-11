Thomas Imo/photothek/imago Kisten packen, Zwangsumzug: Günstiger Wohnraum verzweifelt gesucht (Berlin, 6.4.2023)

Neuer Stunk kündigt sich an, in der Ampel. Die Kontrahenten diesmal: Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP). Der Streitanlass: die im Koalitionsvertrag fixierte Mietrechtsreform. Die lässt auf sich warten.

Das Thema sei drängend, betonte Geywitz am Dienstag abend gegenüber dem Onlineportal Table Media. »Daher ist es höchste Zeit, dass sich Marco Buschmann an die Verabredung hält.« An welche genau? An die Verlängerung der gesetzlichen Mietpreisbremse, die noch bis Ende 2025 gilt. Das im Juni 2015 in Kraft getretene Gesetz sieht bei Neu- oder Wiedervermietung von Wohnungen vor, dass die Miete maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Ferner geht es um die Senkung der Kappungsgrenze in sogenannten angespannten Wohnungsmärkten. Dort soll die Miete innerhalb von drei Jahren um maximal elf statt wie bisher 15 Prozent erhöht werden können. Geywitz: »Es sind zwei sehr einfache Punkte«, auf deren Erfüllung viele zur Miete Wohnende warteten.

Schwere Wohnungsbaukrise

Sicher, aber die Verantwortung für die schlechte Mietenpolitik hierzulande trügen alle Ampelparteien, teilte Caren Lay (Die Linke) am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst X mit. »Dass Geywitz die Verantwortung nun dem Justizminister zuschiebt, ist ein billiger Trick, um von eigenen Versäumnissen abzulenken«, so die mieten- und wohnungspolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion weiter.

Der baupolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, legte auf jW-Anfrage nach: Das Bundeskabinett unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) verheddere sich im ideologischen Streit, »und das inmitten der schwersten Wohnungsbaukrise seit Jahrzehnten«. Die Situation verschärfe sich im Wochentakt, Hilferufe aus der Immobilien- und Baubranche würden ignoriert. Richtig, es brauche »starke soziale Leitplanken im Mietrecht«. Damit würden aber nur Symptome bekämpft, nicht die Ursache. Die wäre? Luczak: »Rasant gestiegene Baukosten.« Deswegen müsse der rechtliche Rahmen so gesetzt sein, dass mehr, schneller und kostengünstiger gebaut werden könne. »Das Mietrecht darf nicht zur Investitionsbremse werden«, mahnte Luczak abschließend.

Was meinen Mietervereinigungen zum Gezänk in der Ampel? Die Regierungskoalition benehme sich, als würden Mieter nicht zu ihrer Wählerklientel gehören, sagte Rolf Bosse, Geschäftsführer des Mietervereins zu Hamburg, am Mittwoch zu jW. »Sie tut nichts direkt für diese.« Kurzum, beim Mieterschutz sei die Koalition ein Totalausfall. Was Lukas Siebenkotten bekräftigt: »Die Ampel hat bisher kein einziges mietrechtliches Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, trotz immer höher steigender Mieten und akutem Wohnungsmangel«, so der Präsident des Deutschen Mieterbunds (DMB) gleichentags gegenüber jW. Und scheinbar könne Minister Buschmann in der Exekutive machen, was er wolle. »Das ist ein mietenpolitischer Offenbarungseid.«

Nur, was taugt eine Mietpreisbremse? Das Problem: Neubauten und »umfassend modernisierter« Wohnraum sind davon ausgenommen. Auch deshalb schätzt Siebenkotten die Wirkung des Instruments »als nicht wirklich messbar« ein. Fakt ist, der »Mietenwahnsinn« konnte damit nicht gestoppt werden, vor allem nicht in Ballungszentren. Beispiel: Angebotsmieten in Berlin. Dem örtlichen Mieterverein zufolge sind sie seit 2012 um gut 60 Prozent seitens der Wohnungswirtschaft angehoben worden. Allein von 2021 bis 2022 um rund neun Prozent, auf nun 11,50 Euro pro Quadratmeter. Und die Kappungsgrenze? Weiterhin zu hoch. Ferner sollte die Modernisierungsumlage abgeschafft werden, mit der Vermieter bis zu acht Prozent auf die Jahresnettokaltmiete draufschlagen können, fordert Bosse. Sei dies nicht durchsetzbar, müsste die Umlage auf vier Prozent gesenkt werden. Mindestens.

Verbot von Indexmieten

Christian Osthus widerspricht. »Die Verlängerung der Mietpreisbremse wäre wahrscheinlich verfassungswidrig«, meinte der Vizebundesgeschäftsführer des Immobilienverbands Deutschland am Mittwoch zu jW. Weshalb? Das Bundesverfassungsgericht hätte in einer Entscheidung von 2019 die damalige Mietpreisbremse nur gebilligt, »weil sie auf fünf Jahre befristet war und verschiedene Ausnahmen bestehen.«

Eine zahlreicher Rechtsauffassungen. Davon unabhängig, für Siebenkotten muss Mieterschutz über Vorhaben der Ampel hinausgehen. Deutlich. »Wir benötigen eine scharfe Mietpreisbremse, einen Mietenstopp bei Wohnungen im Bestand und das Verbot von Indexmieten.« Es klingt beinahe so, als ob der DMB-Präsident weiteren Stunk provozieren will.