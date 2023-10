Florian Boillot

Aber verkleidet: In Mainz haben sich am Dienstag nach einem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi rund 50 Beschäftigte des Einzelhandels an einer Demonstration beteiligt. Bei einer ähnlichen Aktion waren schon am Montag Beschäftigte bei einer Halloween-Demonstration mit dem Motto »Eure Angebote sind der reinste Horror«durch ein Einkaufsviertel in Berlin-Steglitz gelaufen (Foto). In den festgefahrenen Tarifverhandlungen hat die Unternehmerseite sich seit Monaten nicht bewegt. Sollte das so bleiben, will Verdi auch im Weihnachtsgeschäft streiken. (jW)