Nachschlag: Gentrifizierer vergraulen

Mary Evans/imago images Michael Keaton in eine seiner ikonischsten Rollen als Poltergeist Betelgeuse (29.3.1988)

Hach ja, das war mal Tim Burton. Bevor er, vom Studiosystem vollends mit bergeweise Dollars zugeschüttet, dem CGI-Irrsinn erlag, begeisterte der Filmemacher mit originellen Ideen und gekonnt genutzten praktischen Effekten. Eines seiner Meisterwerke handelt vom gutbürgerlichen Ehepaar Barbara und Adam. Sie bewohnen ein beschauliches Haus in einer typischen Kleinstadt im Nordosten der USA. Die Beschaulichkeit endet abrupt. Doch das Paar hängt auch nach dem gemeinsamen Unfalltod an seinem Zuhause. Die neuen Bewohner planen, diesem übel mitzuspielen. Auf eigene Faust gelingt es den beiden nicht, die Gentrifizierer aus der Großstadt mit ihrem »modernen« Architektur-»Geschmack« zu vergraulen. Da entscheiden sie sich, entgegen der Warnung ihrer jenseitigen Sachbearbeiterin, den freiberuflichen »Kammerjäger« Betelgeuse anzuheuern. Doch der hat nicht nur Freude am Aufräumen mit lästigen Lebenden, sondern es auch auf die Tochter der Städter abgesehen. Diese ist dem Übernatürlichen per se nicht abgeneigt. (mb)