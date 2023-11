Man spricht, mehr nicht

Lisa Ferdinando/Dod/imago images/ZUMA Wire US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Telefon

Es muss unangenehm für US-Verteidigungsminister Lloyd Austin gewesen sein, als sein chinesischer Amtskollege Wei Fenghe Anfang Februar nicht ans Telefon ging. Washington hatte soeben einen chinesischen Ballon abgeschossen, der über US-Territorium geflogen war und angeblich der Spionage gedient haben soll. Was auch immer man von dem Ballon hielt: Der Abschuss war ein militärischer Angriff auf ein chinesisches Ziel, ausgeführt nicht mit einer Wasserpistole, sondern mit einer »Sidewinder«-Rakete, die gewöhnlich in Kriegen eingesetzt wird. Was tut man, wenn man einen solchen Angriff vorgenommen hat, aber verhindern will, dass die Sache unkontrolliert eskaliert? Klar, man ruft bei der Gegenseite an, versichert, man habe wirklich nur den Ballon abschießen wollen, beteuert, damit habe es sein Bewenden – und dann drückt man seine Hoffnung aus, Beijing ordne den Vorfall richtig ein und vermeide Überreaktionen. Wei allerdings, nicht bereit, das Spiel mitzuspielen, nahm den Anruf aus Washington einfach nicht an. In Washington wusste niemand, woran man nun war.

Seit diesem Vorfall dringt die US-Regierung verstärkt darauf, die Kontakte zwischen den Streitkräften beider Länder, die Beijing nach dem Besuch von Nancy Pelosi im August 2022 in Taiwan auf Eis gelegt hat, in gewissem Umfang wieder aufzutauen. Washington ist zur Eskalation bereit, aber nur zum gewünschten Zeitpunkt. Bei all den Unwägbarkeiten in der Ukraine etwa, in Nah- und Mittelost will es nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Also benötigt es bei Bedarf zumindest funktionierende Notfallkontakte zu den chinesischen Streitkräften, damit Lloyd Austin nicht wieder nur Tuten in der Leitung hört. Der nächste Schritt erfolgte zu Wochenbeginn, als eine Pentagon-Delegation zum diesjährigen Xiangshan-Forum – einer Sicherheitskonferenz mit Schwerpunkt Asien – in die chinesische Hauptstadt flog. Dort erklärte Zhang Youxia, Vizevorsitzender der Zentralen Militärkommission, China sei zur Wiederaufnahme von Gesprächen mit den USA bereit.

Dreierlei bleibt festzuhalten. Das erste: Es geht zunächst vor allem um Notfallkontakte, um das Schlimmste zu verhindern – um eine Stabilisierung der Lage, nicht um ihre Verbesserung. Das zweite: Beijing macht keine Zugeständnisse dafür. Das zeigte schon die simple Tatsache, dass Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu einen prominenten Auftritt auf dem Xiangshan-Forum bekam. Das dritte stellte der Vizechef der Militärkommission, Zhang, klar: Taiwan gehört zu China; die territoriale Integrität des Landes zählt zu Chinas Kerninteressen, und wer daran zündelt, spielt mit dem Krieg – in Sachen Taiwan würden die chinesischen Streitkräfte »niemals Nachsicht üben«, bekräftigte Zhang. Auf dieser Basis ist aus Sicht der Volksrepublik eine Stabilisierung der Lage vielleicht möglich, ohne sie sicherlich nicht.