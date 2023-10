Rotlicht: Rentier

Becker&Bredel/imago Sieht so das Dasein des Rentiers aus? Die Figur Gabriel von Eisenstein (l.) in Johann Strauss’ Operette »Die Fledermaus«

Herr Krüger in Gerhart Hauptmanns »Der Biberpelz«, Stiefel in Frank Wedekinds Drama »Frühlings Erwachen«, Eisenstein in Johann Strauss’ Operette »Die Fledermaus« und Beermann in Ludwig Thomas Lustspiel »Moral« sind Rentiers, Müßiggänger, die sich teils schon in jungen Jahren zur Ruhe gesetzt oder nie gearbeitet haben. Sie leben als Kuponschneider frei von wirtschaftlichen Sorgen. Wie der Philosoph Arthur Schopenhauer (1788–1860), der reich geerbt hatte.

Kupons sind Scheine, die den Aktien und anderen Wertpapieren beigefügt waren. Die Inhaber reichten sie bei Fälligkeit ein und erhielten Dividende oder Zinsen. Der Begriff Kuponschneider hat heute eine symbolische Bedeutung. Der Aktienhandel, die Zins- und Dividendenzahlungen erfolgen elektronisch. Aktienurkunden werden allenfalls für Liebhaber im Ausnahmefall ausgestellt.

Rentiers sind Geldkapitalisten, die parasitär von den Kapitalerträgen ihres verliehenen, in Immobilien oder in Wertpapieren angelegten Kapitals leben. Je mehr Kapital akkumuliert wurde, desto mehr – so Engels – »stieg die Masse der Rentiers, der Leute, die die regelmäßige Anspannung im Geschäft satt waren, die also bloß sich amüsieren wollten oder doch nur gelinde Beschäftigung als Direktoren oder Aufsichtsräte von Kompagnien treiben«. Für Marx erscheint der »fungierende industrielle Kapitalist« gegenüber dem »faulen, untätigen Verleiher des Gelds« als regelrechter »Arbeiter«, während der Kapitalverleiher nur zusieht, wie sein Geld mehr wird. Im Monopolkapitalismus wächst die Schicht der Rentiers, der Umfang ihrer Geldanlagen und der ihrer Erträge. Die reichsten Aktionäre – in den USA Warren Buffett, George Soros und Carl Icahn, der Brasilianer Jorge Paulo Lemann, die deutschen Clans Quandt, Schwarz, Merck und Otto usw. besitzen jeweils zweistellige Milliardenvermögen, die immer größer werden. Die Voraussage des englischen Ökonomen John M. Keynes (1883–1946), der Rentier werde in dem Maße, wie die Wachstums- und Akkumulationskräfte des Kapitalismus erlahmen, einen sanften Tod sterben, erfüllte sich nicht, obgleich viele angesichts der jahrelangen Niedrig-, Null- und Negativzinsen glaubten, das Sterben habe just begonnen.

Die Rentiers streben unentwegt nach attraktiven Anlagen. Der »kleine Prinz« des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry bestaunt den Sternesammler: »Was hast du davon, die Sterne zu besitzen?« »Das macht mich reich.« »Und was hast du vom Reichsein?« »Weiter Sterne kaufen …« »Und was machst du damit?« »Ich zähle sie und zähle sie wieder … ich bin ein ernsthafter Mann.«

Rentiers beziehen, ohne selbst zu arbeiten, ein regelmäßiges Einkommen aufgrund von Eigentum und Eigentumstiteln. Grundbesitz bringt ihnen die Pacht, verliehenes Geldkapital den Zins, erworbene Aktien die Dividende, Häuser und Wohnungen die Miete.

Neue, große Finanzakteure, untereinander vernetzt, sind weltweit Miteigentümer zahlloser Unternehmen und Banken. Sie betreuen in vielen Ländern Zehn- bis Hunderttausende Kapitalanleger. Der Konzern »Vonvovia« beispielsweise ist größter Wohnungseigentümer in Deutschland, vermietet auch in Österreich und Schweden. Zu seinen größten Aktionären zählt die US-amerikanische Fondsgesellschaft Blackrock. Blackrock wildert weltweit, ist Miteigentümer aller Dax-Konzerne, der 40 stärksten Unternehmen am deutschen Aktienmarkt, beeinflusst die Politik der US-Regierung und der EU, berät den Internationalen Währungsfonds und die größten Notenbanken der westlichen Welt. Die modernen Rentiers begnügen sich nicht damit, »Kupons zu schneiden«. Sie kaufen und verkaufen Aktienpakete, erwerben und zerlegen ganze Unternehmen, schichten Geldkapitale um und beeinflussen so die produzierenden Teile der Weltwirtschaft.