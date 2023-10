Nachschlag: Mehr gemeinsam machen

epa anp Marcel van Hoorn/ANP/dpa

Vielleicht liegt es daran, dass der Laden kein richtiges Geburtsdatum hat, vielleicht daran, dass seinen Hütern nicht so recht zum Feiern zumute ist. Dabei kann der vor 30 Jahren in Kraft getretene Vertrag von Maastricht sehr wohl als Gründungsdokument der EU bezeichnet werden, aber das erwartbare Zeremoniell der Selbstbeweihräucherung ist bisher ausgeblieben. Einen Offenbarungseid hatte vor fünf Jahren schon der alte EU-Kommissionschef Jean-Claude Junker abgelegt, als er zur Unterzeichnung des Dokuments sagte, man sei damals womöglich zum letzten Mal Akteur der Geschichte gewesen, nicht bloß ihr Opfer. Im Radio heißt es zu 30 Jahren Maastricht in epischen fünf Minuten: Geburtsfehler war, dass eine Gemeinschaftswährung, aber keine gemeinsame Haushaltspolitik beschlossen worden sei. Das demokratiepolitische Problem einer damit einhergehenden Entmachtung der nationalen Parlamente wird dabei nicht aufgeworfen. Zukünftig komme es darauf an, mehr gemeinsam zu machen. Viel Glück. (brat)