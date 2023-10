bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Volker-H. Schneider Edvard Munch: »Madonna« (Farblithographie, 1895/1902)

»Schweinerei und Gemeinheit!« – Anton von Werner, der erzkonservative Historienmaler, Vorstand des Berliner Kunstvereins, war schockiert über diese Bilder. Er setzte durch, dass die Ausstellung im Ehrensaal des Architektenhauses in der Wilhelmstraße in Berlin schon eine Woche nach der Eröffnung am 5. November 1892 geschlossen und abgebaut wurde. Die »Affaire Munch« beschäftigte die Berliner Kunstwelt. »Bessere Reklame kann ich gar nicht haben«, schrieb der 29jährige Maler an seine Tante Karen Bjølstad und zog nach Berlin.

Wie sehr Munchs Bilder von denen abwichen, die damals den traditionsverhafteten Berliner Kunstgeschmack dominierten, zeigt die Ausstellung »Edvard Munch – Zauber des Nordens« in der Berlinischen Galerie. Man liebte naturalistische Ölgemälde wie die riesige Fjordlandlandschaft des deutschen Marinemalers Themistokles von Eckenbrecher oder den »Sommerabend in den Lofoten« von Munchs Landsmann Adelsteen Normann. Der hatte Munch in Berlin empfohlen. Normanns Bild war erst kurz zuvor von der Nationalgalerie auf Geheiß Wilhelms II. angekauft worden.

Unverstandenes Genie

Man erfährt: Skandinavien war Mode, die Stücke von Ibsen und Strindberg begeisterten das Berliner Theaterpublikum, der Kaiser fuhr jedes Jahr mit seiner Yacht »Hohenzollern« in die Fjorde Norwegens. Das »Nordische« galt als Reich urgewaltiger, unverfälschter Natur, im Kontrast zum wilhelminischen Gründerzeitkapitalismus. »Die Besten Deutschlands, die ganze schöpferische Literatur um die Jahrhundertwende verfiel damals dem magischen Zauber des Nordens«, schrieb Stefan Zweig rückblickend 1925.

Diesen Zauber bot Munch dem Berliner Publikum nicht. Seine »rohen Anstreicharbeiten« (Berliner Tagblatt vom 9. November 1892) erscheinen in der Tat unfertig, mit skizzenhaft pastelligem Farbauftrag, abgekratzter Farbe, durchscheinender Leinwand, die Figuren ohne Gesichter, linkisch und starr.

Nach dem Eklat organisierte Munch sofort sechs weitere Ausstellungen in ganz Deutschland und inszenierte sich als unverstandenes Genie. Bis zu seiner Rückkehr nach Norwegen verbrachte er die folgenden sieben Jahre überwiegend in Berlin. Hier fand er Unterstützung und Inspiration in der skandinavisch-polnisch-deutschen Künstlerszene, die sich im »Schwarzen Ferkel« – Unter den Linden, Ecke Wilhelmstraße – traf, so benannt vom dort verkehrenden August Strindberg. Befeuert von Alkoholexzessen und Frauen (Dagny Juel) debattierte man im »Schwarzen Ferkel« über das von Freud neu entdeckte Unbewusste, Nietzsche, den Symbolismus und andere progressive Ideen. Der polnische Schriftsteller Stanisław Przybyszewski schrieb: »Irgendwo in einer Ecke grübelte der große Visionär Edvard Munch vor einem Glas Whiskey.«

In Berlin entwickelte Munch Stil und Inhalt seiner Werke konsequent weiter. Sie sollten nicht die Natur, sondern Seelenzustände abbilden. Seine Sujets ordnete er übergeordneten Themen zu, »Leben, Liebe, Eifersucht, Wahnsinn, Angst, Tod«. In der Jahresschau der Berliner Secession zeigte er 1902 erstmals einen »Lebensfries«, Werke, die in ihrer Kombination aufeinander verweisen und sich gegenseitig erklären sollten. Die Berlinische Galerie zeigt außerdem die Friese, die Munch für den Lübecker Arzt und Kunstsammler Max Linde und für die Kammerspiele Max Reinhardts gemalt hat.

Die Expressionisten

In Berlin erschloss sich Munch die Techniken der Druckgrafik und fand hochprofessionelle Druckereien, u. a. die Kupferdruckerei & Lithographische Anstalt M. W. Lassally, die ihn dabei unterstützten. Die hier entstandenen Radierungen und Lithographien bezogen sich meist auf die eigene Malerei. Munch hat viele seiner Motive immer wieder aufgegriffen. Neben Melancholie besaß Munch auch Humor. Von einem seiner Schlüsselwerke, der »Madonna«, einer selbstbewussten nackten Frau, gibt es fünf Versionen in Öl. Als Lithographie versah er sie mit einem Rand mit Spermien und einem kleinen, unten links im Bildrand hockenden fötusartigen Homunkulus.

In Berlin kaufte sich Munch 1902 eine Kamera, eine Bull’s-Eye Kodak No. 2, und begann experimentierfreudig zu fotografieren. Selbstporträts zeigen ihn in seinem Atelier in der Lützowstraße 82 in Berlin-Tiergarten oder nackt mit männlichem Aktmodell am Strand von Warnemünde, wo er zwischen Mai 1907 und Oktober 1908 insgesamt 18 Monate im »Haus Am Strom 53« verbrachte.

1909 kehrte Munch dauerhaft nach Norwegen zurück. Ab 1910 setzte sich in Berlin die nächste Künstlergeneration – die Expressionisten – durch. Munch avancierte zum Wegbereiter und frühen Klassiker der Moderne. 1927 widmete man ihm in der Nationalgalerie die bis dahin umfangreichste Gesamtschau eines einzelnen Malers. Er wurde jetzt als deutscher Künstler betrachtet, sein Name stand für das »spezifisch nordische Weltgefühl«. Im Dezember 1933 schickte Joseph Goebbels ein Glückwunschtelegramm zum 70. Geburtstag, in dem er Munchs Werk als aus »germanisch-nordischer Erde entsprossen« lobte. Im »Expressionismusstreit« der Nazis setzten sich 1937 die Gegner der Kunst der Moderne endgültig durch, auch 83 Werke von Munch wurden als »entartet« in den Museen beschlagnahmt. Einigen gelang es, sie erfolgreich zurückzufordern, das Behnhaus zum Beispiel argumentierte schlau, Munch müsse gerade in Lübeck, dem Tor zur nordisch-germanischen Welt Skandinaviens, vertreten sein. Als Norwegen am 9. April 1940 von der Wehrmacht besetzt wurde, fürchtete Munch, der zurückgezogen in Ekely nahe Oslo lebte, dass die Deutschen seine Werke beschlagnahmen oder sogar vernichten könnten. Er schenkte sie der Stadt Oslo, die zeigt sie heute im Munch­museet, aus dem viele Leihgaben der Ausstellung in der Berlinischen Galerie stammen. »Der Schrei«, Munchs berühmtestes Werk, darf nicht mehr auf Reisen gehen. Es ist zur Ikone des modernen Menschen geworden und begegnet uns sowieso tagtäglich auf Handtüchern, Tassen – überall.