»Unblock Cuba! Stoppt die US-Blockade gegen Cuba!« Fahrraddemo. Freitag, 4.11., 13.30 Uhr. Ort: Remberti-Kreisel/Ecke Salvador-Allende-Str., Bremen. Veranstalter: »Bremen – ­Cuba: Solidarität konkret«

»Internationales Symposium gegen Imperialismus, Isolation und Desinformation«. Das Hauptthema sind die sogenannten Antiterrorgesetze, insbesondere die Paragraphen 129 a und 129 b in der BRD und der Widerstand dagegen. Das Symposium schließt mit einem Konzert der Grup Yorum. Freitag, 3.11., 18.30 Uhr bis Sonntag, 5.11. 21 Uhr. Ort: Alte Feuerwache, Axel-Springer-Str. 40, Berlin. Veranstalter: Antiimperialistische Front Berlin

»Im Gedenken an Dr. Richard Sorge«. Der Kundschafter ist am 7. November 1944 in Japan für seinen Kampf gegen Faschismus und für Frieden in der Welt hingerichtet worden. An diesem Tag wird auch die Gedenkstätte für ihn gepflegt. Ort: Ehrenhain »Dr. Richard Sorge«, Kaßbergstraße/Ecke Weststraße, Chemnitz. Dienstag, 7.11., 8.30 Uhr. Veranstalter: ISOR, GRH, VVN-BdA, Die Linke/KPF Chemnitz

»Zweiter bayerischer NSU-Untersuchungsausschuss. Eine Bilanz und die Konsequenzen«. Fünf der zehn Morde des NSU geschahen in Bayern. Es diskutieren Gülseren Demirel, stellvertretendes Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss II, und Robert Andreasch von der Antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München. Dienstag, 7.11., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Kurt-Eisner-Verein, Westendstraße 19, München