Sven Simon/imago Daniel Halemba (r., AfD) am Dienstag im Landtag in München

Das »Weiter so« in Bayern ist besiegelt: Am Dienstag hat der Landtag in München CSU-Chef Markus Söder mit den Stimmen dessen Partei und der Freien Wähler erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Für die größeren Schlagzeilen sorgte allerdings ein anderer Abgeordneter des Hauses: Daniel Halemba. Der Haftbefehl gegen den am Montag morgen festgenommenen AfD-Politiker war zwar vom Amtsgericht Würzburg außer Vollzug gesetzt worden. Halemba war damit wieder auf freiem Fuß und konnte am Dienstag zur Sitzung des Landtags erscheinen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg veröffentlichte aber am selben Tag in einer Mitteilung brisante Details der Ermittlungen. Demnach sind die Vorwürfe gegen den Politiker keineswegs so harmlos, wie er und die AfD sie darstellen.

Bei der Razzia im Verbindungshaus der »Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg« Mitte September sei ein Gästebuch beschlagnahmt worden. Darin sei ein Eintrag mit dem Ausspruch »Sieg Heil« entdeckt worden, der mit dem Namenszug Halembas unterzeichnet war. In dem von ihm bewohnten Zimmer sei zudem »an prominenter Stelle der Ausdruck eines mit einer sogenannten Doppelsigrune versehenen SS-Befehls des Reichsführers SS Heinrich Himmler vom 29.10.1939« gefunden worden. In anderen Räumen des Verbindungshauses fanden sich laut Staatsanwaltschaft diverse Nazidevotionalien und antisemitische Schriften, außerdem mehrere Schlagringe, eine Machete, Schlagstöcke, ein Einhandmesser und eine Schreckschusswaffe. Die Behörde in Würzburg ermittelt gegen Halemba seit mehreren Wochen wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

Auch den Grund für den Haftbefehl gegen ihn benannte die Staatsanwaltschaft in der Mitteilung. Dieser sei ergangen, weil gegen den AfD-Abgeordneten aus dem Wahlkreis Unterfranken der Verdacht aufgekommen sei, dass er und andere Mitglieder der Verbindung einen Mitbeschuldigten »massiv eingeschüchtert« hätten. Die Anklagebehörde betont in ihrer Mitteilung, dass der Haftbefehl wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr vom Gericht »in vollem Umfang aufrechterhalten« und lediglich gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden sei. So muss sich der Beschuldigte wöchentlich bei der Polizei melden, er darf die Räumlichkeiten der Verbindung nicht betreten und keinen Kontakt zu Mitbeschuldigten und Mitgliedern der Burschenschaft aufnehmen.

Der Landtag hatte bei seiner konstituierenden Sitzung am Montag mit großer Mehrheit Halembas Immunität als Abgeordneter aufgehoben. Dadurch konnten die Ermittlungen weiterlaufen. Der AfD-Politiker war seit dem Erlass des Haftbefehls zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Mittlerweile hat er sich in einem via X (früher Twitter) verbreiteten Video geäußert. Darin spricht Halemba von einem »völlig willkürlichen« Haftbefehl.

Derweil war Söders nächste Amtszeit als Regierungschef bereits im ersten Wahlgang mit 120 Jastimmen abgenickt worden. 76 Abgeordnete stimmten gegen ihn, es gab zwei Enthaltungen. In seiner Antrittsrede erklärte der CSU-Chef, er werde alles dafür tun, »dass dieses Bayern seinen Charakter als starkes und stabiles Land, als moderne Demokratie auch weiter behält«. Es sei die Aufgabe der Regierung. Man werde in den kommenden fünf Jahren »Bayern nicht auf den Kopf stellen«, sondern mit »gesundem Menschenverstand« agieren. An die AfD gerichtet, sagte Söder: »Machen Sie Ihre Arbeit. Verschonen Sie uns aber bitte mit völkischen Verschwörungstheorien, mit Abgrenzungen, wenn davon geredet wird, Kartellparteien oder Alt­parteien.«