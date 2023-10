Roland Weihrauch/dpa »Kommissar Schneider hatte keine Lust mehr« – Helge Schneider in seiner Wohnung in Mülheim an der Ruhr (2023)

Blödeln nannte man vor 50 Jahren eine spielerische Art des Komischen, eines künstlerischen Lustigseins und scheinbar grenzenlosen Spaßmachens, das keine leicht identifizierbare, womöglich parteipolitisch auslegbare Stoßrichtung hatte und als Satire auf konkrete gesellschaftliche Missstände und die Charaktermasken in Staat, Wirtschaft und Parteien missverstanden worden wäre. Erst die vier von Insterburg & Co., dann Otto Waalkes waren die Namen, die man noch heute mit dieser damals populären, erst auf der Bühne und dann im Fernsehen vorgeführten Art des Lachenmachens verbindet: junge Leute sie alle – und wirklich entfesselte das Blödeln das Kind im Komiker. Es war die zur Kunst verfeinerte Albernheit, ein mit höherem Anspruch und, so verdeckt es sein mochte, mit Formbewusstsein betriebenes Herumkaspern.

Heute ist es am ehesten (und vielleicht als einziger) Helge Schneider, der sich aufs Blödeln versteht. Dass der virtuose Musiker und Bühnenkünstler ein genialer Improvisator ist, er nach Lust und Laune nicht nur viele ­Instrumente, sondern auch mit Wörtern, ja sogar mit der literarischen Formensprache zu spielen vermag, hat er vor nahezu 30 Jahren demonstriert, als sein Kriminalroman »Das scharlachrote Kampfhuhn« erschien, Untertitel: »Kommissar Schneiders letzter Fall«. Sein neuer und vielleicht auch nicht letzter heißt »Stepptanz«.

Wie es sich gehört, steht passenderweise ein Mord am Anfang. Oder ist es unpassenderweise nur Sachbeschädigung? Ein Rätsel und weitere, dann richtige, genauer: richtig absurde Mord- oder wenigstens Todesfälle müssen vom Herrn Kommissar gelöst bzw. aufgeklärt werden (oder auch nicht), bis die Spannung unerträglich wird und ... die ganze Sache irgendwie versandet; oder doch glücklich endet.

Bis dahin schlittert die Handlung in zeitgemäß schnellem Tempo und rascher Schnittfolge über permanent wechselnde Schauplätze, auf denen die verschiedensten Akteure ihr Wesen treiben. Eine Filmcrew, die »Der Bulle von Nazareth« dreht, ist ebenso ins Netz der Geschichte eingesponnen, wie ein Bär in den Alpen seinen Auftritt hat. Doch vor allem hat es Kommissar Schneider mit dem genialen Schöpfer und bösen Konstrukteur hybrider Wesen bzw. lebender Puppen oder Halbmenschen zu tun, der »Hybs«. Von ihnen gibt es »Homms« und »Femms«, wie denn feines Französisch justament auch von den zwei derbdeutschen Hauptfiguren im Namen geführt wird: von »Yves« Schneider und seinem Ehegespons »Jacqueline«, dessen Lebensaufgabe außer dem Essenmachen darin besteht, dem badenden Gatten den Rücken zu schrubben.

Gesteppt wird, auf dass der Romantitel sich erfülle, auch, sogar »auf Musik von Karlheinz Stockhausen«. Nun ist Stepptanz eine etwas aus der Zeit gefallene Sache – und passt deshalb in einen Roman, in dem Zigaretten der Marken Lord und Overstolz gekauft, Musik von der holländischen Gruppe Ekseption und der amerikanischen Band Iron Butterfly gehört wird und der Held weder die moderne Welt noch sich selbst versteht: »Kommissar Schneider hatte keine Lust mehr. Der Beruf war vielleicht doch nicht das richtige für ihn.«

Aber er braucht diesen Beruf, schon um wie Inspektor Lavardin in Claude Chabrols 40 Jahre alten Krimis ausrasten und sich als Rüpel aufführen zu können. Dann hat er z.B. den Filmproduzenten (siehe oben), der arglos an ihm vorbeiwill, »blitzschnell im Polizeigriff« und »haut ihm mit der Faust voll ins Gesicht.« Auch der nächste »bekommt sein Fett weg. Jetzt liegen schon zwei Leute am Boden«, und der Kommissar ist nach diesem Ausbruch kindlicher Grausamkeit zufrieden und bringt einen Spruch von dunnemals zum Vorschein: »Sonst noch jemand ohne Fahrschein?« Versteht sich, dass der Kommissar die Sache wieder ins Lot bringt, indem er sich einfach »bei seinen Opfern entschuldigt«. So kriegt auch der Zeitgeist von heute sein Fett weg.

Das Gespenst der 70er und 80er Jahre lebt in diesem Buch, doch Zielscheibe ist die gruselige Gegenwart und eklige Medienwelt. Im Buch steht für sie eine TV-Show, deren Teilnehmer mit verbundenen Augen an einem Hintern lecken und raten müssen, um welchen »Promi« es sich handelt: Unsere Realität, wie wenig oder wie sehr sie überzeichnet wird, sie bleibt erkennbar. Schlecht für sie – gut für den Roman.