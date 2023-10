Politvokabel des Tages: Der Liberale

Florian Gartner/photothek/imago Christian Lindner (FDP)

Für FDP-Chef Christian Lindner leben Geflüchtete in Saus und Braus. Er will ihnen die Bezüge kürzen oder gleich ganz streichen. »Liberal heißt im liberalen Sinne nicht nur liberal«, wiederholte einst ein Mann seiner Partei im Loriot-Sketch so oft, bis ihn ein anderes Mitglied der Runde anfährt: »Sie sagen ja immer das gleiche!« – »Wenn’s doch stimmt?« Das lässt sich auch mit anderen Politvokabeln durchexerzieren. Bekanntlich heißt »sozialdemokratisch« auch nicht nur sozial und/oder demokratisch – wer hat uns verraten? Genau! »Grün« heißt im partei- und kriegsgrünen Sinne auch schon lange nicht mehr ökologisch und pazifistisch. Da wird mit der Industrie gekuschelt, und Obergrüne beteuern, niemals gegen Krieg gewesen zu sein. Auch »links« heißt … Aber lassen wir das.

Jedenfalls sagt der Liberale durchaus keinen Blödsinn. Zum Beispiel spricht einiges dafür, Hass zu säen und Lügen zu verbreiten – man selbst fällt zwar nicht darauf herein, aber »die Leute« sind ja so dumm … Andererseits wünscht kaum jemand offen eine Wahrheits- und Zensurministerin. Wie liberal ist also liberal im liberalen Sinne? Erstens neoliberal: Weniger Staat, alles privatisieren (von lat. privare, rauben). Seit 2008 stützt der Staat die Banken? Egal, auch die es besser wissen, sind so frei, weiter die unsichtbare Hand des Marktes und den Allgemeinnutzen der persönlichen Habgier zu propagieren. Denn zweitens ist jede Meinung erlaubt, die in die richtige Richtung geht. All die Unwahrheiten über den Zustand der Welt, die man so liest: erlaubt. Wenn Sie aber etwas potentiell Revolutionäres verbreiten, kommt der Verfassungsschutz beobachten. Das nennt sich Kontrollzwang und Angst vor Veränderung. Die kommt aber sowieso. Nur: Wenn wir jetzt nichts ändern, bleibt nichts, wie es ist, das haben sogar die Grünen (s. o.) einmal bei Leopardi abgeschrieben. Also – machen wir uns frei!