Peter Adamik Wladimir Jurowski dirigiert das hundertjährige Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Anlass eines Festkonzerts, in dem das Rundfunk-Sinfonieorchester sich und sein Jubiläum feierte waren »100 Jahre RSB«. Ein wenig ist das gemogelt. Am 29. Oktober 1923 wurde zwar die erste offizielle deutsche Radiosendung übertragen – aber aus den Musikern, die in der Folge mitarbeiteten, wurde erst 1925 ein festes Orchester zusammengestellt. Dieses Berliner Funk-Orchester bekam erst nach weiteren Namenswechseln seine gegenwärtige Bezeichnung.

Kein Programm ohne feierliche Ansprache: Kulturstaatsministerin Claudia Roth ließ es sich nicht nehmen, mutig gegen die Barbarei (Hamas, Russland) aufzutreten und ein paar Allgemeinheiten über die Bedeutung von Livekonzerten zu äußern. Nach knapp zehn Minuten war das überstanden, und es folgte ein kleinteiliges Programm, das offensichtlich Vielseitigkeit demonstrieren sollte. Es gab alte Musik (Jean-Féry Rebels »Les Caractères de la danse«), Großorchestrales aus dem 19. Jahrhundert (Richard Wagners »Meistersinger«-Vorspiel), gemäßigte Moderne (Gernot Adrions für das Festkonzert komponierte »Ouverture solennelle«), aber auch Chanson (Kurt Weills »Youkali«) und Solo mit Orchester (zwei Sätze aus Igor Strawinskys Violinkonzert). Maurice Ravels »Bolero« als effektsicherer Abschluss erlaubte es den Stimmführern und Orchestergruppen, sich einzeln zu präsentieren. Man erlebte ein Ensemble, das stilistisch flexibel und auf allen Positionen sehr gut besetzt ist.

Auch zeigte die Zusammenstellung die Geschichte des Orchesters. Fritz Kreislers »Andantino im Stile von ­Padre Martini für Violoncello und Klavier« ist sicherlich kein unsterbliches Meisterwerk – jedoch erklang es vor hundert Jahren in der allerersten Übertragung. Die historische Aufnahme wurde eingespielt und ging über in ein Arrangement der Komposition, das der Chefdirigent Vladimir Jurowski eingerichtet hatte. Zwei Sätze aus Hanns Eislers »Orchestersuite Nr. 3 op. 26 nach der Musik zum Film ›Kuhle Wampe‹« machte die politischen Kämpfe der Gründungszeit hörbar. Jurowski nahm der Instrumentalfassung des Solidaritätslieds nichts von ihrer Aggressivität. Der Jubel des Publikums war dennoch groß – vielleicht sogar aufgrund des Effekts. Die Frage, wie fortschrittliche Musik im Rahmen gegenwärtiger Konzerte wirken kann, bleibt offen.

Vier Jahrzehnte lang war das Rundfunk-Sinfonieorchester von zentraler Bedeutung für das Musikleben der DDR. Diese Epoche wurde durch Reiner Bredemeyers »Bagatellen für B.« (1970) vertreten – sicherlich kein Hauptwerk, doch im Rahmen dieses Konzerts passend. Wie einige Kompositionen aus der DDR jener Jahre zeigen die »Bagatellen« eine zitatfreudige Auseinandersetzung mit Werken früherer Jahrhunderte. Das hat wenig mit den vielen postmodernen Spielereien jener Zeit zu tun, vielmehr ging es darum, kompositorische Mittel der Vergangenheit produktiv weiterzuführen. Bredemeyer greift Beethovens Humor auf, der oft ziemlich derb ist und von einem zeitgenössischen Kritiker damit verglichen wurde, dem Publikum die Zunge herauszustrecken. Er erreicht denselben Effekt, indem er Beethoven-Stellen, zumeist verfremdet, derart montiert, dass keine der zahlreichen Wendungen erwartbar ist.

Das Jubiläum des Orchesters wird durch eine »digitale Ausstellung« mit dem Titel »Musik macht Politik« auf der Website des RSB begleitet, die zwar ziemlich lückenhaft ist, dennoch musikhistorisch Informierten wertvolle Dokumente bietet. Ergänzend ist, herausgegeben von Steffen Georgi und anderen, im Verlag Königshausen & Neumann eine Aufsatzsammlung unter dem Titel »Musizieren für das Radio« erschienen. Das Buch informiert zuverlässig über die Ideen als auch die Praxis der Verbreitung vorhandener und neu komponierter Musik im ersten Jahrzehnt des damals neuen Mediums. Auf die folgenden 90 Jahre wirft der Band nur Schlaglichter. Die Nazizeit fehlt weitgehend. In der DDR habe Musik der Regierung zu politischen Zwecken gedient. Einige Angaben sind befremdlich, so eine zur Oder-Neiße-Grenze, die anzuerkennen sich die DDR bis 1947 geweigert haben soll – was immerhin zwei Jahre vor ihrer Gründung gewesen wäre, während die BRD sie bekanntlich erst 1990 anerkannte (die DDR 1950).

Die Gegenwart wiederum sei durch die zunehmende Diversität im Orchester (Geschlechter, nationale Herkunft) gekennzeichnet. Daten zur sozialen Herkunft der Musiker vermisst man aber ebenso wie solche zur gesellschaftlichen Funktion klassischer Musik nach 1989. Damit bleibt der Band sogar unter dem heute Möglichen. Bleibt die Hoffnung, dass gute Aufführungen auf denkende Hörer treffen.